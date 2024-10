S'inscrire au programme GitLab pour les organisations à but non lucratif

Conditions requises

Pour être éligible au programme GitLab pour les organisations à but non lucratif, chaque organisation à but non lucratif doit être agréée 501c3 (ou son équivalent dans le pays concerné) et en règle, et adhérer aux valeurs de GitLab. Une « organisation à but non lucratif agréée » est une organisation qui a été agréée auprès du gouvernement local ou de l'organisme autorisé au sein de son gouvernement local, étatique, provincial, fédéral ou national applicable.