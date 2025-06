5 stratégies pour aider vos équipes DevOps à tirer le meilleur de l'IA

L'intelligence artificielle (IA) est sur le point de révolutionner la façon dont les équipes DevSecOps développent des logiciels. Les responsables informatiques ont un rôle déterminant : accompagner leurs équipes pour qu'elles tirent parti du potentiel qu'offre l'IA et optimisent leur productivité, tout en simplifiant leur travail. Loin de remplacer la collaboration entre humains, l'IA l'enrichit et la renforce.

« Lorsque les développeurs disposent des bons outils pour accomplir leur travail efficacement, ils sont plus heureux et moins stressés », explique Abubakar Siddiq Ango, Developer Evangelism Program Manager chez GitLab. « Et des développeurs épanouis, moins soumis au stress et à l'épuisement, font mieux leur travail et ne sont pas tentés de chercher un autre emploi. C’est un cercle vertueux : une meilleure productivité, une meilleure rétention. C'est un enjeu capital ! »

Intégrer les capacités de l'IA à chaque étape du développement logiciel au sein d'une plateforme DevSecOps complète vise avant tout à faciliter le travail des développeurs et à décupler leur productivité. Considérez l'IA comme un outil d'automatisation de nouvelle génération : elle libère vos équipes des tâches répétitives pour qu'elles puissent se consacrer pleinement à leur domaine de prédilection : créer un code innovant.

Voici cinq stratégies pour aider vos équipes DevSecOps à s'appuyer sur l'IA pour transformer leur méthode de travail :

1. Renforcez la confiance de vos développeurs grâce à une formation à l'IA

L'une des approches les plus efficaces pour soutenir vos équipes consiste à automatiser les tâches répétitives, et à accélérer et faciliter la résolution des problèmes, afin que leurs workflows soient plus fluides, plus intéressants et nettement moins stressants. Et c'est précisément ce que l'IA permet d'accomplir.

En utilisant des outils d'IA, tels que les suggestions de code, les résumés de vulnérabilités et l'explication du code, les développeurs investissent moins de temps et d'efforts dans des tâches banales, chronophages et fastidieuses. Leur charge de travail est considérablement allégée, ce qui leur permet de livrer du code de meilleure qualité.

« Le travail des développeurs va en bénéficier, c'est certain », continue Abubakar Siddiq Ango. « Aujourd'hui, je consacre environ 70 % de mon temps à chercher des fonctions ou à faire des recherches sur Google. Si je peux obtenir ces informations en quelques secondes, au lieu de plusieurs heures, je peux alors investir tout ce temps et toute cette énergie dans mon code. L'IA gère les tâches répétitives pour que les équipes puissent se consacrer à celles qui créent réellement de la valeur. »

Pour adopter l'IA sans générer de stress supplémentaire, les responsables et dirigeants doivent s'assurer que leurs collaborateurs bénéficient d'une formation adéquate qui leur permet de maîtriser les fonctionnalités d'IA. Selon notre rapport, près d'un tiers des professionnels DevSecOps interrogés (31 %) estiment ne pas posséder les compétences nécessaires pour utiliser l'IA ou interpréter les données qu'elle génère. L'importance de la formation n'est bien sûr pas nouvelle, mais dans le cas d'une technologie aussi récente que l'IA, il est encore plus important de s'assurer que vos équipes commencent à utiliser ces outils avec une bonne dose de confiance et d'enthousiasme.

2. Déployez l'IA de manière stratégique en collaboration avec vos équipes

Lorsqu'ils consacrent moins de temps aux tâches manuelles, les développeurs peuvent dédier leur temps à la création de nouvelles fonctionnalités pour la prochaine itération de leur projet, ou à la conception de nouveaux logiciels révolutionnaires, ou encore reprendre des projets mis de côté faute de temps.

En utilisant l'IA pour générer des suggestions de code, expliquer des segments complexes ou mener une analyse des causes profondes afin d'identifier la source d'un problème, les équipes récupèrent un temps précieux qu'elles peuvent réinvestir dans des projets ou des problématiques stratégiques.

« Les dirigeants et les responsables informatiques doivent comprendre que, grâce à l'IA, ils peuvent permettre à chaque membre de leur équipe de contribuer davantage », explique Karen Kwentus, Senior Solutions Architect chez GitLab. « Les capacités de l'IA éliminent les tâches répétitives. Or, lorsque je développe, je peux passer des heures à essayer de résoudre des bogues. Si l'IA peut me suggérer du code ou résumer les vulnérabilités à ma place, cela peut me faire gagner un temps fou, que je peux consacrer à des tâches plus complexes. »

« L'IA permettra aux développeurs de créer, sécuriser et déployer des logiciels de manière plus efficace », ajoute Abubakar Siddiq Ango.

Pour tirer le meilleur parti de l'IA, les responsables doivent rester informés des dernières fonctionnalités disponibles et collaborer étroitement avec leurs équipes pour déterminer les workflows les plus adaptés à l'automatisation. L'IA permet aux développeurs d'alléger leur charge de travail et rend leur travail plus efficace. En effet, une fois qu'une solution d'IA est déployée et que les développeurs perçoivent les premiers résultats positifs, les responsables peuvent collaborer avec leurs équipes pour identifier les workflows retardés ou bloqués à automatiser en priorité, et réaffecter intelligemment le temps gagné pour relancer des projets stratégiques.

3. Renforcez la collaboration entre humains avec l'IA

L'un des grands atouts d'une plateforme DevSecOps réside dans sa capacité à créer un environnement naturellement collaboratif. En offrant à tous les contributeurs, au sein des équipes DevSecOps ou des autres services de l'entreprise, une visibilité sur l'ensemble du cycle de développement logiciel, vous améliorez la communication, l'entraide mutuelle et contournez les blocages en proposant des pistes d'amélioration.

L'IA renforce cette dynamique.

« Les retours de vos collègues sur votre code ne sont utiles que si vous avez le temps de les analyser et de les intégrer au projet », explique Abubakar Siddiq Ango. « Lorsque qu'un développeur souhaite une revue de son code, l'IA peut générer un résumé de cette requête et synthétiser les commentaires pour qu'il soit plus facile de comprendre ce que chaque contributeur suggère. Loin de déconnecter les membres de l'équipe, elle rend la collaboration encore plus fluide. »

« Le workflow est alimenté et enrichi par l'IA, mais jamais remplacé par l'IA. »

L'IA ne se contente pas d'automatiser des tâches. Elle aide les membres de l'équipe à communiquer davantage, ce qui multiplie les possibilités de collaboration entre humains. Les dirigeants ont tout intérêt à cultiver cet environnement qui encourage la communication et la collaboration, en rappelant à leurs équipes que l'IA est là pour leur ouvrir la voie.

4. Encouragez les équipes à partager les responsabilités en matière de sécurité

Grâce aux résumés des vulnérabilités alimentés par l'IA, sécuriser le code devient plus efficace, moins fastidieux et plus rapide.

Ainsi, lorsqu'un développeur effectue un push du code et qu'une alerte signale une injection SQL, il risque de ne pas comprendre immédiatement de quelle manière son code est affecté et dans quel segment se trouve cette faille de sécurité. Avec l'IA, en revanche, il est facile d'obtenir une explication de la vulnérabilité, de son impact sur le code et sur l'ensemble du logiciel, ainsi que des suggestions de mesures correctives adaptées .

« Si l'IA peut expliquer une vulnérabilité et suggérer une solution, elle répond exactement à mes attentes », affirme Karen Kwentus. « Les développeurs et les équipes de sécurité restent bien entendu responsables de la mise en œuvre des mesures correctives, mais l'IA leur fournit un contexte précieux, la possibilité de poser des questions à l'aide de prompts ainsi que des explications exploitables. Mieux informés, les développeurs peuvent classer par ordre de priorité les failles de sécurité et les corriger plus rapidement. »

Les responsables informatiques jouent donc un rôle important en veillant à ce que les équipes DevSecOps mettent en place des tests ainsi que des alertes de sécurité et de conformité automatisés. Ils doivent aussi promouvoir activement l'adoption d'outils d'IA liés à la sécurité, tels que les résumés des vulnérabilités. La sécurité devient ainsi une responsabilité partagée. La correction des failles ne doit donc pas être la responsabilité exclusive de l'équipe de sécurité en fin de projet. Avec l'aide des suggestions générées par l'IA, les développeurs aussi peuvent identifier les vulnérabilités présentes dans le code, les expliquer et les corriger dès qu'elles apparaissent.

5. Misez sur les passionnés d'IA au sein de vos équipes pour en accélérer l'adoption

Les dirigeants ont tout intérêt à engager le dialogue avec leurs équipes à propos des capacités de l'IA disponibles sur leur plateforme DevSecOps et à leur montrer à quel point ces fonctionnalités peuvent simplifier leur travail quotidien. « Partagez des objectifs clairs avec vos équipes », conseille Karen Kwentus. « Fournissez-leur toutes les explications dont ils ont besoin pour comprendre comment les outils d'IA peut leur permettre d'optimiser le temps et l'énergie consacrés au développement de produits innovants plutôt qu'à rechercher des vulnérabilités dans le code. C'est pour cela qu'ils ont choisi ce métier, pour écrire du code, et ils auront ainsi plus de temps pour le faire. »

En allégeant leur charge de travail et leur stress, les développeurs se sentiront plus épanouis au travail. Des équipes DevSecOps plus heureuses sont synonymes d'une meilleure rétention, elles sont plus stables et réduisent la charge pesant sur les épaules des dirigeants.

« Les développeurs sont souvent stressés lorsqu'ils se heurtent à des goulots d'étranglement », explique Abubakar Siddiq Ango. « Éliminer ces obstacles réduira leur stress et le risque de surmenage dont ils sont souvent victimes. Cela profite à l'ensemble de l'entreprise. »

Les responsables informatiques doivent bien sûr s'attacher à communiquer ouvertement les bénéfices des capacités de l'IA intégrées à leur plateforme DevSecOps, et expliquer à leurs équipes comment ces fonctionnalités peuvent faciliter leur travail. Ils doivent également s'assurer de leur fournir la formation nécessaire pour maîtriser ces outils de manière efficace et en toute confiance.

Pour réussir cette transition, ils doivent identifier parmi les membres de l'équipe les personnes influentes et enthousiastes à l'idée d'utiliser l'IA, car elles agiront comme des ambassadrices pour encourager les autres collaborateurs à adopter cette technologie. En mettant à leur disposition non seulement les outils d'IA qui faciliteront leur travail, mais aussi les connaissances et la motivation nécessaires pour les utiliser, les dirigeants créent un environnement où les développeurs sont plus heureux, plus performants et pleinement engagés.