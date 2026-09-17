Nouveautés de GitLab
Releases mensuelles, ressources pour les équipes de développement et actualités de l'équipe GitLab.
Releases mensuelles
Étendez l'automatisation agentique et la gouvernance aux interfaces dans lesquelles vos développeurs travaillent
Avec GitLab 19.4, les garde-fous suivent vos agents partout où ils s'exécutent. Vous déléguez des objectifs complets, décidez du coût de chaque job et visualisez la posture de sécurité de chaque projet de votre entreprise depuis un seul et même tableau de bord.
GitLab Duo CLI : de l'objectif à la réalisation
Automatisez un objectif ouvert au lieu de rédiger des prompts étape par étape. Décrivez le résultat souhaité et laissez GitLab Duo CLI se charger du travail tout en gardant le contrôle. La commande slash /goal s'exécute localement en mode interactif sur GitLab Premium et GitLab Ultimate pour vérifier votre progression par rapport à vos normes de livraison.
Modèles à poids ouverts hébergés : optimisez le rapport coût-performance de votre équipe
En tant qu'administrateur, vous choisissez le modèle pour chaque job au lieu d'utiliser un seul modèle comme référence. Confiez le travail agentique de routine à fort volume à un modèle moins coûteux et réservez les modèles de pointe aux tâches complexes. Kimi K3, GLM 5.3 et MiniMax M3 sont désormais disponibles pour les agents, les flows et GitLab Duo Agentic Chat. Votre modèle par défaut actuel continue de s'exécuter jusqu'à ce que vous en décidiez autrement.
De nouveaux outils MCP aident les équipes de plateforme à faire évoluer l'automatisation en toute sécurité
Étendez l'automatisation de votre équipe à de nouveaux outils pour le processus CI/CD, les merge requests, les éléments de travail, les vulnérabilités et les projets, régis par les mêmes contrôles que leurs agents. Disponible en version bêta.
Suivez la consommation de vos crédits d'IA et définissez des plafonds équitables par équipe
Visualisez le coût de l'automatisation agentique et ses consommateurs. Définissez une limite par défaut pour tous les utilisateurs sur la page des limitations d'utilisation des GitLab Credits, puis personnalisez-la selon l'utilisateur. Exportez l'utilisation par événement facturable afin de rendre compte des dépenses et de montrer à chaque service ce qu'il a consommé par rapport à ce qu'il s'est engagé à utiliser.
Agent GitLab Duo Slack (version expérimentale)
Automatisez le travail là où il commence en mentionnant @GitLab dans un canal ou un fil de discussion Slack pour poser des questions sur un code source, déclencher un flow ou créer un ticket à partir de la conversation. GitLab Duo diffuse sa progression dans le fil de discussion afin que vous sachiez ce qui s'est passé.
Contributeur du mois : @jspagnola
Jimmy est un contributeur de niveau 4 reconnu pour son travail sur le code source GitLab, client-go et le fournisseur Terraform, qui couvre la gestion de bout en bout des tokens, des comptes de service et des miroirs de type « push » via l'Infrastructure as Code.
Disponible prochainement
Fonctionnalités planifiées pour les prochaines releases. Les prévisions sont susceptibles de changer.
Découvrez en avant-première toutes les nouvelles fonctionnalités
Actualités de GitLab
Adapter Git à l'usine logicielle agentique
Crédits d'IA : suivez, plafonnez et réduisez les dépenses liées aux agents
GitLab Security Standard
Hackathon Transcend : Life after code, the path to production at the speed of imagination
Atelier pratique d'ingénierie agentique
Ne manquez aucune nouveauté
Abonnez-vous et découvrez toutes les nouveautés de GitLab : les dernières mises à jour produit, les épisodes du Developer Show et les événements GitLab.
Tous les champs sont obligatoires