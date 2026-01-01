Votre plateforme d’orchestration intelligente pour le DevOps
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Grâce à des templates de pipeline CI/CD intégrés ou personnalisés, vous pouvez automatiser le scan de code pour créer et exécuter des pipelines capables de construire, tester, empaqueter et déployer votre application.
Lancez vos logiciels en toute confiance et de manière cohérente grâce à des outils de livraison professionnels qui vous aident à gérer les déploiements progressifs, à orchestrer les infrastructures et à protéger vos environnements applicatifs.
Remplacez vos différents outils DevOps par une solution unique. Vous bénéficierez ainsi d’un déploiement à grande échelle et d’un contexte unifié tout au long du cycle de développement logiciel (SDLC).
Finissez-en avec vos innombrables outils de sécurité et de conformité. Optez pour une plateforme DevOps unifiée, qui intègre la sécurité des applications pilotée par vos propres politiques, directement dans votre SDLC.
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