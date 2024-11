Surveillez, déboguez et optimisez à grande échelle

GitLab Observability aide votre équipe à identifier et à résoudre les problèmes avant qu'ils n'affectent les clients, quelles que soient l'application et l'infrastructure. Surveillez la livraison et obtenez rapidement les informations nécessaires pour accélérer les enquêtes et prendre des mesures correctives.