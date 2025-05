Pourquoi votre équipe de développement doit-elle viser petit pour aller plus loin ?

Planifiez en deçà de vos capacités.

Ce conseil contre-intuitif peut sembler contredire tout ce que vous savez sur la définition d'objectifs ambitieux. Pourtant, lorsqu'il s'agit de planifier votre roadmap pour le développement logiciel, ce principe peut s'avérer d'une grande utilité. Pourquoi ? Parce qu'une planification trimestrielle efficace ne consiste pas à accumuler simplement des fonctionnalités ou des objectifs techniques. Au contraire, elle vise à créer un lien stratégique entre les tâches quotidienne de l'équipe d'ingénierie et la vision produit à long terme.

Lorsqu'une entreprise ne considère plus la planification trimestrielle comme une simple formalité, mais comme un véritable levier stratégique pour progresser, elle en tire de réels bénéfices. Elle accède alors à des approches éprouvées qui favorisent son succès et lui permette de décomposer ses objectifs ambitieux en étapes réalisables, d'aligner l'exécution des tâches sur la vision globale de l'entreprise et d'intégrer les retours clients au cœur des décisions.

Qu'est-ce qui fait de la planification trimestrielle un outil stratégique ?

La planification trimestrielle ne se limite pas à fixer des objectifs et des priorités pour les mois à venir. Il s'agit de garantir qu'ils correspondent à la vision et à la stratégie globale de l'entreprise. La planification trimestrielle doit être guidée par une compréhension claire des objectifs à long terme de l'entreprise et de la manière dont chaque équipe y contribue. À cette fin, la planification stratégique trimestrielle doit :

Lier les tâches quotidiennes aux résultats commerciaux à fort impact

Fractionner les grands projets en plus petits incréments générateurs de valeur

Tenir compte des contributions de différentes équipes aux compétences variées

S'appuyer sur les besoins réels des utilisateurs et des clients

Adapter l'exécution quotidienne des tâches en fonction des indicateurs de réussite à long terme

Cette approche stratégique permet aux entreprises de mieux suivre leurs progrès, de s'adapter dynamiquement aux changements et de célébrer les réussites qui sont en phase avec leurs objectifs globaux. À l'issue d'un cycle de planification trimestrielle réussi, les équipes doivent disposer d'un ensemble clair de résultats et d'artefacts, comprenant des objectifs bien définis, une roadmap hiérarchisée, des tâches assignées et des indicateurs de réussite convenus. Voyons maintenant comment élaborer et mettre en œuvre une planification stratégique trimestrielle qui génère des résultats mesurables tout en maintenant les équipes motivées, en cohérence avec la vision et les objectifs globaux de l'entreprise.

Conseils pour une planification trimestrielle réussie

Grâce à des échanges avec des dirigeants et des experts de divers secteurs, nous avons identifié plusieurs pratiques clés pour aider les entreprises de toutes tailles à réaliser leur plein potentiel au cours du processus de planification trimestrielle.

Alignez les objectifs trimestriels sur la vision globale de l'entreprise

La nécessité de relier les objectifs trimestriels aux objectifs plus larges de l'entreprise a été un thème récurrent lors de nos échanges avec différents Product Managers (PM). Lorsque les équipes comprennent que leur travail s'inscrit dans une optique plus large, il devient plus facile de prioriser les tâches ayant le plus d'impact. Comme nous l'a confié un Product Manager : « La planification trimestrielle ne consiste pas seulement à cocher des cases une fois chaque tâche accomplie, mais à nous assurer que nous gardons le cap, que nous avançons toujours vers notre objectif principal. »_

C'est dans cette optique que la méthode Hoshin Kanri peut s'avérer très utile. Issue des pratiques de gestion japonaises, la méthode Hoshin Kanri garantit l'alignement parfait des fonctions et des activités de l'entreprise avec ses objectifs stratégiques. Cette approche décompose les objectifs généraux en étapes concrètes et mesurables, puis les transmet en cascade à toutes les équipes. En reliant les tâches quotidiennes aux résultats stratégiques, chaque membre de l'équipe bénéficie d'une vision plus claire de la direction à suivre et une meilleure compréhension de la manière dont son travail contribue à la réussite de l'entreprise.

Astuce : utilisez une plateforme qui relie les objectifs de votre entreprise et ses résultats clés (méthode OKR) à votre roadmap produit. C'est un moyen efficace d'aligner les équipes et de mettre en évidence les liens entre les tâches de développement et les objectifs globaux directement au sein de l'outil.

Planifier moins pour accomplir plus : l'art de l'itération

Vous vous souvenez de ce conseil contre-intuitif que nous avons évoqué précédemment, à savoir qu'il vaut mieux planifier moins ? Cette approche est capitale, car les projets n'avancent jamais de manière linéaire. Même les plans trimestriels les plus détaillés ne peuvent pas anticiper tous les défis, opportunités ou changements de priorités qui peuvent survenir. C'est pourquoi une planification modérée peut offrir de meilleurs résultats. Pour permettre aux équipes d'être performantes, les dirigeants doivent encourager une culture qui promeut la planification incrémentale. En donnant aux équipes les moyens de penser de manière itérative (c'est-à-dire en décomposant des objectifs ambitieux en étapes plus petites et réalisables sans craindre l'échec), les entreprises favorisent l'assimilation rapide des retours clients afin de pouvoir s'adapter en conséquence.

Envisagez le découpage vertical : divisez un projet en éléments plus petits, chacun apportant une valeur ajoutée. Supposons que votre équipe crée un tableau de bord pour suivre les indicateurs relatifs aux produits. Le but est d'optimiser votre planification en fournissant à vos équipes une segmentation du projet en petites parties fonctionnelles suite à ce découpage vertical, chacune offrant une valeur utilisateur à chaque itération. Voici la marche à suivre :

Créez un pipeline de données pour collecter et afficher un indicateur clé, tel que l'engagement des utilisateurs. Ajoutez des fonctionnalités de filtrage et de tri des données. Intégrez des graphiques pour analyser les tendances au fil du temps. Enrichissez le tableau de bord avec des options de personnalisation basées sur les retours des utilisateurs.

La livraison d'incréments fonctionnels permet d'effectuer des revues de code plus ciblées et des tests en amont, d'obtenir des retours plus rapides et de fournir une valeur incrémentale, tout en respectant vos objectifs globaux.

Astuce : utilisez le framework d'éléments de travail hiérarchisés de votre outil pour créer des axes de travail clairs et permettre un suivi efficace de l'avancement des tâches. Par exemple, sur la plateforme GitLab, cela se traduit par l'utilisation d'epics, de tickets et de tâches pour rester en phase avec les objectifs globaux.

Faites participer toute l'équipe dès le début

Planifier en vase clos, sans impliquer les contributeurs dès le début du processus, est une erreur courante et fréquente que les clients commettent lors de leurs cycles de planification. Les ingénieurs, les designers et les autres parties prenantes clés apportent des informations uniques qui permettent de façonner de meilleures solutions et d'anticiper les obstacles et les imprévus.

Les experts s'accordent à dire que les équipes aux compétences variées sont plus susceptibles de générer des idées innovantes. Les ingénieurs peuvent en effet signaler des contraintes ou des opportunités techniques à un stade précoce, tandis que les designers veillent à ce que l'expérience utilisateur reste au cœur de la prise de décision. Une collaboration précoce réduit les frictions en aval, permet à l'équipe de rester concentrée sur le problème à résoudre et accélère la livraison.

Astuce : une plateforme de développement logiciel unique et complète qui offre une visibilité en temps réel contribue grandement à éviter les décisions cloisonnées, à collaborer efficacement et à assurer une meilleure cohésion dès le début du projet.

Placez les retours clients au cœur du processus de planification

Si vous n'êtes pas à l'écoute de vos clients, vous travaillez sur la base d'hypothèses. Les chefs de produit qui interagissent régulièrement avec les clients comprennent mieux les aspects importants et peuvent veiller à ce que les décisions de planification soient basées sur les besoins réels des utilisateurs.

Une autre méthode de planification incontournable, l'approche Agile à double voie, excelle dans ce domaine. Elle répartit les étapes du développement de produits en deux voies parallèles :

La voie de la découverte : les équipes recueillent des informations, valident des idées et explorent des solutions potentielles.

: les équipes recueillent des informations, valident des idées et explorent des solutions potentielles. La voie de la livraison : les équipes créent et livrent des solutions validées.

L'approche Agile à double voie permet aux équipes de se concentrer sur la collecte d'informations auprès des utilisateurs et des clients sans stopper ou ralentir le processus. Par exemple, tandis qu'une équipe recueille les retours clients et prototypent des idées, une autre peut développer des fonctionnalités basées sur des besoins validés, garantissant ainsi qu'elles travaillent toujours sur les problèmes les plus critiques tout en maintenant une cadence de livraison régulière.

Astuce : utilisez un outil qui facilite une collaboration fluide, une priorisation efficace et un partage d'informations en toute transparence entre les différents axes de travail. Vos équipes pourront ainsi intégrer les retours clients pour éclairer chaque décision, en veillant à ce que leur travail reste aligné sur les besoins des utilisateurs et les objectifs de l'entreprise.

Mesurez le succès en utilisant les bons indicateurs

Les indicateurs sont plus que de simples chiffres : ils montrent dans quelle mesure vos objectifs trimestriels s'accordent avec les objectifs stratégiques globaux de votre entreprise.

Pour les équipes de développement, les métriques DORA fournissent des informations clés sur la productivité et la fiabilité des processus. Les équipes peuvent ainsi identifier les goulots d'étranglement, optimiser les workflows et s'assurer que les livraisons respectent les délais prévus. Associées à des indicateurs commerciaux, tels que la satisfaction des clients et l'adoption des nouvelles fonctionnalités, ces mesures opérationnelles permettent de relier les activités quotidiennes au succès à long terme.

L'adoption d'une pratique de mesure fiable vous aide à corriger le tir au cours du trimestre et à nourrir une réflexion rétrospective. En analysant ce qui a (ou non) fonctionné, vous pouvez constamment améliorer votre approche de planification trimestrielle et vous concentrer sur vos objectifs stratégiques.

Astuce : en affichant les métriques DORA et d'autres analyses du flux de valeur dans un tableau de bord complet, vous avez une meilleure visibilité sur le temps nécessaire pour passer d'un concept à la production, grâce à des vues personnalisables fondées sur les données.

Conclusion : tirez le meilleur parti de la planification trimestrielle

La planification trimestrielle ne consiste pas seulement à organiser des tâches ou à respecter des échéances. Elle a pour but d'aligner les efforts de votre équipe sur les objectifs stratégiques de votre entreprise.

En reliant vos objectifs à la vision globale, en intégrant les retours clients dans le processus et en instaurant une culture de collaboration, vous donnez à votre entreprise les moyens d'atteindre ses objectifs trimestriels tout en favorisant une croissance durable et un succès pérenne.