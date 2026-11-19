Nouveautés de GitLab
Releases mensuelles, ressources pour les équipes de développement et actualités de l'équipe GitLab.
Releases mensuelles
Plus de 270 améliorations sur l'ensemble de la plateforme, grâce à plus de 13 600 merge requests fusionnées
Parmi les nouveautés de GitLab 19.6 : de nouveaux workflows agentiques qui vous aident à réduire votre backlog de vulnérabilités, y compris les résultats SAST susceptibles d'être exploités, et à remplacer automatiquement un jeton GitLab divulgué. Les équipes accomplissent jusqu'à deux fois plus de travail agentique par GitLab Credit, automatisent les tâches de routine selon un calendrier et utilisent @GitLab dans Slack pour transformer les décisions en tickets, merge requests et flows d'agents.
Résorbez votre backlog de vulnérabilités sur un groupe de projets
Activez le classement et la remédiation agentiques sur de nombreux projets à la fois, sans écrire de script. Classez les résultats SAST en fonction de leur exploitabilité réelle et suivez le délai moyen de correction dans le tableau de bord de sécurité.
Automatisez les tâches d'ingénierie de routine selon un calendrier
Décrivez la tâche en langage naturel, définissez une fréquence allant de toutes les 15 minutes à une fois par mois, et le travail agentique s'exécute sans dépendre d'un déclencheur. Chaque automatisation s'exécute avec des autorisations limitées et des événements d'audit qui enregistrent chaque exécution et chaque modification.
Transformez les fils de discussion Slack en travail agentique
Mentionnez @GitLab dans un canal ou un message privé Slack, et laissez GitLab Duo Agent Platform créer des tickets et des merge requests, lancer des flows d'agents et publier les résultats dans Slack. Avec une gouvernance à la hauteur, chaque demande s'exécute avec vos autorisations GitLab et est enregistrée comme une session d'agent.
Effectuez la rotation des jetons divulgués et corrigez-les sans exposer le nouveau secret
Après la découverte d'un jeton d'accès divulgué, GitLab révoque le jeton, en crée un de remplacement avec les mêmes portées et le stocke dans GitLab Secrets Manager. GitLab Duo ouvre ensuite une merge request pour que votre code et vos jobs CI/CD lisent le secret à la place, et personne, pas même GitLab, ne voit jamais la nouvelle valeur.
Accomplissez jusqu'à deux fois plus de travail agentique au même coût
GitLab Duo Agent Platform utilise désormais moins de requêtes de modèle, de sorte que vos GitLab Credits permettent d'accomplir jusqu'à deux fois plus de tâches. Vous pouvez réinvestir ces économies dans davantage de workflows agentiques et dans les nouveautés de GitLab Flex, comme GitLab Secrets Manager, lancé récemment.
Contributeur du mois : @jmrp
José est un contributeur de niveau 5 qui a étendu l'autorisation par jetons d'accès personnels à granularité fine à l'ensemble de l'API GraphQL de GitLab. Les jetons à granularité fine peuvent désormais lire des données telles que le blame, la validation des CODEOWNERS, les clés de déploiement disponibles et les métriques de sécurité des projets.
Disponible prochainement
Fonctionnalités prévues dans les prochaines releases. Ce calendrier est susceptible d’évoluer.
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