Secure AI

Détectez les failles de logique métier que les scanners manquent souvent

Business Logic Security Analyzer détecte les failles de logique que les scanners basés sur des modèles manquent souvent, notamment les défauts d'autorisation au niveau des objets, les contrôles d'autorisation manquants et l'affectation de masse. Lancez une analyse complète du dépôt depuis GitLab Duo Chat ou l'API, ou associez le profil d'analyse Business Logic pour vérifier chaque merge request. Les résultats apparaissent dans le rapport de vulnérabilités et dans le widget de sécurité de la merge request, aux côtés des résultats de vos autres analyseurs. Business Logic Security Analyzer est disponible en accès anticipé pour les clients GitLab Ultimate sur GitLab.com. Pour demander l'accès, contactez l'équipe chargée de votre compte.

Manage

Suivez votre propre utilisation des GitLab Credits et définissez des plafonds en masse

Les utilisateurs peuvent désormais consulter leur propre utilisation des GitLab Credits, notamment l'utilisation totale, la moyenne quotidienne et le jour de pointe, dans Paramètres utilisateur > GitLab Credits. Auparavant, seuls les propriétaires de groupe et les administrateurs pouvaient consulter ces informations. Si vous êtes propriétaire et gérez des plafonds de crédits par utilisateur, vous pouvez désormais définir des plafonds personnalisés pour de nombreux utilisateurs à la fois en collant une liste de noms d'utilisateur et de valeurs de plafond. Les nouvelles entrées sont fusionnées avec vos plafonds personnalisés existants et, si une ligne contient une erreur, aucune modification n'est enregistrée.

AI Code

Commande /goal de GitLab Duo CLI en disponibilité générale et mode automatique

La commande /goal de GitLab Duo CLI est désormais en disponibilité générale. Indiquez votre objectif en exécutant /goal <task>, puis passez la main. L'agent le délègue à un flow gouverné et axé sur les objectifs, qui gère à la fois l'implémentation et la vérification. Laissez les tâches plus longues s'exécuter sans vous arrêter à chaque approbation. Vous pouvez également l'essayer avec le nouveau mode automatique, dans lequel l'agent utilise les outils sans demander d'approbation. Le mode automatique est désactivé par défaut et ne contourne pas la gouvernance des outils de l'agent.

Secure AI

Surveillez l'activité des agents de codage externes avec le tableau de bord de gouvernance de l'IA (version bêta)

Regroupez toutes les sessions d'agent dans une seule vue, y compris celles des agents de codage qui s'exécutent en dehors de GitLab. Connectez Claude Code, Cursor et Codex à la gouvernance de l'IA de GitLab afin que les équipes de sécurité et de conformité visualisent l'activité des agents dans une seule vue : qui a exécuté chaque session, avec quel agent, dans quel projet et à quel moment. Les sessions et les appels d'outils apparaissent dans le tableau de bord de gouvernance de l'IA et dans le rapport des événements d'audit de l'IA, et sont transmis à votre SIEM via le streaming des événements d'audit.

AI Build

Déclenchez des flows avec l'API Flows (disponibilité générale)

Automatisez les transferts de travail vers les flows de GitLab Duo Agent Platform afin de lancer le travail sans avoir à les déclencher manuellement. Les flows peuvent être déclenchés depuis des pipelines CI/CD, des scripts et d'autres automatisations grâce au point de terminaison de déclenchement de l'API Flows. Ce point de terminaison suit désormais la politique de GitLab relative aux changements majeurs de l'API REST, vous pouvez donc l'utiliser en production en toute confiance.

Secure

Personnalisez les profils de configuration de sécurité

Définissez une seule fois pour un groupe les options d'analyse, comme les chemins exclus, les images d'analyseur personnalisées et l'analyse de l'historique Git complet, puis appliquez-les à tous ses projets. Vous pouvez désormais personnaliser les profils de détection des secrets et de SAST dans l'interface utilisateur au lieu de modifier le fichier .gitlab-ci.yml de chaque projet. Les profils d'analyse des dépendances sont personnalisables via l'API GraphQL, et leur personnalisation dans l'interface utilisateur est prévue dans une prochaine release.

AI

Fournissez des images comme contexte au flow Developer et à GitLab Duo Agentic Chat

Ajoutez une capture d'écran ou un schéma de conception à un ticket de rapport de bogue, et GitLab Duo peut s'en servir pour commencer le correctif. Vous n'avez donc plus besoin de passer du temps à décrire le problème avec des mots. Le flow Developer et l'Agentic Chat peuvent lire les images de votre dépôt et les pièces jointes des tickets, des merge requests et des commentaires, et les utiliser comme contexte pour le correctif. Dans votre prompt, désignez l'image par son chemin de fichier ou sa référence de chargement telle qu'elle apparaît dans le Markdown.

Secure

Partagez des vues filtrées de l'inventaire de sécurité

Envoyez à l'équipe propriétaire d'un ensemble de projets la vue exacte dont elle a besoin. Filtrez l'inventaire de sécurité par couverture des outils, nombre de vulnérabilités ou nom de projet, puis copiez l'URL. Toute personne qui ouvre le lien voit la même vue, et vous pouvez l'ajouter à vos favoris pour plus tard.

AI Manage

Exécutez le travail agentique de GitLab Duo depuis n'importe quel client MCP

Confiez du travail aux agents et aux flows de GitLab Duo depuis votre client MCP et suivez-le jusqu'au résultat. Découvrez ce que propose un projet avec list_duo_agents_and_flows, puis lancez une session avec start_duo_session. Suivez-la avec get_duo_session et list_duo_sessions et, lorsqu'une session attend votre intervention, utilisez send_duo_session_input pour approuver, rejeter ou répondre à l'agent. Le serveur MCP de GitLab est désormais en disponibilité générale.

Secure Build

Sécurisez les secrets utilisés lors du build là où se trouvent votre code et vos pipelines

Neutralisez un identifiant de connexion divulgué en un seul clic. Limitez chaque secret au job qui en a besoin, en le restreignant par branche, environnement et statut de protection, avec une seule piste d'audit pour chaque secret et chaque accès. Les secrets fonctionnent également en dehors de la CI, dans Kubernetes, dans l'Infrastructure as Code ou via l'API. GitLab Secrets Manager est en disponibilité générale.

AI Code

Revues de suivi dans le flow Code Review

Demandez à GitLab Duo d'effectuer une nouvelle revue, et il ignore les résultats que vous avez déjà traités. Le flow Code Review utilise désormais les fils de commentaires de ses revues précédentes, y compris vos réponses, pour se concentrer sur les lignes ajoutées depuis sa dernière revue, et répertorie les résultats en suspens dans sa synthèse. Si vous répondez pour expliquer pourquoi le code est correct, GitLab Duo ne soulève plus ce point. Activez « Lancer une nouvelle revue lors d'un push » pour exécuter automatiquement une revue de suivi lorsque vous poussez des modifications.