GitLab propose une solution complète et un ensemble d'outils DevOps aux équipes de développement des universités. L'expérience a été transformatrice et a permis de réduire la complexité et le temps nécessaire à la mise en œuvre des solutions, tout en améliorant considérablement la collaboration à tous les niveaux.
GitLab désormais certifiée FedRAMP et TX-RAMP !
GitLab pour l'administration d'État et locale
Offrez des services publics efficaces avec GitLab.
GitLab booste l'efficacité et la modernisation
du développement logiciel
400 %
d'amélioration de la productivité des développeurs
13 fois
plus rapide pour les scans de sécurité de bout en bout
78 heures
économisées par membre de l'équipe de sécurité par an
Renforcez l'efficacité des services publics
Adaptez-vous et innovez sur une plateforme unifiée.
Accélérez le développement grâce à une plateforme unifiée qui élimine les coûts de maintenance des outils et accélère la livraison.
Modernisez les services aux citoyens
Offrez des services plus efficaces aux habitants.
Unifiez vos équipes pour fournir plus rapidement des logiciels plus sécurisés et mesurer leur impact.
Renforcez la sécurité
Une plateforme unique pour tous les scans de sécurité et l'automatisation de la conformité.
Appliquez des contrôles d'accès granulaires et l'intégration MFA/SSO pour protéger les données sensibles des citoyens et les systèmes gouvernementaux.
Autorisation FedRAMP® et certification TX-RAMP
GitLab Dedicated pour le secteur public a officiellement obtenu l'autorisation FedRAMP® « Moderate » et la certification TX-RAMP. Cette avancée marque une étape importante dans le parcours de GitLab pour offrir des solutions cloud modernes et évolutives aux entreprises du secteur public et aux industries réglementées.En savoir plus
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