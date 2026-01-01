Qu'est-ce que le Model Context Protocol (MCP) ?

Le Model Context Protocol (MCP) est un framework open source qui standardise la façon dont les systèmes d'IA partagent des données avec des outils et des sources de données externes. C'est important, car les outils d'IA ne sont puissants qu'à la mesure des données auxquelles ils ont accès. À l'image d'un port USB-C pour les applications d'IA, MCP fournit aux utilisateurs un protocole standard pour établir des connexions sécurisées entre leurs outils d'IA et les sources de données pertinentes, permettant aux systèmes d'IA de maintenir le contexte entre différents outils et jeux de données.

Avant MCP, chaque nouvelle source de données nécessitait une implémentation personnalisée. Si vous souhaitiez que votre assistant IA accède à votre base de données clients pour récupérer ou créer des tables, lire des fichiers depuis un stockage cloud ou interagir avec votre CRM, vous deviez créer des connexions distinctes et sur mesure pour chaque service, en vous appuyant sur des configurations complexes de Retrieval Augmented Generation (RAG) ou sur l'appel d'outils par des grands modèles de langage ( LLM), ce qui augmentait la complexité et la charge de maintenance. MCP change la donne en proposant un protocole unifié fonctionnant avec différents systèmes et applications.

Voici une autre façon de l'envisager : avant MCP, intégrer N applications d'IA différentes avec M outils différents nécessitait N x M intégrations personnalisées. Autrement dit, une entreprise souhaitant connecter cinq applications d'IA à dix services différents devait mener 50 (5 x 10) projets d'intégration distincts. MCP transforme cela en une équation bien plus simple N + M , puisque chaque application d'IA n'a besoin d'implémenter MCP qu'une seule fois.

Le protocole repose sur un principe simple mais puissant : les applications d'IA se connectent à des serveurs MCP qui exposent des capacités spécifiques telles que des outils, des ressources et des prompts. Cette conception maintient la sécurité grâce à des contrôles d'autorisation clairs. Elle reste également flexible pour fonctionner avec presque n'importe quel système.

De plus, MCP permet aux systèmes d'IA d'interroger des données en temps réel, puis de déclencher des actions via des modèles de prompts réutilisables. MCP peut également contribuer à optimiser les flux d'IA en créant des modèles de prompts et en gérant des dépôts de contenu.

Fonctionnalités clés de MCP :

Intégrations API transparentes : fournit une couche API standardisée pour les systèmes d'IA, garantissant des données structurées pour les LLM sans avoir à créer d'endpoints personnalisés. Résultat : de meilleures sorties, moins de maintenance et plus de fiabilité.

: fournit une couche API standardisée pour les systèmes d'IA, garantissant des données structurées pour les LLM sans avoir à créer d'endpoints personnalisés. Résultat : de meilleures sorties, moins de maintenance et plus de fiabilité. Services distants : connecte de manière sécurisée les hôtes MCP aux serveurs distants et garantit que toutes les connexions sont authentifiées et journalisées.

: connecte de manière sécurisée les hôtes MCP aux serveurs distants et garantit que toutes les connexions sont authentifiées et journalisées. Outils de débogage : MCP propose une journalisation intégrée, simplifiant le processus de résolution des problèmes lorsque les développeurs surveillent les interactions de l'IA avec les systèmes auxquels ils se connectent.

: MCP propose une journalisation intégrée, simplifiant le processus de résolution des problèmes lorsque les développeurs surveillent les interactions de l'IA avec les systèmes auxquels ils se connectent. SDK pour développeurs : des SDK C#, Java, Kotlin, Python, Ruby, Rust, Swift et TypeScript sont disponibles pour l'intégration et l'extensibilité (l'écosystème évolue rapidement et de nouveaux SDK pourraient être disponibles).

MCP est essentiel pour les environnements natifs IA, permettant des solutions d'IA plus intelligentes, plus interactives et plus adaptables.