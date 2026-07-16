Les nouveautés de GitLab

Releases mensuelles, ressources pour développeurs et dernières actualités de l'équipe GitLab.

Releases mensuelles

Dernière release

GitLab 19.2 : réduisez votre dette de sécurité sans détourner les développeurs de la feuille de route

Réduisez votre dette de sécurité sans détourner les développeurs de la feuille de route. Avec la version 19.2, votre équipe peut corriger automatiquement les dépendances vulnérables, utiliser Security Review Flow pour détecter les failles logiques que les scanners ratent, et exécuter ses agents directement depuis le terminal.

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Quand une mise à jour de version casse votre build, GitLab le corrige

Quand le scan des dépendances trouve un package vulnérable, vous obtenez une merge request qui le met à jour et utilise l'IA pour corriger les changements qui cassent le build. Vos règles d'approbation et votre piste d'audit existantes régissent chaque modification, ainsi votre équipe réduit la dette de sécurité sans interrompre le développement.

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GitLab Duo Security Review repère les failles logiques que les scanners ratent

Lancez Security Review Flow sur une merge request et il raisonne sur ce que le code est censé faire, comme le ferait un ingénieur en sécurité, au lieu de faire correspondre des patterns connus. Votre équipe détecte les lacunes d'autorisation, les erreurs de logique métier et les race conditions que les scanners statiques ne peuvent structurellement pas voir, afin de les corriger avant qu'elles n'atteignent la production.

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Emportez GitLab Duo Agent Platform dans votre terminal

Duo CLI est en disponibilité générale dans la version 19.2. Vous diagnostiquez les pipelines en échec et livrez des correctifs sans quitter votre terminal, de manière interactive pendant votre débogage ou en mode headless dans un script ou un job CI. Votre équipe bénéficie de GitLab Duo Agent Platform là où elle travaille, sans changer de contexte vers un navigateur.

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Transformez la livraison logicielle en plusieurs étapes en flows agentiques fiables

Faites évoluer votre livraison logicielle agentique au-delà du chat en un seul tour. Encodez les séquences auxquelles votre équipe fait déjà confiance dans des Custom Flows, puis restez concentré sur les approbations plutôt que sur chaque étape intermédiaire. Votre processus de livraison s'exécute comme un flow réutilisable que toute votre équipe peut employer, pas une invite ponctuelle.

Contributeur·ice notable du mois : vivekshukl007

Nous saluons Vivek, Senior Data Engineer chez Emirates, qui a apporté une contribution à fort impact en ajoutant le support du langage Scala à GitLab Orbit, améliorant les capacités du graphe de code pour les développeurs travaillant sur des bases de code Scala.

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Disponible prochainement

Fonctionnalités planifiées pour les prochaines releases. Les prévisions sont susceptibles de changer.

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