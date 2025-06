Optimisez votre chaîne de valeur pour faire plus avec moins, plus rapidement

La rapidité avec laquelle une entreprise peut fournir des logiciels de qualité détermine désormais sa capacité à innover. Il est donc devenu impératif de livrer un code qui allie qualité et sécurité, le tout plus rapidement et à moindre coût. La transformation digitale n'est plus un choix, mais une condition sine qua non pour rester leader sur le marché. Cette réalité oblige les entreprises à repenser fondamentalement la façon dont elles développent, sécurisent et déploient leurs logiciels.

La gestion efficace de la chaîne de valeur s'avère une approche éprouvée pour accélérer le délai de mise sur le marché et éliminer les problèmes de continuité courants au niveau des transferts et des boucles de rétroaction. Elle offre la visibilité dont les dirigeants ont besoin pour garantir des expériences client de haute qualité.

Les avantages de la gestion de la chaîne de valeur

Au cours de l'année écoulée, j'ai participé à plus de 10 tables rondes entre dirigeants, parlé à d'innombrables clients dans le monde entier et bénéficié du retour d'organisations telles que le DevOps Institute et le Value Stream Management Consortium.

Lors de mes échanges avec les leaders du secteur sur les objectifs de la transformation digitale, tous reconnaissaient qu'il ne suffit plus de se penser comme une entreprise de développement logiciel, mais qu'il faut également que celle-ci soit ultra-performante.

Aligner les objectifs commerciaux sur le travail des équipes informatiques, accélérer le cycle de développement logiciel et améliorer la qualité des logiciels sont des missions complexes. Mais en appliquant les quatre grands principes ci-dessous, les entreprises peuvent accélérer leur transformation digitale, tout en générant plus de valeur métier avec moins de ressources :

Amélioration de la productivité des développeurs : proposez une expérience développeur de qualité afin d'attirer et de retenir les talents technologiques, tout en leur permettant de gagner en efficacité pour livrer des logiciels plus performants, plus rapidement. Mesure de la productivité et du rendement : mesurez les résultats à chaque étape du cycle de développement logiciel afin d'améliorer votre efficacité opérationnelle. Sécurisation de la chaîne d'approvisionnement logicielle : vous devez réduire les risques associés à la sécurité et à la conformité. Accélération de la migration vers le cloud : vous devez passer au cloud en mettant en place des contrôles de sécurité appropriés pour réduire au maximum les risques.

La mise en œuvre réussie de ces principes nécessite une approche structurée qui implique à la fois les équipes, les processus et les technologies. La gestion de la chaîne de valeur fournit ce framework, en offrant une roadmap éprouvée qui aide les entreprises à transformer systématiquement la façon dont elles livrent leurs logiciels. Le Value Stream Management Consortium a développé un parcours de mise en œuvre en neuf étapes clés : lancement, évaluation, vision, identification, organisation, cartographie, connexion, inspection et adaptation.

Mise en œuvre de la gestion de la chaîne de valeur

Une étape initiale cruciale de la roadmap consiste à définir votre Vision, c'est-à-dire les paramètres d'inspection des chaînes de valeur. Il est essentiel qu'elle soit basée sur les résultats commerciaux. Par exemple, si la vision d'une entreprise est d'être la première à commercialiser un nouveau produit, la rapidité de livraison est un facteur important. Cependant, si la satisfaction des clients et un service fiable sont les objectifs primordiaux, les indicateurs de qualité figureront en tête de liste.

Une fois que vous avez défini votre vision, les autres étapes de la roadmap vous permettent de vérifier que vous disposez des équipes, des processus et des technologies nécessaires pour la concrétiser :

Les étapes identification et organisation concernent les équipes. Les entreprises doivent représenter visuellement l'aspect humain de ces étapes grâce à une architecture de référence des flux de valeur.

et concernent les équipes. Les entreprises doivent représenter visuellement l'aspect humain de ces étapes grâce à une architecture de référence des flux de valeur. L'étape cartographie consiste à combiner les bons talents avec un processus simplifié (« Lean ») et efficace. La cartographie de la chaîne de valeur permet non seulement de visualiser les workflows, mais aussi de mettre en évidence les sources de gaspillage et les opportunités d'amélioration continue.

consiste à combiner les bons talents avec un processus simplifié (« Lean ») et efficace. La cartographie de la chaîne de valeur permet non seulement de visualiser les workflows, mais aussi de mettre en évidence les sources de gaspillage et les opportunités d'amélioration continue. L'étape connexion consiste à mettre en place une technologie qui automatise le processus et simplifie les opérations pour les équipes interfonctionnelles, en réduisant la charge cognitive, en améliorant la qualité et la sécurité, et en accélérant la livraison de valeur.

consiste à mettre en place une technologie qui automatise le processus et simplifie les opérations pour les équipes interfonctionnelles, en réduisant la charge cognitive, en améliorant la qualité et la sécurité, et en accélérant la livraison de valeur. Enfin, l'entreprise peut inspecter et adapter ses chaînes de valeur logicielles pour les optimiser, en continu et en temps réel.

Cette roadmap garantit que chacun a accès à la technologie et dispose des connaissances nécessaires pour bien l'utiliser. La cartographie des flux de valeur joue également un rôle crucial pour inclure les individus et les équipes dans un workflow conçu stratégiquement pour améliorer l'expérience développeur et l'expérience utilisateur.

Une approche basée sur une plateforme est essentielle pour une mise en œuvre réussie. Selon le Market Guide for DevOps Value Stream Delivery Platforms de Gartner, les plateformes de livraison de flux de valeur fournissent en effet des fonctionnalités entièrement intégrées qui permettent la livraison continue de logiciels. Ces fonctionnalités comprennent la planification, le contrôle de version, l'intégration continue, l'automatisation des tests, l'orchestration des versions, le déploiement continu et la surveillance des retours à une version antérieure, les tests de sécurité et l'analyse des indicateur de flux de valeur. Les plateformes de livraison de flux de valeur s'intègrent aux outils d'automatisation de l'infrastructure et de la conformité pour automatiser le déploiement de l'infrastructure et l'application des stratégies de l'entreprise.

Mesure du succès : les indicateurs de flux de valeur

La gestion de la chaîne de valeur s'appuie sur deux types d'indicateurs : ceux liés au flux de valeur et ceux liés à la réalisation de valeur.

Les indicateurs relatifs au flux de valeur définissent la manière dont les logiciels sont livrés, de leur conceptualisation à leur réalisation. Ces indicateurs mesurent le flux de valeur métier, et permettent notamment d'évaluer la manière dont la valeur progresse tout le long de la chaîne de valeur en termes d'efficacité, de qualité et de rapidité. En comprenant ces indicateurs, les entreprises peuvent identifier les goulots d'étranglement et les domaines à améliorer.

Les métriques DORA en sont un sous-ensemble et fournissent une mesure quantitative des éléments suivants :

Fréquence de déploiement : la fréquence à laquelle une entreprise déploie du code en production. Une cadence élevée témoigne de la capacité de l'équipe à apporter des modifications plus rapidement, signe d'un processus de développement logiciel à la fois plus agile et plus performant. Délai d'exécution des modifications : le temps nécessaire pour qu'une modification de code passe de l'étape de validation à celle de déploiement. Un délai court indique que l'équipe convertit efficacement les idées en déploiements réels, ce qui accélère la livraison des fonctionnalités et renforce sa capacité à répondre rapidement aux besoins des clients. Délai de rétablissement du service : le temps de récupération nécessaire, suite à une défaillance de service, pour rétablir un fonctionnement normal. Un délai rapide de rétablissement du service révèle un système plus résilient et une équipe plus réactive, réduisant ainsi les temps d'arrêt et améliorant l'expérience utilisateur. Taux d'échec des modifications : le pourcentage de modifications qui entraînent une dégradation du service, y compris les incidents, les bogues ou toute modification nécessitant le retour à une version antérieure. La baisse de ce taux reflète une meilleure qualité des modifications de code et renforce la confiance dans le processus de développement.

Analysés conjointement avec des indicateurs tels que le délai de résolution des tickets, la durée de cycle, le nombre de nouveaux tickets et les déploiements, ces indicateurs offrent une vue complète de l'efficacité de la chaîne de valeur. Il est important d'y avoir recours à bon escient et en combinaison avec d'autres données afin d'identifier des pistes d'amélioration tout au long du cycle de développement logiciel.

Les indicateurs de réalisation de valeur mesurent les résultats tangibles liés à la livraison. Tandis que les indicateurs traditionnels (chiffre d'affaires, ventes, marges bénéficiaires, etc.) fournissent des informations financières, d'autres indicateurs clés, tels que le Net Promoter Score et la durée du parcours client, offrent une autre perspective sur la valeur générée. Bien qu'ils reflètent les performances passées, certains indicateurs avancés, tels que le trafic des visiteurs, les avis des clients et les taux de conversion, offrent des prédictions précieuses pour la pérennité de l'entreprise.

Cartographie des flux de valeur

Les indicateurs, combinés à l'étape d'inspection, s'intègrent à la cartographie des flux de valeur, qui examine l'état actuel et futur souhaité d'une entreprise dans le contexte de sa chaîne de valeur technologique, c'est-à-dire le temps et les ressources nécessaires pour passer de la conception et des exigences au déploiement, tout en générant une valeur ajoutée pour les clients. La cartographie des flux de valeur établit également une base de référence permettant de suivre l'évolution des performances de la livraison de logiciels et d'identifier les étapes du processus qui n'apportent pas de valeur pour le client ou l'entreprise. Les résultats facilitent la mise en place d'une architecture allégée (« Lean ») dans le cadre de la chaîne d'outils DevSecOps.

Adopter une plateforme unifiée devient alors indispensable pour concrétiser la vision stratégique de l'entreprise tout en répondant efficacement aux attentes des développeurs et des clients. Cette approche structurée favorise la transparence, un facteur clé pour une analyse approfondie de la chaîne de valeur, et souligne l'importance des indicateurs pour évaluer et comprendre l'état opérationnel actuel. Ainsi , la cartographie des flux de valeur offre une analyse holistique et consolidée des processus, des équipes, des outils, des interactions et des indicateurs, permettant une prise de décision éclairée et une amélioration continue.

Le développement logiciel, moteur essentiel de l'innovation

Quand une entreprise regarde de près comment elle développe et livre ses logiciels (l'étape d'inspection de la chaîne de valeur), elle cherche à mieux comprendre deux choses importantes : comment le logiciel est produit et ce qui est effectivement livré aux utilisateurs. Pour cela, une vision claire et précise de chaque étape du processus est indispensable. En utilisant des indicateurs appropriés, elle peut suivre l'évolution de la livraison de logiciels, identifier les goulots d'étranglement et les sources de gaspillage, et mettre en place un processus d'amélioration continue. L'adoption d'une plateforme DevSecOps complète, combinée à la cartographie des flux de valeur, permet aux entreprises d'affiner et d'améliorer en continu leurs processus de livraison, d'accélérer l'innovation pour une réussite à long terme.