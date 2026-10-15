Nouveautés de GitLab
Releases mensuelles, ressources pour les équipes de développement et actualités de l'équipe GitLab.
Releases mensuelles
Connectez vos agents, sécurisez vos secrets et assignez les revues, le tout sous votre contrôle
Avec GitLab 19.5, vous connectez n'importe quel agent compatible MCP à GitLab depuis le client que votre équipe utilise déjà. Vous protégez vos secrets avec vos autorisations existantes et assignez plus rapidement chaque merge request au bon relecteur. De plus, GitLab 19.5 comprend plus de 100 autres améliorations et innovations.
Connectez vos agents à votre cycle de vie logiciel avec le serveur MCP de GitLab (disponibilité générale)
Appelez GitLab depuis les outils de codage que vos équipes utilisent déjà, avec la même identité et les mêmes politiques. Les agents externes accèdent directement aux outils, au contexte et aux flows de GitLab : ils peuvent lire et modifier le code, les merge requests, les éléments de travail et les pipelines, récupérer uniquement les informations nécessaires à une tâche et confier le travail aux flows de GitLab Duo Agent Platform.
Gouvernez vos secrets comme votre code avec GitLab Secrets Manager (disponibilité générale)
Sécurisez les secrets utilisés lors du build grâce à des autorisations unifiées et des pistes d'audit complètes. Chaque secret est limité au job qui en a besoin et restreint par branche, environnement et statut de protection. Basé sur OpenBao, GitLab Secrets Manager stocke les secrets de pipeline et d'exécution dans GitLab et en régit l'accès avec vos autorisations existantes. Lorsqu'une personne est retirée d'un projet, elle perd automatiquement l'accès aux secrets de ce projet.
Attribuez plus rapidement chaque merge request au bon relecteur (disponibilité générale)
Avec le nouveau flow Recommend Reviewer, attribuez chaque merge request au bon relecteur afin que les revues commencent plus tôt et que la charge de revue soit répartie entre tous les ingénieurs qualifiés. Lorsque vous créez une merge request, GitLab recommande le meilleur relecteur en fonction de sa charge de travail, de son fuseau horaire, de sa disponibilité et de son expertise, définie par les règles d'approbation et le fichier CODEOWNERS. Le flow explique pourquoi il a choisi les relecteurs suggérés et vous permet de les assigner en un seul clic.
Contributeur du mois : @DhairyaMajmudar
Dhairya est un contributeur de niveau 3 qui a participé au transfert hors ligne et à la prise en charge des organisations pour l'importation, afin que les groupes, les projets et leurs listes de membres puissent être déplacés d'une instance GitLab à une autre.
Disponible prochainement
Fonctionnalités planifiées pour les prochaines releases. Les prévisions sont susceptibles de changer.
Découvrez en avant-première toutes les nouvelles fonctionnalités
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