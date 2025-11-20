Nouveautés de GitLab 18.6

Interface moderne pour les instances auto-gérées
Interface moderne pour les instances auto-gérées
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Plan
Manage
Les instances auto-gérées utilisent désormais par défaut l'interface rationalisée qui favorise la concentration des équipes. Avec cette mise à jour, les équipes peuvent :
Minimiser les changements de contexte avec des panneaux côte à côte qui éliminent la navigation entre onglets pendant le débogage.
Maximiser la visibilité du code avec des mises en page dynamiques qui s'adaptent à la tâche actuelle (revue, code ou planification).
Bénéficier de la même interface cohérente et d'une navigation unifiée sur GitLab.com et les déploiements auto-gérés.
Profiter d'une certaine flexibilité grâce aux feature flags pour les équipes qui ont besoin de transitions graduelles.