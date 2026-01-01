Ce rapport analyse les résultats d’une enquête menée en avril 2024 par Omdia et GitLab, dans le cadre de laquelle nous avons interrogé plus de 5 000 professionnels du développement logiciel, de la sécurité et des opérations à travers le monde sur la position de leur entreprise vis-à-vis des principes et pratiques DevSecOps, ainsi que sur leur adoption.

L’enquête de cette année met en évidence une conjoncture particulièrement propice aux failles de sécurité : les entreprises subissent une pression croissante pour livrer des logiciels plus rapidement que jamais, ce qui les pousse à recourir à l’intelligence artificielle (IA) et aux bibliothèques open source afin d’accélérer le développement. Ces pratiques élargissent la surface d’attaque et soulèvent de nouvelles préoccupations concernant la sécurité et la confidentialité des outils d’IA. Cependant, les résultats de l’enquête soulignent également que les entreprises parviennent à gagner sur les deux tableaux en mettant en place des programmes stratégiques de sécurité des applications qui permettent aux équipes d’avancer plus vite sans pour autant compromettre la sécurité.