Les équipes DevOps accumulent assez rapidement un grand nombre d'outils, chaque développeur ayant tendance à ajouter celui qui lui convient le mieux (un outil pour automatiser le déploiement, un autre pour la revue de code et ainsi de suite). Cette multiplication progressive d'outils disparates finit par créer une chaîne d'outils complexe, source de pertes de temps et d'argent.

Ce phénomène, surnommé la « taxe » liée à la chaîne d'outils, correspond à des coûts cachés résultant de la gestion parallèle de multiples outils de développement. D'abord insidieux, cette charge peut rapidement provoquer de sérieux goulots d'étranglement dans la production de logiciels. La prolifération des outils rend la gestion de la chaîne d'outils complexe, impactant négativement la capacité des équipes à satisfaire les besoins clients et à maintenir leur avantage concurrentiel.

Face à ce constat, les professionnels DevOps cherchent à présent à simplifier ou éliminer cette surcharge d'outils. Le Rapport Global DevSecOps 2024 de GitLab révèle l'ampleur de ce défi et les difficultés qu'il engendre. Plus de la moitié des équipes DevOps jonglent avec six outils ou plus au cours de leur cycle de développement logiciel, 13 % gérant jusqu'à 14 outils différents.

Cette complexité a un coût élevé : les professionnels DevOps consacrent jusqu'à trois quarts de leur temps à maintenir et à intégrer ces outils au détriment du développement proprement dit. Plus de 78 % d'entre eux estiment ainsi perdre entre 25 % et 100 % de leur temps à s'assurer du bon fonctionnement de leur chaîne d'outils.

Près de 64 % des répondants souhaitent consolider leurs chaînes d'outils, parfois tentaculaires, pour pallier les difficultés de surveillance, les retards dans les cycles de développement et le mécontentement des développeurs. Ce pourcentage est encore plus élevé dans certains secteurs, avec 76,5 % des professionnels de l'industrie automobile et plus de 72 % de ceux de l'industrie manufacturière exprimant ce besoin de simplification.

Interrogés sur la part de leur travail consacrée à la maintenance et à l'intégration de leurs chaînes d'outils, les professionnels DevOps expliquent les raisons pour lesquelles ils cherchent à réduire cette complexité, voire à l'éliminer complètement. Notre enquête révèle en effet que pour 20 % des répondants, ces tâches représentent jusqu'à 24 % de leur temps de travail, pour 40 % elles occupent entre 25 % et 49 %, et pour plus de 27 %, elles grèvent entre 50 % et 74 % de leur journée. En moyenne, plus de 78 % des professionnels DevOps estiment ainsi perdre au moins un quart de leur journée à faire fonctionner correctement leur chaîne d'outils.

« La vie quotidienne de l'un de nos développeurs était répartie sur de nombreux services différents », témoigne Nadav Robas, DevOps & DevSecOps Manager chez Agoda, une plateforme majeure de réservation de voyages en ligne basée à Singapour. « Mon objectif était de libérer mes ingénieurs DevOps des tâches de maintenance quotidiennes, afin qu'ils n'aient plus à se préoccuper de la disponibilité des outils ni à acquérir des connaissances spécifiques dans chaque domaine. »

Au final, une grande partie de leur temps était ainsi détournée d'opérations directement liées au développement et au déploiement de logiciels et ils ne peuvent pas se concentrer sur ce qui leur plaît vraiment, à savoir innover et créer. Cette situation impacte non seulement leur productivité, mais aussi leur satisfaction et leur bien-être au travail.

En finir avec la « taxe » liée à la chaîne d'outils

Plutôt que de subir les effets néfastes d'une chaîne d'outils morcelée, les équipes DevOps choisissent d'adopter une plateforme DevSecOps complète. Cette seule action peut créer des gains d'efficacité, et permet de remplacer les tâches manuelles par l'automatisation, d'intégrer la sécurité en amont, de diminuer les coûts et de réduire les frictions. Les bénéfices sont concrets pour les équipes DevOps et l'ensemble de l'entreprise.

« Je ne voulais pas que mes ingénieurs deviennent des experts de tel ou tel outil », déclare Nadav Robas. « Je voulais qu'ils se concentrent sur l'essentiel : la production et le déploiement de code. C'est exactement ce que la plateforme GitLab nous a permis de faire ».

Au-delà de la rationalisation des opérations, une plateforme unique permet aussi d'éviter les frais de licences multiples associés à une chaîne d'outils disparates. Pour calculer les économies potentielles pour votre entreprise, utilisez notre calculateur de ROI. [1]

Dans un contexte économique incertain, adopter une plateforme complète qui augmente la productivité tout en réduisant les coûts constitue un avantage inestimable, et permet de livrer plus vite de la valeur aux clients, tout en renforçant la compétitivité des équipes.

Réduisez votre chaîne d'outils avec GitLab

La plateforme DevSecOps unifiée et complète de GitLab aide à réduire les efforts d'intégration potentiellement coûteux qui découle de l'utilisation d'une multitude d'outils. Elle permet par ailleurs aux équipes de développement de créer des logiciels et de les livrer plus rapidement, tout en renforçant la sécurité et en optimisant la conformité. À la clé, des cycles de livraison plus courts et une productivité renforcée. Les équipes sont ainsi en mesure de créer des logiciels avec une vélocité accrue, une plus grande confiance et une meilleure visibilité de l'ensemble du projet.

« GitLab a offert à nos développeurs un tableau de bord unique qu'ils utilisent pour suivre l'ensemble du cycle de développement logiciel sans devoir jongler d'un outil à l'autre », explique Nadav Robas. « Nous avons réussi à centraliser tous nos services sur une seule plateforme : nous sommes plus efficaces, la sécurité est renforcée et nos développeurs travaillent dans de meilleures conditions ».

