Secure Build

GitLab Secrets Manager via GitLab Credits (disponibilité limitée)

Injectez efficacement des secrets dans les pipelines : chacun est limité au job concerné afin de réduire le rayon d'impact des identifiants de connexion divulgués. Les secrets fonctionnent aussi en dehors de l'intégration continue : dans Kubernetes, dans l'Infrastructure as Code ou via l'API. Comme les identifiants de connexion résident sur la plateforme qui exécute déjà votre code et vos pipelines, votre équipe n'a pas besoin de gérer un modèle d'intégration ou d'autorisation distinct. Commencez à l'utiliser dans GitLab.com en tant que module d'extension payant facturé via GitLab Credits.

Manage

Limitation de l'utilisation des GitLab Credits (disponibilité générale)

Limitez votre consommation de crédits à la demande pour ne pas avoir à vous soucier des dépassements. Définissez une limitation au niveau de l'abonnement dans le portail clients GitLab, ainsi qu'une limitation par utilisateur par défaut ou des personnalisations par utilisateur via l'API GraphQL. Quand la consommation atteint une limite, les fonctionnalités qui consomment des GitLab Credits sont suspendues jusqu'à la prochaine période de facturation ou jusqu'à ce qu'un administrateur augmente la limitation.

AI Code

Résolution d'un plus grand nombre de conflits de merge avec GitLab Duo (disponibilité générale)

Arrêtez de résoudre manuellement les conflits simples dans l'interface utilisateur ou depuis la ligne de commande. Faites évoluer la résolution des conflits au-delà des capacités de merge manuelles des développeurs. GitLab Duo analyse le conflit, effectue un commit de la résolution dans votre branche source et publie une note de synthèse qui décrit les modifications.

AI Manage

Visibilité restreinte pour les agents et flows personnalisés

Déployez un agent dans chaque projet de votre groupe principal sans le rendre mondialement public. La visibilité restreinte se situe entre Privé, qui couvre un seul projet, et Public, qui expose l'élément à tous les utilisateurs de GitLab.com.

AI Code

Accès aux plug-ins et marketplaces dans GitLab Duo CLI (fonctionnalité expérimentale)

Dotez toute votre équipe de la même configuration de CLI à l'aide d'une seule installation au lieu que chaque membre crée la sienne. Un plug-in regroupe les compétences d'agent, les commandes slash personnalisées et les serveurs Model Context Protocol. Votre équipe peut héberger son propre catalogue de tels éléments dans un dépôt Git. GitLab Duo CLI lit également les fichiers .claude-plugin/marketplace.json. Ainsi, une marketplace déjà gérée par votre équipe fonctionne sans modification.

AI Code

Résolution des discussions de revue avec GitLab Duo (disponibilité générale)

Fermez plus rapidement les fils de discussion d'une revue de code pour pouvoir passer à la tâche suivante. Sélectionnez la résolution avec GitLab Duo pour n'importe quelle discussion : GitLab Duo lit le commentaire et le code environnant, effectue la modification demandée sur la branche source, répond avec une synthèse et résout le fil de discussion. Le relecteur ou vous-même pouvez rouvrir le fil de discussion si le commentaire n'a pas été pleinement traité.

AI Code

Nouveaux outils MCP pour la lecture et la recherche de merge requests

Demandez à votre agent des informations sur une merge request et obtenez une réponse sans faire de multiples allers-retours. Un seul appel get_merge_request renvoie les diffs, commits, notes, pipelines et discussions d'une seule traite. Vous n'avez plus besoin d'enchaîner les requêtes pour que l'agent assemble l'image complète. Un nouvel outil list_merge_requests recherche et filtre les merge requests par auteur, personne assignée, relecteur, état, label ou texte libre. Vous pouvez ainsi diriger l'agent vers les merge requests voulues sans quitter votre workflow.

AI Code

Nouvelle UI GitLab Duo Agentic Chat dans VS Code (version bêta)

Essayez un panneau Agentic Chat reconstruit dans l'extension GitLab pour VS Code sans vous engager. Les modèles, agents, commandes slash et approbations d'outils sous-jacents restent inchangés. Un bouton bascule dans le panneau vous ramène à l'interface utilisateur classique à tout moment. Pour afficher ce nouveau panneau, activez les fonctionnalités bêta et expérimentales pour votre groupe principal ou votre instance.

Verify

Application de merge trains pour une meilleure gouvernance

Maintenez le fonctionnement de tous les pipelines actifs quand un utilisateur effectue un merge. Un paramètre au niveau du projet applique des règles de merge train dans l'interface utilisateur et l'API REST, de sorte qu'un merge immédiat n'annule et ne redémarre pas les pipelines à la volée. Grâce à la vélocité des équipes monorepo, les coûts de CI restent prévisibles. Les propriétaires et les administrateurs peuvent toujours faire une exception si besoin.

AI

Affichage du plan de tâches de l'agent dans la barre latérale des détails de la session

Voyez d'un coup d'œil ce sur quoi travaille un agent sans développer les entrées du log d'activité une par une. La barre latérale des détails de la session affiche automatiquement le dernier plan de l'agent, avec chaque tâche, son statut et un résumé de l'avancement tel que « 2 tâches achevées sur 5 ».

Secure Analyze

Optimisation de l'entonnoir de classement par ordre de priorité et de correction SAST

Visualisez la part de votre workflow SAST que l'IA gère déjà afin d'examiner les résultats de l'automatisation et de cibler l'étape qui nécessite encore une supervision. Le tableau de bord de sécurité répertorie les vulnérabilités critiques et élevées détectées, les vrais positifs confirmés par la détection des faux positifs, les merge requests créées par la résolution agentique des vulnérabilités SAST, ainsi que les corrections fusionnées, le tout sur une période de 30, 60 ou 90 jours.

AI Manage

Prise en charge d'Amazon Bedrock Mantle (version bêta)

Déployez le modèle à poids ouvert GPT OSS 120B d'Amazon Bedrock Mantle dans GitLab Duo Self-Hosted. Ajoutez-le avec votre point de terminaison et votre clé d'API Mantle, en utilisant la même configuration compatible OpenAI que pour les autres plateformes.

Secure

Prise en charge de l'analyse des dépendances pour Bun

Vous pouvez désormais rechercher les vulnérabilités connues dans vos projets Bun dans le cadre de vos pipelines standard. GitLab analyse les fichiers bun.lock. Comme les paquets Bun proviennent du registre npm, la base de données consultative GitLab couvre déjà ces dépendances sans configuration supplémentaire. La détection de failles de sécurité admissibles prend également en charge la remédiation automatique de l'analyse des dépendances.

Manage Secure

Désactivation d'OAuth DCR pour un meilleur contrôle de MCP par l'entreprise

Contrôlez quels clients OAuth peuvent joindre votre instance. Les administrateurs de GitLab Self-Managed et GitLab Dedicated peuvent désactiver entièrement l'enregistrement dynamique du client (DCR) via l'API Application settings. Lorsqu'il est désactivé, les clients doivent utiliser une application OAuth préenregistrée au lieu de s'enregistrer eux-mêmes.

Secure

Analyseur Advanced SAST pour iOS (version bêta)

Intégrez l'analyse des contaminations interprocédurales dans le développement iOS. L'analyseur Advanced SAST (test statique de sécurité des applications) prend désormais en charge Objective-C et Swift, détecte les principales classes de vulnérabilité Open Web Application Security Project Mobile Top 10 et trace le chemin de contamination complet, même lorsqu'il franchit la limite Swift et Objective-C.