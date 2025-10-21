Nouveautés de GitLab 18.5

Transformez la multiplication des vulnérabilités en gestion de menaces exploitables grâce à l'analyse de sécurité agentique. Les équipes peuvent désormais orchestrer les workflows de remédiation, prioriser les risques exploitables et effectuer des opérations de façon groupée en quelques minutes tout en maintenant des politiques de sécurité cohérentes et des pistes d'audit. Avec cet agent, les équipes peuvent :