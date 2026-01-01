GitLab pour l'administration d'État et locale

GitLab propose une solution complète et un ensemble d'outils DevOps aux équipes de développement des universités. L'expérience a été transformatrice et a permis de réduire la complexité et le temps nécessaire à la mise en œuvre des solutions, tout en améliorant considérablement la collaboration à tous les niveaux.

John Nicpon Sr. Manager of Systems Engineering, Office of Information Technology, Université du Nevada