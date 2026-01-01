2024 Global DevSecOps ReportLa sécurité des applications à l’ère numérique

Face à l’essor du développement logiciel, les entreprises sont confrontées à une augmentation des surfaces d’attaque et à des incertitudes liées à l’IA. Voici les résultats de notre enquête menée auprès de plus de 5 000 professionnels du DevSecOps à travers le monde.

Résumé du rapport

Ce rapport analyse les résultats d’une enquête menée en avril 2024 par Omdia et GitLab, dans le cadre de laquelle nous avons interrogé plus de 5 000 professionnels du développement logiciel, de la sécurité et des opérations à travers le monde sur la position de leur entreprise vis-à-vis des principes et pratiques DevSecOps, ainsi que sur leur adoption.

L’enquête de cette année met en évidence une conjoncture particulièrement propice aux failles de sécurité : les entreprises subissent une pression croissante pour livrer des logiciels plus rapidement que jamais, ce qui les pousse à recourir à l’intelligence artificielle (IA) et aux bibliothèques open source afin d’accélérer le développement. Ces pratiques élargissent la surface d’attaque et soulèvent de nouvelles préoccupations concernant la sécurité et la confidentialité des outils d’IA. Cependant, les résultats de l’enquête soulignent également que les entreprises parviennent à gagner sur les deux tableaux en mettant en place des programmes stratégiques de sécurité des applications qui permettent aux équipes d’avancer plus vite sans pour autant compromettre la sécurité.

Points forts

66 %

des répondants déclarent que leur entreprise livre des logiciels au moins deux fois plus vite que l’année dernière.

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Contenu du rapport

  • L’essor du développement d’applications
  • L’IA fait désormais partie du quotidien, mais quel est l’impact sur la sécurité ?
  • Concilier rapidité et sécurité

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