Nouveautés de GitLab 18.9

Les organisations des secteurs réglementés peuvent désormais exécuter GitLab Duo Agent Platform en production sur des licences cloud en ligne tout en utilisant des modèles hébergés sur leur propre infrastructure ou dans des environnements cloud approuvés. Alimentée par un modèle de facturation à l'usage via les GitLab Credits, cette option de déploiement :
Maintient le trafic d'inférence dans vos limites approuvées et aide les organisations à respecter les exigences de résidence des données et de souveraineté des services financiers, du gouvernement et d'autres secteurs réglementés.
Fournit une transparence granulaire des coûts grâce au décompte par requête pour une facturation interne précise et le reporting dans les secteurs réglementés.
Élimine un obstacle majeur au déploiement pour les entreprises où l'acheminement des données via des fournisseurs d'IA externes n'est pas possible.