Nouveautés de GitLab
Releases mensuelles, ressources pour les équipes de développement et actualités de l'équipe GitLab.
Releases mensuelles
Faites évoluer l'IA agentique dans des workflows de livraison de logiciels fiables
Avec la version 19.3, accédez à vos secrets au moment du build, rédigez des workflows agentiques en langage clair et corrigez en bloc votre backlog de vulnérabilités.
Bénéficiez d'un accès maîtrisé à vos secrets au moment du build
Après sa version bêta publique dans GitLab 19.0, GitLab Secrets Manager est désormais disponible pour les clients GitLab.com en tant que module d'extension payant via des GitLab Credits. Il est conçu pour conserver les identifiants de connexion sur la plateforme qui exécute déjà votre code et vos pipelines. De plus, il est régi par les mêmes contrôles d'accès que le code.
Créez des flows personnalisés en quelques minutes avec l'agent Flow Creator
Décrivez l'automatisation souhaitée en langage clair et obtenez une définition de flow complète, exécutable et prête à être enregistrée à partir du catalogue d'IA. Les personnes qui comprennent le mieux un workflow ne connaissent pas nécessairement le schéma du Flow Registry. La version 19.3 supprime cette exigence. Votre équipe transforme la connaissance du processus en automatisation sans avoir à apprendre le YAML.
Quand votre backlog dépasse les capacités de votre équipe, GitLab met à l'échelle le classement par ordre de priorité et la correction
Passez moins de temps à confirmer les faux positifs et plus de temps à livrer des corrections qui réduisent les risques réels. Sélectionnez plusieurs résultats en bloc et appliquez la détection de faux positifs et la résolution des vulnérabilités à l'ensemble de la sélection. Ainsi, les risques accumulés depuis des années apparaissent clairement en une seule action au lieu d'une vulnérabilité à la fois. Automatisez le classement par ordre de priorité et la correction, quelles que soient l'origine du scanner et la gravité.
Contributeur du mois : @gkepas
Nous souhaitons mettre à l'honneur Giannis pour sa contribution constante au code source GitLab, à la plateforme des contributeurs, à client-go, au fournisseur Terraform et à GitLab Orbit. C'est également un traducteur actif et un membre de la communauté GitLab sur Discord.
Disponible prochainement
Fonctionnalités prévues dans les prochaines releases. Ce calendrier est susceptible d’évoluer.
Actualités de GitLab
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