AI Manage

Exécutez GitLab Orbit sur GitLab Self-Managed et GitLab Dedicated

GitLab Orbit fournit aux agents une carte vivante de votre cycle de vie logiciel, pour qu'ils trouvent les réponses avec beaucoup moins de détours. Sur GitLab Dedicated, GitLab exécute GitLab Orbit pour votre instance. Sur GitLab Self-Managed, vous installez GitLab Orbit sous forme de release Helm à côté de votre instance GitLab et activez l'indexation pour chaque groupe.

AI Verify

Demandez à GitLab Orbit ce qui fait grimper le temps d'exécution et les coûts de vos runners CI

Identifiez ce qui allonge le temps d'exécution et alourdit les coûts de vos runners en interrogeant GitLab Orbit. GitLab Orbit indexe désormais la durée des jobs CI et les tags des runners avec le reste de vos données GitLab, pour que vous voyiez où les pipelines de merge request consomment des minutes, par tag de runner.

AI

Continuez à travailler pendant l'indexation de GitLab Orbit, ou conservez une session GitLab Duo en local

Continuez à travailler pendant que GitLab Orbit indexe votre workspace. Lancez l'indexation en arrière-plan avec --async, et utilisez --wait pour suspendre les lectures tant qu'un index est encore en construction. Lorsque GitLab Orbit est désactivé pour une session GitLab Duo, vous pouvez garder cette session en local.

Deploy Operate

Assemblez vos builds avec GitLab Artifact Central sur GitLab Self-Managed (version bêta)

Désormais en version bêta sur GitLab Self-Managed, GitLab Artifact Central place les paquets et les images de conteneurs à côté de votre code et de vos pipelines CI/CD, avec tout leur contexte, pour que chaque build soit assemblé sans échec du premier coup.

Secure

Sécurisez vos secrets CI/CD et priorisez les jetons divulgués encore actifs

Trouvez un emplacement plus sûr pour vos secrets CI/CD et déterminez quels jetons divulgués sont encore actifs. Le panneau des variables CI/CD suggère désormais GitLab Secrets Manager, de sorte qu'y transférer les jetons limite les personnes qui peuvent les voir, et les vérifications de validité couvrent davantage de fournisseurs pour que vous sachiez quels jetons divulgués sont encore actifs et les renouveliez en premier.

AI Secure

Gouvernez et auditez les outils du serveur MCP de GitLab pour les agents d'IA

Contrôlez les outils GitLab auxquels les agents peuvent accéder, et gardez une trace claire de ce qu'ils font. Définissez Toujours refuser, Toujours demander ou Toujours autoriser pour chaque outil, sur tous les clients connectés, avec des événements d'audit qui distinguent les actions des agents de celles effectuées directement par des personnes.

AI

Accédez à GitLab Orbit et aux flows GitLab Duo depuis la connexion MCP GitLab que vous utilisez déjà

Vos agents n'ont plus besoin d'une connexion MCP GitLab Orbit distincte : ajoutez l'ensemble d'outils GitLab Orbit au serveur MCP de GitLab. Lorsqu'un agent compatible MCP se connecte et que GitLab Duo Agent Platform est disponible, le serveur lui indique aussi de proposer un flow GitLab Duo correspondant et de vous demander confirmation avant de le lancer.

Code

Passez en revue les merge requests plus vite avec Rapid Diffs

Commencez la revue en quelques secondes, même sur de grosses merge requests. Rapid Diffs remplace la vue de diff classique, et le premier fichier s'affiche jusqu'à trois fois plus vite. La recherche du navigateur fonctionne immédiatement sans figer la page, et les outils de revue que vous utilisez déjà, comme le mode fichier par fichier, le marquage comme vu et les raccourcis clavier, continuent de fonctionner.

Verify AI

Reprenez les jobs CI et les sessions d'agent après une interruption

Ne perdez plus votre progression lorsqu'un job est interrompu. Les jobs CI et les sessions d'agent peuvent désormais reprendre là où ils s'étaient arrêtés au lieu de repartir de zéro.

Secure AI

Filtrez les faux positifs sur les branches suivies avant le merge

Éliminez le bruit avant de fusionner ou de livrer, et pas seulement sur votre branche par défaut. Le flow SAST False Positive Detection s'exécute désormais automatiquement sur les nouvelles vulnérabilités de gravité critique et élevée de toute branche suivie, ainsi que dans les tags suivis qui exécutent des jobs SAST.

AI Code

Déléguez le travail agentique à des sous-agents de workspace

Gardez les détails des tâches, comme la sortie du linter, hors du contexte du flow Developer, ou confiez une tâche à un agent distinct doté de ses propres instructions et d'outils limités. Le flow Developer décide quand déléguer et ne reçoit que le résultat.

Secure

Bloquez les merge requests qui ajoutent des paquets malveillants

Empêchez le merge de paquets malveillants quelle que soit leur gravité. Ajoutez une règle relative aux logiciels malveillants à vos politiques d'approbation des merge requests pour que l'analyse des dépendances au regard des avis de logiciels malveillants de GitLab exige une approbation. Compatible avec vos règles existantes sur les résultats d'analyse pour npm, PyPI, Maven, Go, NuGet, Cargo et RubyGems lorsque vous exécutez l'analyse des dépendances avec nomenclature logicielle.

Secure

Corrigez les dépendances Swift sur vos propres runners

Corrigez les dépendances Swift avec des merge requests qui mettent à jour les paquets vulnérables, et exécutez ces jobs sur des runners avec tags que vous contrôlez. Ouvrez jusqu'à 30 merge requests de correction par projet, et une revue est automatiquement demandée aux propriétaires de code (Code Owners) des fichiers mis à jour.

Secure

Détectez les vulnérabilités dans Rust avec l'analyseur Advanced SAST (version bêta)

Activez l'analyseur Advanced SAST, et il analyse automatiquement votre code Rust, sans configuration supplémentaire. Vous voyez les entrées non fiables suivies à travers les fonctions et les fichiers, avec un flux de code de la source au puits (sink) pour des résultats tels que l'injection SQL, l'injection de commandes et la traversée de répertoires.

Verify

Limitez les variables de pipeline avant qu'elles ne déstabilisent le CI/CD

Empêchez les variables de pipeline surdimensionnées de déstabiliser votre infrastructure CI/CD. En tant qu'administrateur, vous pouvez désormais limiter le nombre de variables qu'un pipeline contient et la taille de chacune. Sur GitLab.com, les limites sont de 1 200 variables par pipeline, 128 KiB par valeur et 1 MiB par valeur de type fichier.

Verify

Orchestrez les jobs CI/CD avec le routeur de jobs (version bêta)

Gagnez en contrôle sur la façon dont les jobs CI/CD parviennent à vos runners. Au lieu d'interroger GitLab pour obtenir des jobs, vos runners se connectent au routeur de jobs, qui gère la distribution des jobs. Il est désormais actif sur GitLab.com et sur les runners hébergés par GitLab.

Deploy

Récupérez les états Terraform supprimés

Annulez la suppression accidentelle d'un état Terraform. Lorsque vous supprimez un état, GitLab le conserve d'abord pendant un délai, pour que vous puissiez le restaurer ou le supprimer définitivement. Les utilisateurs ayant le rôle Chargé de maintenance restaurent un état via l'API GraphQL, et chaque restauration est enregistrée dans un événement d'audit.

Operate

Contrôlez la réplication Geo pour chaque type d'upload

Exécutez Geo avec un contrôle plus fin des fichiers téléversés. Geo réplique désormais chaque type de données d'upload séparément, à l'aide de tables partitionnées, pour que vous puissiez activer ou désactiver la réplication et la vérification des sommes de contrôle pour chaque type.

Secure

Mettez en pause les merge requests qui ajoutent des vulnérabilités connues pour être exploitées

Empêchez le merge de vulnérabilités critiques et activement exploitées sans validation. Définissez des politiques d'approbation des merge requests au niveau du groupe qui mettent en pause les modifications comportant des vulnérabilités critiques ou connues pour être exploitées jusqu'à ce qu'un approbateur désigné les approuve.

Secure

Définissez les dates d'échéance des vulnérabilités sur la page de détails

Maintenez le calendrier de remédiation depuis la page de détails de la vulnérabilité. Vous pouvez désormais y consulter et définir la date d'échéance d'une vulnérabilité, et plus seulement via l'API GraphQL, et GitLab la signale comme en retard ou à échéance proche tant qu'elle doit être classée ou qu'elle est confirmée.

Secure

Filtrez les rapports de vulnérabilités de groupe par attributs de sécurité

Passez en revue toutes les vulnérabilités d'une application, même répartie sur de nombreux projets. Vous pouvez désormais filtrer le rapport de vulnérabilités du groupe selon les attributs de sécurité attribués à vos projets, comme l'impact métier ou l'application, et inclure ou exclure chacun d'eux.

Secure

Visualisez le risque des projets en un coup d'œil dans l'inventaire de sécurité

Repérez les projets qui demandent votre attention sans ouvrir chacun d'eux. L'inventaire de sécurité résume désormais combien de projets d'un groupe nécessitent une attention, ont des analyses obsolètes ou ne sont pas protégés. Il indique aussi quels projets ont activé les flows de classement et de remédiation agentiques, à côté de leur couverture par les scanners.