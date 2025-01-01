Articles par
Lee Faus

Lee Faus

Article

Livrez plus vite et innovez : la puissance d'une logistique de livraison de logiciels optimisée

Plateforme et infrastructureLee Faus
Livrez plus vite et innovez : la puissance d'une logistique de livraison de logiciels optimisée
Article

FinOps : l'équilibre parfait entre responsabilité financière et innovation

Plateforme et infrastructureLee Faus
FinOps : l'équilibre parfait entre responsabilité financière et innovation

La newsletter The Source

Recevez une mine d'informations sur l'avenir du développement logiciel.