Nouveautés de GitLab 18.5

Expérience utilisateur améliorée avec accès contextuel à GitLab Duo Agentic Chat (version bêta)
Expérience utilisateur améliorée avec accès contextuel à GitLab Duo Agentic Chat (version bêta)
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Améliorez l'accès aux données et au contexte du projet grâce à une interface utilisateur intégrée qui propose une assistance IA contextuelle sur l'ensemble de la plateforme GitLab. Fini le temps passé à changer de contexte : accélérez la résolution des tickets et la vélocité de développement. Cette version offre :
Une accessibilité à GitLab Duo Chat depuis n'importe quel endroit de la plateforme.
Un affichage d'informations côte à côte pour un travail contextuel sans perdre le fil.
Un menu de navigation latéral qui se réduit et s'étend pour une gestion flexible de l'espace de travail.