GitLab pour les services automobiles

Nos boucles de retours duraient entre 4 et 6 semaines. Comment se souvenir du code généré il y a six semaines lors des tests ? Je ne me souviens pas de ce que je portais hier, encore moins de ce que j'ai mangé ce matin, alors comment me souvenir de ce que j'ai codé il y a six semaines ? J'ai probablement travaillé sur d'autres fonctionnalités entre temps et je n'aurais plus le contexte nécessaire pour me remémorer la logique de mon code.