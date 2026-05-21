AI Code Flow Developer (disponibilité générale) Faites appel à un agent sans quitter votre travail. Le flow Developer s'étend désormais à l'ensemble du cycle de vie des merge requests : un seul agent d'IA qui traite les retours des relecteurs, résout les conflits sur les branches de longue durée, explore le code source inconnu et divise les merge requests trop volumineuses.

Secure Build Gestionnaire de secrets de GitLab (version bêta publique) Réduisez le travail de synchronisation d'un modèle d'accès séparé pour les secrets. Le gestionnaire de secrets utilise votre structure de groupes et de projets existante et permet aux propriétaires de stocker, de récupérer et de référencer des secrets CI/CD limités à un projet ou un groupe et accessibles uniquement aux jobs qui les demandent explicitement.

Secure Analyse des dépendances par SBOM (disponibilité générale) Détectez les paquets vulnérables que les scanners de déclaration directe manquent. Les projets Maven, Gradle et Python bénéficient désormais d'une couverture transitive complète, avec une résolution automatique des dépendances qui se rabat sur le scan de manifeste en l'absence de fichier de verrouillage.

AI Code Résolution des merge requests dans le flow Developer (version bêta) Confiez le travail de résolution des conflits de merge à un agent. Le nouveau bouton « Résoudre avec GitLab Duo » sur la page de conflits de la merge request et le widget de vérification de merge peuvent lire les deux branches, choisir une résolution, valider le correctif et publier un commentaire récapitulatif pour que toute personne examinant la merge request puisse voir ce qui a changé.

AI Code Instructions personnalisées au niveau du groupe pour GitLab Duo Réduisez la duplication des instructions de revue entre les projets. Définissez-les une seule fois au niveau du groupe pour qu'elles se combinent automatiquement avec les instructions au niveau du projet, aussi bien pour le flow Code Review que pour la revue de code GitLab Duo.

Plan Configuration des types d'éléments de travail Suivez le travail de la façon dont votre équipe le planifie réellement, au lieu de tout consigner de force dans des tickets ou tâches. Créez ou renommez des types en user story, bogue ou maintenance, avec des champs personnalisés, des cycles de vie de statut, des vues enregistrées et des tableaux de tickets.

Verify Analyze Analyse détaillée de l'utilisation des composants du catalogue CI/CD Connaissez exactement qui est impacté avant de publier une modification incompatible ou un correctif de sécurité pour un composant CI/CD. La page de ressource du catalogue affiche désormais quels projets utilisent chaque composant, la version utilisée, et met en avant les projets sur des versions obsolètes pour que vous puissiez prioriser les mises à jour.

AI Manage Prise en charge étendue des modèles open source dans GitLab Duo Agent Platform Exécutez des workflows agentiques dans des environnements hors ligne et avec un accès réseau restreint sans envoyer de données à l'extérieur. GitLab Duo Agent Platform prend désormais en charge des modèles open source supplémentaires pour les déploiements auto-hébergés, notamment Devstral 2 123B et GLM-5.1-FP8.

AI Manage GitLab Duo Agent Platform Self-Hosted prend désormais en charge Gemini Il s'agit d'une famille de modèles supplémentaire pour les équipes de GitLab Self-Hosted qui en ont besoin. Gemini fonctionne désormais avec plusieurs flows, notamment le flow Code Review, le flow SAST Vulnerability Resolution et le flow Fix CI/CD Pipeline.

Code Rapid Diffs pour les revues de merge requests (version bêta) Fini d'attendre le chargement de l'onglet Modifications lors de revues volumineuses. Rapid Diffs offre un chargement initial plus rapide, un défilement plus fluide et des interactions plus réactives grâce à la même technologie qui alimente déjà la page des commits.

AI Manage Achetez des GitLab Credits pour l'édition GitLab Self-Managed Enterprise (EE) gratuite Accédez à l'IA agentique sans passer d'abord par une mise à niveau vers GitLab Premium ou GitLab Ultimate. Les clients GitLab Self-Managed EE de la version gratuite peuvent désormais acheter des GitLab Credits directement : choisissez un montant mensuel, engagez-vous pour une durée d'un an, et le pool partagé se renouvellera automatiquement chaque mois.

Code Personnalisez les titres par défaut des merge requests Obtenez des titres de merge requests cohérents sans demander aux équipes de développement de mémoriser la convention. Configurez un template par défaut par projet avec des variables pour les branches source et cible, le sujet du premier commit, l'identifiant et le titre du ticket lié, et un nom de branche lisible.