Le rapport sur la responsabilité en matière d'IA 2026 examine comment les entreprises passent de l'adoption de l'IA à la responsabilité en matière d'IA. L'adoption est devenue généralisée, le ROI dépasse les attentes et les équipes de développement livrent plus rapidement que jamais. La création de code s'étant accélérée, le travail s'est déplacé en aval, vers la revue, la sécurité, la conformité et le déploiement. Découvrez ce que nous avons appris en interrogeant 1 528 professionnels DevSecOps dans six pays sur le contexte, la traçabilité et les pratiques de gouvernance qui façonnent la prochaine phase de l'ingénierie logicielle agentique.