Développement logiciel : 10 conseils incontournables pour une sécurité à toute épreuve

Les cyberattaques et les menaces liées à la cybersécurité restent l'une des principales priorités des entreprises. Dans ce contexte, le rôle des développeurs évolue constamment. Le Rapport Global DevSecOps 2024 de GitLab révèle que plus de la moitié des personnes interrogées déclarent être responsables de la sécurité des applications au sein d'une équipe plus large. Ce constat confirme l'adoption croissante des pratiques de sécurité dès les premières étapes du développement.

L'intégration de la sécurité en amont, qui consiste à intégrer les bonnes pratiques de sécurité dès la phase de conception des logiciels, permet de détecter et de corriger les vulnérabilités plus tôt dans le cycle de développement (SDLC). Cette approche améliore l'efficacité des équipes et accélère la livraison des logiciels.

Alors que 67 % des professionnels de la sécurité interrogés dans le cadre de cette étude déclarent avoir déjà adopté une approche de sécurité en amont ou prévoient de le faire au cours des trois prochaines années, il peut s'avérer difficile de savoir par où commencer.

Voici donc 10 conseils pour aider vos équipes à renforcer la sécurité en amont pour un processus DevSecOps plus efficace.

1. Mesurez le temps perdu

Combien de temps votre équipe consacre-t-elle à la correction des vulnérabilités une fois les modifications intégrées au code via les merge requests ? Évaluez ce temps, puis tentez d'identifier un schéma en analysant les types de vulnérabilités les plus fréquentes ou leur source. Enfin, apportez les ajustements nécessaires pour réduire leur nombre et les risques de sécurité associés.

2. Identifiez les goulots d'étranglement

Quels sont les points de friction et les goulots d'étranglement entre les protocoles de sécurité et les processus de développement ? Identifiez ces obstacles, puis créez et mettez à exécution un plan de résolution.

3. Démarrez par de petits changements

Apportez de petites modifications au code : elles sont plus faciles à examiner, à sécuriser et à déployer rapidement qu'un projet de grande envergure.

4. Abandonnez l'approche en cascade

Des processus de sécurité en cascade ralentissent encore plus votre cycle de développement logiciel ? En éliminant ou en réduisant cette pratique, votre équipe de développement évitera bien des difficultés au moment où elle devra s'adapter aux évolutions et aux nouveaux besoins.

5. Automatisez les scans

Les processus manuels ralentissent et entravent le processus de détection des vulnérabilités ? Automatisez la détection des vulnérabilités et générez des rapports directement dans une merge request afin de faciliter la revue de code, la recherche des sources des vulnérabilités et leur correction par les développeurs.

6. Mettez à jour les workflows

Les scannings de sécurité sont-ils intégrés aux workflows de vos développeurs ? La création et l'intégration de mesures de sécurité dans les workflows des développeurs leur permet de repérer et de corriger les vulnérabilités avant même que le code ne quitte leurs mains.

7. Assurez la conformité en continu

Les tâches non planifiées et imprévues retardent la sortie des nouvelles versions ? L'automatisation et la mise en œuvre de frameworks de conformité contribuent à une meilleure cohérence entre les applications, les équipes et les environnements de développement.

8. Mettez à disposition des développeurs des rapports de sécurité

Vos développeurs ont-ils accès aux rapports SAST et DAST ? Ces outils précieux aident les équipes de développement à mettre en place des pratiques de codage sécurisées et à corriger les vulnérabilités au sein même de leur workflow.

9. Travaillez plus intelligemment en équipe

Donnez à l'équipe de sécurité les moyens de travailler plus efficacement grâce à des tableaux de bord de sécurité indiquant les vulnérabilités résolues et non résolues, ainsi que leur emplacement, leur auteur et leur statut de correction.

10. Simplifiez votre chaîne d'outils

Rationalisez et réduisez votre chaîne d'outils pour que vos équipes puissent concentrer leur travail sur une seule interface : une source unique de vérité.

Contrôlez la sécurité en amont avec GitLab

GitLab vous aide à mettre en œuvre une stratégie de sécurité proactive pour détecter les vulnérabilités plus tôt dans le cycle de développement logiciel. La sécurité et la conformité sont intégrées à la plateforme DevSecOps de GitLab, qui dispose d'un workflow de bout en bout vous permettant de comprendre et de gérer les risques. Analysez automatiquement les vulnérabilités sur une branche de fonctionnalité afin de pouvoir les corriger avant de passer à l'étape de production.

GitLab soutient depuis toujours les initiatives DevSecOps des organismes gouvernementaux fédéraux, étatiques et locaux américains, ainsi que des fournisseurs et établissements d'enseignement. Par le biais de sa plateforme de développement logiciel complète, GitLab répond aux exigences strictes en matière de sécurité et de conformité. Découvrez comment GitLab peut vous aider à contrôler la sécurité en amont tout en accélérant votre mise en production.