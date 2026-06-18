Nouveautés de GitLab

Releases mensuelles, ressources pour les équipes de développement et actualités de l'équipe GitLab.

Releases mensuelles

Dernière release

GitLab 19.1 : une vue de sécurité pour chaque scanner, un plan de contrôle pour chaque agent

Les résultats des scanners SARIF s'intègrent désormais dans la gestion des vulnérabilités de GitLab aux côtés des résultats natifs, avec une remédiation automatique via GitLab Duo Agent Platform. Les administrateurs contrôlent quels modèles d'IA sont exécutés, quels outils les agents peuvent appeler et où les événements d'audit sont diffusés.

Blog

Une vue unifiée des vulnérabilités, de la couverture des scanners à la gouvernance de l'IA

Vous pouvez désormais intégrer les résultats des scanners SARIF dans chaque vue de sécurité, réduire les faux positifs grâce à l'analyse de la détection des secrets alimentée par l'IA et combler le déficit de gouvernance avec le streaming d'événements d'audit par IA.

Blog

Mises à jour du catalogue d'IA pour la gouvernance et les opérations

De nouveaux déclencheurs basés sur les événements, des contrôles d'administration, la validation de la configuration des flows et la sélection de modèles facilitent le contrôle de ce qui s'exécute dans votre environnement et renforcent la confiance dans l'automatisation sans supervision.

Contributeur du mois : Pishel65

Nous sommes ravis de mettre à l'honneur Pishel65, contributeur de niveau 3 avec 19 merge requests fusionnées et 9 autres ouvertes depuis son arrivée en octobre 2025.

Voir les notes de release

Disponible prochainement

Fonctionnalités planifiées pour les prochaines releases. Les prévisions sont susceptibles de changer.

Mises à jour
  • Releases
  • Événements
  • Démos
  • Livestreams

Découvrez en avant-première toutes les nouvelles fonctionnalités

S'abonner

Actualités de GitLab

GitLab : la plateforme conçue pour l'ère de l'ingénierie agentique
Actualités

GitLab : la plateforme conçue pour l'ère de l'ingénierie agentique

Actualités

GitLab Orbit : contexte complet du code et du cycle de développement, en une seule requête

En savoir plus
Actualités

GitLab Flex : un seul engagement et une flexibilité totale sur vos sièges et vos dépenses d'IA

En savoir plus
Blog

Codage agentique : le contexte fait la différence

En savoir plus
Blog

Claude Code et GitLab : trois workflows du code à la production

En savoir plus
Blog

Codex et GitLab : du correctif de code à la production

En savoir plus
Témoignage client

Grâce à GitLab, Ericsson réduit de moitié son temps de déploiement afin de livrer plus rapidement de la valeur ajoutée à ses clients OSS/BSS

Lire l'étude de cas
Témoignage client

Le géant bancaire multinational Barclays accélère l'innovation avec GitLab

Lire l'étude de cas