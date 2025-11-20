Nouveautés de GitLab 18.6

Configuration et contrôle en première ligne : sécurité renforcée et productivité améliorée avec des interfaces modernes et de nouvelles fonctionnalités pour renforcer la concentration de vos équipes de développement logiciel. *Remarque : après la publication initiale de cette page, le rôle par défaut de Security Manager a été retiré de cette version. Il sera inclus dans une mise à jour ultérieure. Le contenu ci-dessous a été mis à jour pour plus d'exactitude.*