Nouveautés de GitLab 18.7

Élever la façon dont les équipes construisent, sécurisent et livrent des logiciels
La version 18.7 vise à renforcer les bases d'une automatisation fiable et flexible dans votre environnement GitLab.
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GitLab 18.7 offre des fonctionnalités améliorées d'automatisation, de visibilité et de contrôle pour permettre aux équipes d'intégrer l'IA dans leurs workflows de développement et de sécurité.
GitLab 18.7 ajoute une nouvelle automatisation, des contrôles de pipeline et des mises à jour de politique pour aider les équipes à réduire le travail manuel, simplifier les processus et livrer des versions plus sûres.Lire l'article de blog
Les flows personnalisés introduisent une nouvelle façon d'automatiser les workflows en plusieurs étapes à l'aide de séquences définies en YAML qui orchestrent des agents pour accomplir des tâches de développement répétitives. Cette fonctionnalité :
Aide à éliminer l'effort manuel pour les scénarios qui suivent des schémas prévisibles, comme diagnostiquer des pipelines en échec, mettre à jour des dépendances ou exécuter des vérifications de politique.
Peut être déclenchée automatiquement à partir d'événements GitLab comme la mention d'un compte de service ou l'assignation d'un compte dans un ticket ou une merge request, le tout sans effort manuel.
Permet des actions autonomes telles que l'analyse des tests en échec, la génération de correctifs, la validation des modifications et la notification des équipes.
Prend en charge à la fois les automatisations de projet individuel et les workflows cohérents à l'échelle de l'organisation pour la conformité.
La détection des faux positifs des tests statiques de sécurité des applications (SAST) alimentée par l'IA aide les équipes à se concentrer sur les vulnérabilités qui comptent grâce à une analyse automatique des résultats avec une sévérité critique et élevée en vue de détecter les faux positifs. Les équipes de sécurité peuvent :
Recevoir une analyse automatique des faux positifs après chaque scan de sécurité sans déclenchement manuel requis.
Déclencher manuellement la détection des vulnérabilités individuelles à la demande à partir de la page de détails de la vulnérabilité.
Consulter le raisonnement contextuel de l'IA qui explique les raisons pour lesquelles chaque résultat peut ou non être positif.
Rejeter les faux positifs directement à partir du rapport de vulnérabilités et conserver le statut rejeté dans les pipelines futurs.
GitLab épingle désormais les agents et les flows du catalogue d'IA à une version spécifique lorsqu'ils sont activés dans votre projet, ce qui aide à prévenir les modifications incompatibles et les interruptions de workflow. Les équipes peuvent :
Maintenir des workflows alimentés par l'IA stables et prévisibles même à mesure que les éléments du catalogue évoluent.
Tester et valider les nouvelles versions avant de les mettre à niveau dans les pipelines en production.
Dupliquer un agent à une version spécifique et le faire évoluer de manière indépendante afin de renforcer la sécurité des personnalisations.
Afficher clairement la version qui s'exécute pour éviter toute confusion entre les environnements.
Agent Data Analyst (version bêta)
AI
Analyze
L'agent Data Analyst aide les équipes à explorer les données GitLab en langage naturel. Il génère automatiquement des requêtes GitLab Query Language (GLQL) et présente des informations claires. Cet agent :
Aide à éliminer le besoin d'écrire manuellement des requêtes lors de l'analyse du volume de travail, de l'activité de l'équipe et des tendances de développement.
Affiche rapidement le statut des tickets et des merge requests, avec des possibilités de filtrage par labels, auteurs ou jalons.
Génère des requêtes GLQL réutilisables et intégrables partout où GitLab Flavored Markdown est pris en charge.
Répond aux questions quotidiennes sur l'activité du projet directement dans GitLab, sans tableau de bord requis.
Les administrateurs peuvent désormais contrôler la disponibilité des agents de base dans leur groupe principal ou dans leur instance. Cette fonctionnalité :
Permet une gouvernance à l'échelle de l'organisation concernant la disponibilité des agents d'IA avec une configuration unique.
Permet aux administrateurs de désactiver les agents individuels pour aider à respecter les politiques de sécurité et de conformité spécifiques.
Offre la flexibilité d'activer ou de désactiver tous les agents de base par défaut.
Prend en charge des stratégies de déploiement progressif à mesure que les équipes évaluent les capacités des agents.
Les administrateurs peuvent désormais configurer des modèles séparés pour l'Agentic Chat et pour tous les autres agents au niveau du groupe principal ou de l'instance. Cette fonctionnalité :
Fournit un contrôle granulaire sur la sélection du modèle avec les différentes fonctionnalités de GitLab Duo Agent Platform.
Permet aux organisations d'optimiser les choix de modèle en fonction des exigences de cas d'utilisation spécifiques.
Prend en charge des stratégies de coût et de performance différenciées entre l'Agentic Chat et les workflows d'agents.
Renforce la flexibilité pour les équipes en conciliant les capacités du modèle avec les exigences de gouvernance.
GitLab Duo Chat prend désormais en charge la spécification AGENTS.md, une norme émergente qui fournit du contexte et des instructions aux assistants de codage IA. Cette fonctionnalité :
Rend les commandes de build, les instructions de test et les directives de style de code disponibles pour tout outil d'IA qui prend en charge la spécification.
Applique automatiquement les instructions des fichiers AGENTS.md dans le dépôt au niveau de l'utilisateur ou du workspace.
Prend en charge les monorepos avec des fichiers AGENTS.md spécifiques au sous-répertoire pour les instructions de composant adaptées.
Permet un contexte IA portable qui fonctionne sur plusieurs outils de codage IA au-delà de GitLab Duo.
La version 18.7 vise à renforcer les bases d'une automatisation fiable et flexible dans votre environnement GitLab.
La sélection dynamique d'intrants introduit des champs déroulants en cascade dans l'interface GitLab pour déclencher les pipelines avec des options qui tiennent compte du contexte. Cette fonctionnalité :
Élimine le besoin de modifier le fichier YAML afin que les équipes interfonctionnelles puissent exécuter les pipelines indépendamment.
Aide à réduire les exécutions mal configurées en affichant uniquement les options valides et en tenant compte du contexte à mesure que les utilisateurs font des sélections.
Prend en charge les workflows complexes avec des options dynamiques qui se mettent à jour en fonction des sélections précédentes.
Simplifie la migration depuis Jenkins Active Choice en standardisant les processus CI/CD sur une seule plateforme.
Garde-fous de publication du catalogue CI/CD
Build
Manage
Les administrateurs de GitLab Self-Managed et GitLab Dedicated peuvent désormais restreindre les projets autorisés à publier des composants dans le catalogue CI/CD. Ce paramètre :
Favorise l'organisation et la fiabilité du catalogue CI/CD au moyen d'un contrôle des composants qui peuvent être publiés.
Fournit une liste des projets autorisés à publier des composants.
Empêche les composants non autorisés ou non approuvés d'encombrer les composants publiés.
Aide à garantir que tous les composants répondent aux normes de l'organisation et aux exigences de sécurité.
Les tableaux de bord de sécurité ont été mis à jour et modernisés, et sont désormais activés par défaut sur GitLab Dedicated et GitLab Self-Managed. Les nouvelles fonctionnalités incluent :
Un graphique qui illustre les vulnérabilités au fil du temps, avec des options de filtrage par projet ou type de rapport et le regroupement par sévérité.
Des liens directs à partir des points de données du graphique vers les vulnérabilités dans le rapport de vulnérabilités.
Un module de score de risque qui calcule le risque estimé pour les groupes ou les projets en fonction d'un algorithme GitLab.
Un tableau de bord identique sur GitLab.com, GitLab Self-Managed et les déploiements GitLab Dedicated.
Les vérifications de validité vérifient automatiquement si les tokens découverts lors de la détection des secrets sont actifs ou inactifs. Les équipes peuvent prioriser les menaces urgentes réelles lorsque les secrets sont divulgués dans vos dépôts. Cette version inclut :
Intégrations supplémentaires avec des fournisseurs comme Google Cloud, AWS et Postman. Consultez la liste complète des types de tokens pris en charge dans notre documentation.
Filtrage des rapports par statut de validité (actif, inactif, possiblement actif) pour un tri plus rapide.
API au niveau du groupe pour activer les vérifications de validité dans tous les projets avec un seul appel.
Déploiement rationalisé à l'échelle de l'organisation pour une gestion complète des secrets.
Le mode avertissement signale les violations de politique sans bloquer les merges. Il s'agit d'un moyen moins contraignant pour les équipes d'introduire ou d'ajuster les politiques. Cette approche :
Aide les équipes de sécurité à tester et valider l'impact de la politique avant de l'appliquer complètement.
Génère des commentaires informatifs du bot sans bloquer les merge requests.
Désigne des approbateurs facultatifs comme points de contact pour les questions liées aux politiques.
Suit toutes les violations de politique et les rejets via les événements d'audit des rapports de conformité.
Affiche les badges de violation de politique dans le rapport de vulnérabilités pour les problèmes sur la branche par défaut.