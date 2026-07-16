Secure AI GitLab Dependency Scanning Auto-Remediation (bêta) Quand le scan des dépendances trouve un package vulnérable, vous obtenez une merge request qui le met à jour et corrige les changements qui cassent le build. Chaque modification passe par votre processus de révision et d'approbation existant, ainsi votre équipe réduit la dette de sécurité sans détourner les développeurs.

Secure Manage Jetons d'accès personnels à granularité fine (GA) Réduisez l'impact d'un identifiant compromis en limitant chaque token à des projets, groupes et opérations spécifiques. Remplacez les portées larges comme read_api et api par des permissions granulaires, afin que vos automatisations et intégrations ne portent que les accès dont elles ont besoin.

Secure Manage Politiques d'exécution planifiées des pipelines (GA) Maintenez la couverture de sécurité et de conformité même lorsque le code ne change pas. Planifiez des scripts de conformité, des scans de sécurité ou des CI personnalisés quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement, indépendamment de l'activité des commits, afin que les scans ne cessent jamais silencieusement sur vos projets inactifs.

Secure Détection générique de secrets (GA) Détectez les secrets non structurés, les JWTs (JSON Web Tokens), les mots de passe génériques et les tokens d'API qui ne suivent pas les patterns des fournisseurs connus. Vous interceptez les identifiants exposés que le jeu de règles basé sur les patterns seul laisserait passer.

Secure Manage Rapport d'événements d'audit IA (bêta) Suivez les actions assistées par IA dans votre organisation grâce à des événements d'audit dédiés. Vos équipes de conformité et de sécurité obtiennent la visibilité nécessaire pour inclure les workflows IA dans les rapports d'audit, les revues d'accès et les investigations d'incidents.

AI Code Security Review Flow (bêta) Détectez les lacunes d'autorisation, les erreurs de logique métier et les race conditions que les scanners statiques ne peuvent structurellement pas voir. Security Review Flow raisonne sur ce que votre code est censé faire plutôt que de faire correspondre des patterns connus, afin que votre équipe comble une lacune de révision qu'aucun scanner traditionnel ne peut combler.

Secure Configurez le comportement de l'auto-remédiation pour votre organisation (bêta) Définissez les niveaux de sévérité et les cibles de version qui déclenchent les mises à jour automatiques des dépendances, choisissez des merge requests groupées ou individuelles, et maintenez les correctifs de haute sévérité en mouvement sans détourner vos développeurs.

AI Code Instructions personnalisées au niveau du groupe pour Duo Code Review Définissez quelles revues de code automatisées s'exécutent, et pour qui, avec des instructions personnalisées au niveau du groupe qui s'appliquent à tous les projets. En tant qu'administrateur, vous donnez aux équipes qui adoptent la revue assistée par IA des garde-fous cohérents sans configurer chaque projet individuellement.

AI Manage Assistant support (bêta) Diagnostiquez les problèmes liés aux produits GitLab plus rapidement grâce à un agent fondamental qui classifie les problèmes, fait remonter la documentation de dépannage pertinente, vérifie les problèmes connus et prépare les tickets de support avec le bon contexte de diagnostic quand votre équipe doit escalader.

AI Verify Fix CI/CD Pipeline Flow suggère des correctifs ciblés Débloquez une merge request en attente sans quitter la merge request. Obtenez des correctifs sous forme de suggestions de code intégrées ou d'une nouvelle merge request, selon ce qui convient le mieux. Vous voyez les échecs classifiés avant d'agir, et le flow lit les échecs sur l'ensemble de votre hiérarchie de pipelines, y compris les pipelines enfants.