L'accélération rapide des technologies est passionnante, car elle ouvre la voie à de nouveaux produits, de nouvelles opportunités de croissance et de nouvelles innovations. Pourtant, cette évolution fulgurante et les changements qu'elle engendre présente aussi des risques, notamment en matière de sécurité : un seul acteur malveillant peut provoquer des perturbations massives de l'activité, nuire à la réputation et engendrer des pertes financières importantes.

Face à cette réalité, de nombreux leaders s'inquiètent de leur dépendance à l'égard des systèmes « hérités » ou obsolètes, tout en affirmant clairement leur besoin urgent de transformation digitale. Bien que le code hérité ne soit pas intrinsèquement problématique, il n'est souvent pas compatible avec les outils de sécurité modernes, et peut exposer votre entreprise à des vulnérabilités exploitables. Associé à du code open source, qui nécessite une vigilance continue en matière de sécurité et de conformité, votre code base peut mettre en danger les données, les utilisateurs ainsi que la réputation de votre entreprise.

Outre ces risques, il est coûteux et fastidieux à maintenir, même pour des développeurs expérimentés.

Cette dépendance est non seulement problématique, mais aussi coûteuse à long terme. La question est donc de savoir comment sortir de cette impasse.

Dans cet article, découvrez ce qu'est le code hérité et comment la refactorisation alimentée par l'IA peut renforcer la sécurité et moderniser durablement le code base. Avec les fonctionnalités de test et de sécurité pilotées par l'IA, votre équipe pourra se projeter vers l'avenir en toute sérénité.

Qu'est-ce que le code hérité ?

Le code hérité fait référence à un code base existant qu'une équipe hérite de ses anciens membres, et qu'elle continue d'utiliser et de maintenir. Même s'il fonctionne très bien, plusieurs développeurs l'ont probablement modifié au fil des années, rendant difficile la distinction entre les modifications qui sont utiles et celles qui sont superflues. De plus, le code est parfois écrit à l'aide d'un framework obsolète ou dans un langage de programmation que personne dans l'équipe ne connaît (qu'il soit simplement ancien ou complètement obsolète).

Alors pour quelles raisons les entreprises s'appuient-elles encore sur du code hérité ? Les motivations peuvent varier. L'analogie avec une vieille maison est parlante : elle est confortable et familière, mais la plomberie n'est pas fiable, l'installation électrique est dépassée et il y a toujours quelque chose à réparer. Bien sûr, vous pourriez la rénover, mais cela impliquerait un énorme bouleversement : la présence quotidienne d'entrepreneurs en bâtiment, la nécessité d'obtenir des permis, vivre dans le chaos pendant des mois, ainsi que des coûts incontrôlables.

Alors, vous continuez à réparer au cas par cas, en espérant que tout finisse par perdurer. Ce n'est pas idéal, mais cela fonctionne, au moins pour le moment. C'est un peu la même chose avec le code hérité. C'est la solution familière et « qui fonctionne », même si elle est démodée et inefficace. Réécrire entièrement le code hérité est une perspective décourageante avec ses propres risques et coûts. De plus, qui a le temps de procéder à une refonte complète alors qu'il y a de nouvelles fonctionnalités à créer et des bogues urgents à corriger ?

Lorsqu'il est temps de mettre à jour le code, de nombreuses entreprises décident de conserver leur code hérité, estimant que sa maintenance entraîne moins de perturbations immédiates. La mise à jour du code implique beaucoup de développement et de tests, ainsi que la nécessité, dans certains cas, de former une équipe afin de s'assurer qu'elle possède les compétences nécessaires pour travailler avec le langage de programmation ou le framework obsolète. En l'absence de documentation, la mise à jour peut être encore plus compliquée.

Quels sont les risques à utiliser le code hérité ?

Si votre entreprise (comme beaucoup) choisit de conserver son code hérité, elle s'expose à une multitude de problèmes potentiels. Étant donné que ce code n'a pas été conçu pour les nouvelles technologies, vous ne pourrez peut-être pas l'intégrer aux logiciels les plus récents et les plus performants (comme les outils d'IA, par exemple), ce qui pourrait également avoir un impact sur les performances et l'évolutivité de vos produits. Un tel choix peut freiner votre productivité, et au final avoir un impact sur l'expérience client.

Le plus préoccupant avec le code hérité, qu'il date de 5 ou 50 ans, c'est qu'il n'est pas compatible avec les scanners de sécurité modernes, qui ne détectent souvent pas les vulnérabilités, laissant passer des failles potentielles pendant que vous effectuez les mises à jour. De plus, les développeurs chargés de ces mises à jour peuvent ne pas maîtriser le langage ou sa structure et même augmenter accidentellement le risque de failles. Enfin, les applications plus anciennes sont généralement écrites en C ou C++, qui sont des langages à mémoire non sécurisée, dont il est prouvé qu'ils hébergent 70 % des vulnérabilités identifiées.

Ces trois problèmes (l'absence de solutions de sécurisation adaptées, le manque de méthodes permettant de mettre le code hérité à jour de façon sécurisé et le risque élevé de vulnérabilités) sont autant de signes avant-coureurs qui devraient alerter les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité.

Dans son recensement des mauvaises pratiques susceptibles de compromettre les infrastructures critiques, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) aux Éatats-Unis a formulé l'avertissement suivant :

« L'utilisation de logiciels non pris en charge (ou en fin de vie) pour des infrastructures ou fonctions critiques nationales représente un danger majeur. Elle augmente considérablement les risques pesant sur la sécurité nationale, l'économie, ainsi que sur la santé et la sécurité publiques. Cette pratique est d'autant plus préoccupante lorsqu'il s'agit de technologies accessibles depuis Internet. »

Même si votre activité ne relève ni de la sécurité nationale ni de la santé publique, cet avertissement reste applicable : l'utilisation d'un code obsolète constitue une mauvaise pratique à éviter autant que faire ce peut.

La solution : la refactorisation du code

Selon l'auteur et développeur de logiciels Martin Fowler, « la refactorisation est une technique rigoureuse et maîtrisée permettant d'améliorer la conception d'un code base existant en améliorant et en modifiant sa structure interne, sans en altérer le comportement externe. »

En d'autres termes, elle vous permet de sécuriser et de moderniser votre code hérité tout en préservant ses fonctionnalités d'origine.

La refactorisation peut prendre différentes formes, comme la refactorisation inline, qui consiste à simplifier le code en supprimant les éléments obsolètes, ou la refactorisation par abstraction, qui consiste à supprimer les doublons en regroupant les éléments redondants. Si elle est essentielle pour rendre le code plus lisible, stable et sécurisé, elle nécessite du temps, une expertise particulière ainsi que de nombreux tests, tandis que les équipes de développement sont déjà surchargées par d'autres tâches.

Ainsi, bien que la refactorisation du code soit certainement la solution pour faire évoluer votre code hérité, il s'agit d'un projet en soi, en particulier si vous travaillez à grande échelle.

L'IA accélère non seulement le cycle de développement logiciel, mais elle peut également aider les équipes à accélérer le processus de refactorisation. Des outils comme GitLab Duo peuvent en effet vous assister avec des explications du code existant et en générant du nouveau code, deux des plus grands obstacles lors de la modernisation du code hérité. Si un développeur ne connaît pas un langage, l'IA peut l'aider à combler ses lacunes. Elle peut également analyser les causes profondes, générer des tests et aider les développeurs à corriger les vulnérabilités. L'IA rend ainsi la refactorisation plus accessible et rapide, permettant de sortir ce projet du backlog et d'alléger la charge des développeurs.

Selon notre enquête Global DevSecOps 2024, 34 % des professionnels du développement interrogés utilisant déjà l'IA à chaque étape du cycle de développement logiciel l'utilisent pour moderniser le code hérité. Ce chiffre est encore plus élevé dans le secteur des services financiers (46 %).

Cependant, vous devez garder à l'esprit certains aspects lorsque vous souhaitez adopter l'IA, car elle n'est pas parfaite. Elle nécessite encore des tests, des garde-fous et une supervision humaine. Il est indéniable qu'elle peut absolument faciliter et accélérer certaines des tâches manuelles, critiques et fastidieuses, mais elle ne peut pas faire ce travail seule. Elle doit être intégrée dans une stratégie globale de sécurité, complétée par d'autres outils pour que votre code reste aussi sécurisé que possible. Nous vous recommandons de créer une nomenclature logicielle dynamique (SBOM) pour surveiller les risques de licence et de sécurité associés à votre logiciel, y compris le code hérité.

Transformez votre code hérité en un atout durable

Passer de la simple maintenance du code hérité à sa modernisation peut sembler intimidant, mais c'est la meilleure voie à suivre si vous souhaitez garantir la sécurité de vos données et la pérennité de votre entreprise. Avec les bons outils et les méthodes adaptées, cette transition devient plus efficace pour vos équipes et plus rentable pour votre entreprise.

Bonne nouvelle : vos équipes n'ont pas besoin de consacrer du temps et des ressources à déchiffrer les anciens langages et à travailler avec les anciens frameworks, tâches qui entraînent frustration, retards et goulots d'étranglement. En laissant l'IA effectuer le travail difficile de refactorisation de votre code afin que ce dernier soit sûr, sécurisé et fonctionne comme il se doit, votre équipe de développement peut se concentrer sur ce qu'elle fait de mieux : créer de nouveaux produits, de nouvelles fonctionnalités et générer de la valeur pour vos clients.