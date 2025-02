Audit de conformité SOC 2 : préparez-vous en toute simplicité avec GitLab

Avec les tests automatisés et les rapports sur la couverture de code, les entreprises peuvent satisfaire les critères de disponibilité et d'intégrité du traitement des données définis par le framework SOC 2.

Les scans de sécurité et les contrôles basés sur les rôles de GitLab garantissent la conformité avec ce framework tout en protégeant les données contre les vulnérabilités et les accès non autorisés.