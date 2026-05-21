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Releases mensuelles

Dernière release

GitLab 19.0 : l'IA agentique qui comble l'écart entre l'écriture du code et sa livraison

Réduisez le travail manuel autour de votre code, des merge requests aux identifiants qu'elles utilisent et aux composants de pipeline qui les exécutent.

Blog

Gérez les identifiants CI/CD avec le gestionnaire de secrets de GitLab (version bêta publique)

Gérez les identifiants CI/CD directement dans GitLab avec le gestionnaire de secrets. Chaque secret est limité au job qui en a besoin et régi par les mêmes contrôles d'accès que ceux que vous utilisez déjà pour le code.

Blog

Transformez les merge requests d'un processus manuel en un workflow automatisé

Réduisez le temps consacré au travail manuel autour de votre code. Le flow Developer gère désormais les retours des relecteurs, la résolution des conflits de merge, la recherche dans le code source et la division des merge requests trop volumineuses sur l'ensemble du cycle de vie des merge requests.

Blog

Suivez l'utilisation des composants CI dans votre organisation

Les normes de pipeline dérivent dès leur mise en production. Obtenez une vue en temps réel des versions exécutées et des endroits où les correctifs de sécurité n'ont pas encore été appliqués.

Blog

Plus de modèles d'IA pour GitLab Duo Agent Platform Self-Hosted

Les équipes des environnements air-gapped ou avec un accès réseau restreint n'ont plus à choisir entre l'isolation et l'utilisation de modèles performants. Les nouveaux modèles open source pris en charge offrent aux clients Self-Hosted davantage d'options pour associer le bon modèle au bon workflow agentique.

Blog

Limitez l'exposition des identifiants avec des jetons d'accès personnels à granularité fine

Les équipes peuvent maintenir l'automatisation et faciliter l'audit des jetons d'accès en limitant les jetons d'accès personnels au projet et aux actions dont un workflow a besoin.

Docs

Réduisez les risques liés à la chaîne d'approvisionnement avec l'analyse des dépendances basée sur la SBOM

La détection des paquets vulnérables ne devrait pas nécessiter d'explorer manuellement votre arbre de dépendances. L'analyse des dépendances basée sur la nomenclature logicielle (SBOM) détecte les vulnérabilités directes et transitives dans les paquets tiers. Elle inventorie chaque dépendance, signale les vulnérabilités ou expositions communes (CVE) connues et priorise celles que votre code appelle réellement.

Docs

Configurez les scans de sécurité une fois, appliquez-les partout

La configuration des scanners pour chaque projet est fastidieuse et source d'erreurs. Les profils de configuration de sécurité, désormais en disponibilité générale, permettent aux équipes de définir un profil une seule fois et de l'appliquer pour la détection des secrets, le test statique de sécurité des applications (SAST) et l'analyse des dépendances. Vous pouvez appliquer ces scans à l'aide des politiques d'exécution de scan et des politiques d'exécution de pipeline existantes.

Contributeur remarquable du mois : Norman Debald

Nous sommes ravis de mettre à l'honneur Norman, un contributeur de niveau 3 avec plus de 40 améliorations fusionnées sur GitLab depuis mai 2022.

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Disponible prochainement

Fonctionnalités planifiées pour les prochaines releases. Les prévisions sont susceptibles de changer.

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