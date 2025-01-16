Depuis plus de dix ans, le programme de recherche DORA étudie les facteurs qui distinguent les équipes et organisations très performantes axées sur la technologie. Ses quatre métriques clés (délai d'exécution des modifications, fréquence de déploiement, taux d'échec des modifications et temps de récupération après l'échec d'un déploiement) se sont imposés comme la norme de référence pour évaluer les performances de livraison de logiciels. Le rapport Accelerate sur l'état du DevOps 2024 met en lumière l'importance continue de l'expérience développeur, la montée en puissance de l'ingénierie de plateforme ainsi que l'impact croissant de l'adoption de l'intelligence artificielle (IA) sur le développement logiciel à plusieurs niveaux.

Dans tous les secteurs, les développeurs s'appuient de plus en plus sur des outils de développement alimentés par l'IA pour automatiser de nombreuses tâches répétitives et améliorer les performances de leurs équipes, renforcer la sécurité des produits et optimiser la qualité du code. Plus d'un tiers d'entre eux signalent des gains de productivité liés à l'IA, qu'ils qualifient de « modérés » ou de « forts ». Cependant, pour relever les défis liés aux premières phases d'adoption de l'IA (manque de formation à l'IA, adoption incontrôlée de l'IA, recherche du niveau optimal de confiance, absence d'une vision claire et mesurable du succès), une stratégie globale en matière d'IA et une gestion du changement rigoureuse sont indispensables.

Créer un environnement de travail où les équipes se sentent soutenues, valorisées et motivées est essentiel pour atteindre des niveaux de performance élevés et réduire au maximum l'épuisement professionnel. Alors, comment les entreprises peuvent-elles préparer leurs équipes, leurs processus et leur culture à tirer parti des capacités de l'IA au service de l'innovation ?

Dans ce webinaire, Derek DeBellis, Lead Researcher au sein de l'équipe DORA de Google, Stephen Walters, Field CTO chez GitLab, et Haim Snir, Senior Product Manager, Dev & Analytics chez GitLab, révèlent les conclusions du rapport Accelerate sur l'état du DevOps 2024.

Voici les thématiques abordées :