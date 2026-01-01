GitLab désormais certifiée FedRAMP et TX-RAMP !

GitLab pour l'administration d'État et locale

Offrez des services publics efficaces avec GitLab.

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GitLab booste l'efficacité et la modernisation
du développement logiciel

400 %

d'amélioration de la productivité des développeurs

13 fois

plus rapide pour les scans de sécurité de bout en bout

78 heures

économisées par membre de l'équipe de sécurité par an

Renforcez l'efficacité des services publics

Adaptez-vous et innovez sur une plateforme unifiée.

Accélérez le développement grâce à une plateforme unifiée qui élimine les coûts de maintenance des outils et accélère la livraison.

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GitLab reconnue
comme leader

GitLab nommée Leader dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® dédié aux plateformes DevOps
GitLab nommée Leader dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® dédié aux assistants d'IA pour le code

Modernisez les services aux citoyens

Offrez des services plus efficaces aux habitants.

Unifiez vos équipes pour fournir plus rapidement des logiciels plus sécurisés et mesurer leur impact.

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GitLab propose une solution complète et un ensemble d'outils DevOps aux équipes de développement des universités. L'expérience a été transformatrice et a permis de réduire la complexité et le temps nécessaire à la mise en œuvre des solutions, tout en améliorant considérablement la collaboration à tous les niveaux.

John Nicpon

Sr. Manager of Systems Engineering, Office of Information Technology, Université du Nevada

Renforcez la sécurité

Une plateforme unique pour tous les scans de sécurité et l'automatisation de la conformité.

Appliquez des contrôles d'accès granulaires et l'intégration MFA/SSO pour protéger les données sensibles des citoyens et les systèmes gouvernementaux.

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Autorisation FedRAMP® et certification TX-RAMP

GitLab Dedicated pour le secteur public a officiellement obtenu l'autorisation FedRAMP® « Moderate » et la certification TX-RAMP. Cette avancée marque une étape importante dans le parcours de GitLab pour offrir des solutions cloud modernes et évolutives aux entreprises du secteur public et aux industries réglementées.

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