Nouveautés de GitLab 18.9

Le navigateur d'arborescence des fichiers du dépôt est une fonctionnalité très demandée sur laquelle nous avons travaillé avec la communauté, qui est désormais activée sur GitLab.com, GitLab Self-Managed et GitLab Dedicated dans la version 18.9. Cette fonctionnalité est structurée comme un tiroir rabattable qui affiche les fichiers et répertoires de votre dépôt aux côtés de la liste des fichiers et de la vue des fichiers. Cette fonctionnalité :