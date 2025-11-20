Nouveautés de GitLab

Restez informé des dernières fonctionnalités et améliorations.

Nouveautés de GitLab 18.6

Nov 20, 2025
Dernière sortie

Configuration et contrôle en première ligne : sécurité renforcée et productivité améliorée avec des interfaces modernes et de nouvelles fonctionnalités pour renforcer la concentration de vos équipes de développement logiciel. *Remarque : après la publication initiale de cette page, le rôle par défaut de Security Manager a été retiré de cette version. Il sera inclus dans une mise à jour ultérieure. Le contenu ci-dessous a été mis à jour pour plus d'exactitude.*

Quand la gouvernance d'entreprise répond aux besoins de développement

GitLab 18.6 permet aux équipes d'avancer rapidement dans des limites claires et de développer des logiciels à leur manière, avec leurs normes et leurs technologies approuvées.

Lire l'article de blog

Interface moderne pour les instances auto-gérées

Code

Plan

Manage

Les instances auto-gérées utilisent désormais par défaut l'interface rationalisée qui favorise la concentration des équipes. Avec cette mise à jour, les équipes peuvent :

  • Minimiser les changements de contexte avec des panneaux côte à côte qui éliminent la navigation entre onglets pendant le débogage.

  • Maximiser la visibilité du code avec des mises en page dynamiques qui s'adaptent à la tâche actuelle (revue, code ou planification).

  • Bénéficier de la même interface cohérente et d'une navigation unifiée sur GitLab.com et les déploiements auto-gérés.

  • Profiter d'une certaine flexibilité grâce aux feature flags pour les équipes qui ont besoin de transitions graduelles.

Recherche de code exacte alimentée par Zoekt open source

Code

Analyze

Trouvez instantanément n'importe quel motif parmi des millions de lignes de code grâce à des suggestions alimentées par l'IA (facultatif). Avec la recherche exacte, les développeurs peuvent :

  • Localiser le code en quelques secondes en utilisant des motifs regex sur des instances entières sans clones locaux.

  • Se lancer immédiatement sur GitLab.com avec un déploiement sans configuration déjà actif.

  • Déployer dans des environnements sécurisés où Zoekt fonctionne complètement hors ligne pour les réseaux air-gapped.

  • Utiliser l'assistance IA (facultatif) pour des suggestions de recherche intelligentes basées sur le langage naturel.

Web IDE pour les environnements complètement hors ligne

Code

Deploy

Operate

Toutes les fonctionnalités d'IDE sont désormais disponibles dans les environnements air-gapped, y compris l'assistance IA optionnelle pour les réseaux classifiés. Les utilisateurs peuvent :

  • Supprimer toutes les dépendances externes en hébergeant les ressources Web IDE en interne sans connexion internet.

  • Activer toutes les fonctionnalités de développement qui incluent l'aperçu Markdown, les extensions et le débogage dans les réseaux air-gapped.

  • Répondre aux exigences strictes de conformité pour les institutions gouvernementales, de défense et financières.

Les attributs de sécurité transforment le bruit des vulnérabilités en action

Secure

Analyze

Manage

Appliquez le contexte métier aux données de sécurité grâce à l'IA qui apprend vos modèles de priorisation. Avec les attributs de sécurité, les équipes peuvent :

  • Réduire le temps de triage en filtrant d'abord les vulnérabilités « Production + Exposition à Internet ».

  • Filtrer par tags d'unité métier pour aider à identifier les équipes qui doivent traiter des vulnérabilités spécifiques.

  • Rejeter en masse les faux positifs en un clic afin de supprimer le bruit des fichiers de test des chemins critiques.

  • Utiliser l'IA pour suggérer des priorités (facultatif) basées sur les modèles historiques de correction.

Auto-référence des composants CI/CD pour la cohérence des versions

Build

Deploy

Les composants connaissent désormais leurs propres métadonnées, des SHA de commit aux numéros de version, pour éliminer la dérive de version, avec assistance IA pour la configuration (facultatif). Les utilisateurs peuvent :

  • Éliminer les incompatibilités de version avec spec:component pour s'assurer que les images Docker correspondent automatiquement aux versions des composants.

  • Réduire la complexité des pipelines en utilisant des dépendances dynamiques qui s'adaptent à vos builds matriciels.

  • Prévenir les échecs qui fonctionnent en local en s'assurant de versions cohérentes entre les environnements.

  • Obtenir de l'aide pour la configuration grâce à l'IA (facultatif) pour les scénarios multi-plateformes complexes.

Charts Helm sans limites

Deploy

Manage

Operate

Le stockage des charts est illimité avec des métadonnées pré-calculées pour un accès instantané à n'importe quelle version. Les équipes de plateforme peuvent :

  • Accéder à n'importe quelle version de l'historique sans erreurs 404 qui pourrait perturber les retours à la version précédente critiques.

  • Améliorer les performances avec des métadonnées pré-calculées qui éliminent la génération à la demande.

  • Centraliser la gouvernance des charts sans division entre dépôts pour contourner les problèmes d'échelle.

  • Maintenir l'historique de déploiement sur toutes les versions de release pour une conformité et un débogage simplifiés.

Fonctionnalité Code Owners avec permissions héritées

Code

Manage

La gestion de la propriété est désormais simplifiée : elle respecte la hiérarchie organisationnelle et peut être améliorée par une révision alimentée par l'IA (facultatif). Les équipes peuvent :

  • Éliminer la configuration redondante avec les permissions de groupe parent qui s'appliquent automatiquement aux projets.

  • Réduire les délais d'approbation, car les relecteurs appropriés profitent déjà d'un accès grâce à l'héritage.

  • Conserver les fichiers CODEOWNERS existants fonctionnels sans migration ou changements requis.

  • Ajouter une pré-révision par l'IA (facultatif) avant les propriétaires du code humains pour des cycles de boucles de rétroaction plus rapides.

Agents GitLab Duo prêts par défaut dans l'Agentic Chat (version bêta)

AI

Plan

Secure

Les agents intégrés de GitLab pour la planification et la sécurité sont désormais disponibles par défaut dans le menu déroulant de l'Agentic Chat. Lorsque ces agents sont activés, les équipes peuvent :

  • Diviser instantanément le travail complexe avec l'agent GitLab Duo Planner afin de transformer les exigences vagues en tâches implémentables.

  • Maintenir l'alignement des jalons : l'agent GitLab Duo Planner respecte automatiquement les échéances de vos sprints.

  • Comprendre rapidement les vulnérabilités avec l'agent GitLab Duo Security Analyst, qui explique les vulnérabilités et expositions communes en langage simple.

  • Accéder aux deux agents sur GitLab.com et les instances auto-gérées.

Sélection de modèle par l'utilisateur final pour les instances auto-gérées connectées au cloud (disponibilité générale)

AI

Manage

Les utilisateurs d'instances auto-gérées connectées au cloud peuvent désormais choisir le modèle d'IA qui alimente leur expérience GitLab Duo Agentic Chat directement dans l'interface GitLab. Les équipes possèdent ainsi davantage de flexibilité pour gérer les performances, les coûts et la gouvernance et peuvent choisir les modèles qui conviennent le mieux à leur environnement (sur site, cloud privé ou cloud public). Les équipes peuvent :

  • Profiter d'un plus grand contrôle sur les performances, la précision et les coûts des modèles.

  • Choisir des modèles conformes en fonction de réglementations régionales ou internes pour les besoins de résidence des données.

  • Adapter de manière flexible les modèles aux politiques et priorités de leur organisation.

  • Bénéficier d'une sélection de modèles cohérente dans tout environnement de déploiement auto-géré.