Secure

Détection des paquets malveillants dans l'analyse des dépendances (version bêta)

L'analyse des dépendances vérifie désormais vos dépendances par rapport aux avis de GitLab sur les logiciels malveillants. Ainsi, les paquets issus d'attaques de typosquatting et les comptes de chargés de maintenance compromis sont détectés avant d'être largement connus. Les résultats sont assortis d'une gravité Critique et d'un badge Malware, et la règle relative aux logiciels malveillants dans vos politiques d'approbation les bloque au niveau de la merge request.

Secure

L'analyseur Advanced SAST prend en charge les langages Kotlin, Dart et Scala

Appliquez la même analyse des contaminations à votre code Kotlin, Dart et Scala que pour Java et Python. Les résultats sont signalés à mesure que le code circule de son point d'entrée jusqu'au point de destination via les API Android, Flutter et Dio, Play, Slick et Akka.

AI Secure

Outils de vulnérabilité ajoutés au serveur MCP de GitLab

Vous pouvez désormais classer les risques de sécurité détectés par ordre de priorité depuis votre agent au lieu du rapport de vulnérabilités. Les agents répertorient et examinent les résultats, puis les rejettent, les confirment, les rétablissent à l'état Détecté, remplacent leur gravité ou créent un ticket lié. Par défaut, ils demandent votre accord avant chaque modification.

Secure

Prise en charge des expressions de licence SPDX dans l'analyse des dépendances et des licences

Rédigez des politiques de licence qui comprennent les déclarations composées. Les expressions telles que MIT OR Apache-2.0 étaient auparavant considérées comme inconnues et pouvaient échapper à l'approbation. Désormais, les licences composites apparaissent dans votre liste des dépendances. Vos politiques d'approbation les autorisent ou les refusent comme une dépendance sous licence unique.

Secure

Profil de classement par ordre de priorité et de correction automatisé

Définissez votre posture de sécurité automatisée une seule fois pour un groupe plutôt que projet par projet. Un même profil applique la détection des faux positifs, la résolution des vulnérabilités et la remédiation automatique pour le SAST, la détection des secrets et l'analyse des dépendances, via l'API GraphQL.

Secure Analyze

Couverture agrégée des scanners dans l'inventaire de sécurité

Consultez la couverture des scanners pour l'ensemble de votre hiérarchie de groupes sur une seule page, puis comblez les lacunes sans quitter cette page. Un widget de couverture calcule les totaux pour chaque projet du groupe et de ses sous-groupes, et affiche le pourcentage et le nombre de projets pour lesquels chaque scanner est activé, désactivé, en échec ou obsolète. Filtrez par scanner, sélectionnez un statut et activez les scanners pour les projets qui ne sont pas couverts.

AI Plan Code Build

Outils du serveur MCP

Confiez une tâche en boucle complète à votre agent. Demandez-lui de rechercher, lire, créer et mettre à jour des tickets, des epics, des tâches, des incidents, des objectifs et des résultats clés, et de commenter ou de répondre pour vous dans un fil de discussion. Il peut faire passer une merge request de l'état ouvert à l'état fusionné sans quitter votre IDE, en ouvrant et mettant à jour la merge request, en examinant les différences, les conflits et les approbations, en regroupant les commentaires de revue au niveau de chaque ligne dans un seul appel, et en effectuant le merge une fois les vérifications réussies. Lorsqu'une compilation échoue, save_pipeline exécute, réessaie ou annule le pipeline depuis n'importe quel client MCP, tandis que get_job renvoie la trace du job afin que l'agent lise le log et vous fournisse une explication.

Manage

Les limites de débit sur GitLab.com seront alignées sur votre abonnement

Pour préserver les performances de la plateforme à mesure que nous évoluons, nous mettons à jour le fonctionnement des limites de débit. À compter du 19 octobre 2026, les limites de débit sur GitLab.com seront alignées sur votre niveau d'abonnement. Les comptes gratuits et les requêtes non authentifiées seront concernés en premier, dès le 19 octobre. Les abonnements GitLab Premium et GitLab Ultimate suivront en janvier 2027. Authentifiez les automatisations qui appellent votre projet pour qu'elles bénéficient de limites dédiées plutôt que du quota anonyme.

AI Manage

Sélection de modèle pour le flow Developer

Contrôlez le coût du flow Developer indépendamment du reste de GitLab Duo Agent Platform. En tant qu'administrateur, vous sélectionnez séparément le modèle du flow Developer afin de prendre des décisions de coût et de capacité pour chaque flow.

AI

Refonte du panneau des détails de la session

Visualisez d'un coup d'œil ce qui a déclenché une session d'agent et ce qu'elle a produit. Une barre de synthèse affiche le statut, les horodatages et l'utilisateur à l'origine du déclenchement, ainsi qu'une section Éléments liés qui sépare ce qui a lancé la session des merge requests, éléments de travail, jobs et commentaires qu'elle a produits.

AI Code

Déclencheur d'événement en cas de création d'une merge request

Obtenez une première revue déjà prête avant que quiconque ne prenne en charge la merge request. Auparavant, le déclencheur de merge request ne s'activait que pour les actions Approuvée, Marquée comme prête et Conflit de merge. Sélectionnez Créée pour que votre flow ou votre agent externe s'exécute dès que la merge request est ouverte à l'état Brouillon ou Prête et que GitLab génère le diff. Configurez le déclencheur sous IA > Déclencheurs dans votre projet.

Code

Identifiez qui a verrouillé un fichier ou un répertoire

Vérifiez qui a verrouillé un fichier et déverrouillez-le vous-même. Auparavant, un fichier verrouillé affichait seulement un label Verrouillé, sans indiquer qui l'avait verrouillé ni si vous pouviez le déverrouiller vous-même. Désormais, un popover à côté du label nomme la personne concernée et vous propose une action de déverrouillage si vous en avez l'autorisation ou une explication dans le cas contraire. Pour un répertoire verrouillé, il vous renvoie directement au fichier qui bloque vos modifications.