Where a team sits on the path to AI-native depends on how far it has rewired the way it builds and ships software. This ladder helps you place your teams and see where to focus next.

Ogni team che si avvicina all'ingegneria con IA nativa attraversa fasi riconoscibili, che hanno poco a che fare con le capacità dei modelli utilizzati. Queste fasi indicano quanto hai trasformato il modo in cui sviluppi e distribuisci software. Le insidie tra una fase e l'altra sono i punti in cui le trasformazioni si arrestano: identificarle è già metà del lavoro. La scala seguente si basa sui modelli di maturità dell'IA esistenti, adattati alle organizzazioni di ingegneria consolidate. Oggi molti team si riconoscono nella fase 1 o nelle prime tappe della fase 2.

Fase 0, ad hoc: l'uso non è autorizzato oppure è sporadico e individuale, senza supporto né criteri; spesso è già presente un'IA non autorizzata utilizzata senza governance. L'insidia è la paura accompagnata dai divieti, che non impediscono l'uso, ma lo spingono nell'ombra. Per avanzare, offri un accesso sicuro e autorizzato e indica chiaramente che cosa è consentito e che cosa no.

Fase 1, assistita: gli strumenti sono disponibili e i tecnici li usano per aumentare la produttività individuale: completamento automatico, chat e boilerplate. Le dashboard sull'adozione mostrano indicatori positivi. La distribuzione di software ai clienti non registra progressi. L'insidia è confondere l'adozione con il progresso. Il segnale tipico è distribuire un unico assistente a tutta l'organizzazione e considerare concluso il lavoro. Per avanzare, smetti di considerare l'utilizzo una misura del successo e incoraggia i team ad affidare agli agenti attività reali e circoscritte, anziché limitarsi a conversare con loro.

Fase 2, delegata: i team preparano i repository per gli agenti, affidano loro attività circoscritte e ne revisionano l'output. È attiva una rete di referenti interni. Il volume delle modifiche cresce rapidamente. L'insidia è il collo di bottiglia della verifica: la generazione supera la capacità di revisione e i tecnici più esperti diventano un ostacolo. È il costo della verifica: il tempo risparmiato nella scrittura del codice viene interamente riassorbito dal suo controllo e, prima che la situazione migliori, può persino verificarsi un calo effettivo della produttività. Il segnale è inequivocabile: il tempo necessario per revisionare le richieste di merge aumenta mentre quello per crearle diminuisce? Per avanzare, prepara la codebase per gli agenti e riprogetta il sistema di distribuzione affinché possa gestire in sicurezza il nuovo volume di lavoro, come descritto in Rendi la codebase e il suo contesto pronti per gli agenti e Verifica ciò che producono gli agenti.

Fase 3, riprogettata: il sistema di distribuzione viene riprogettato per la velocità degli agenti: distribuzione continua, modifiche ridotte, codebase modulare, controlli automatizzati deterministici e revisioni a più livelli, commisurate al rischio. Il tuo primo caso d'uso complesso e di grande valore è operativo in produzione dall'inizio alla fine. L'insidia è duplice: la stagnazione della produttività e la trappola dell'autonomia. I vantaggi locali vengono assorbiti dagli attriti nelle fasi successive prima di produrre risultati aziendali, mentre i team investono energie in pipeline autonome elaborate anziché distribuire software. Per avanzare, dimostra che un flusso di lavoro può funzionare con un'autonomia circoscritta e conquistata sul campo, entro un processo di revisione da parte delle persone progettato intenzionalmente. È il tema delle sezioni Riprogettare il lavoro e Lavorare con gli agenti.

Fase 4, orchestrata: i flussi di lavoro operano autonomamente nelle fasi in cui hanno dimostrato di poterlo fare, con governance e audit integrati nel processo anziché aggiunti alla fine, e più agenti coordinati in ambiti circoscritti. I punti di revisione da parte delle persone sono progettati, non lasciati al caso. L'insidia è una governance che guarda solo al passato e si limita a registrare anziché orientare, insieme a un'autonomia che cresce oltre la tua capacità di individuare e correggere gli errori prima che si propaghino. Per avanzare, collega il modello operativo ai risultati aziendali e ridefinisci ruoli e sviluppo delle competenze di conseguenza: è il tema di Governance e scalabilità.

Fase 5, con IA nativa: i risultati aziendali cambiano. I ruoli vengono ridefiniti, lo sviluppo della capacità di giudizio diventa intenzionale e parte integrante dell'organizzazione, che gestisce e governa gli agenti su larga scala in funzione degli obiettivi aziendali, mantenendo le persone al comando di ciò che producono le macchine. Questa è una direzione da seguire, non un punto di arrivo. La frontiera continua a spostarsi.

Questa scala non è lo spettro dell'autonomia

Questa scala misura fino a che punto è stato riprogettato l'intero modello operativo. È diversa dal grado di autonomia di una singola fase, che aumenta gradualmente man mano che un agente conquista fiducia. Un team che si trova ai livelli più alti di questa scala può comunque sottoporre singole fasi a un'attenta revisione da parte delle persone, mentre un team ai livelli più bassi può eseguire una fase circoscritta senza supervisione diretta. Conquista l'autonomia con risultati concreti descrive questa progressione per singola fase.

Colloca la tua organizzazione sulla mappa

Non esiste un unico livello di maturità per tutta la tua organizzazione. Il team responsabile della piattaforma potrebbe trovarsi alla fase 4, mentre un team di una linea di business potrebbe essere alla fase 1; una regione potrebbe essere molto più avanti di un'altra. Valuta la maturità per team e per flusso di lavoro, non a livello aziendale. E inizia a misurare fin da subito, invece di considerare la misurazione come qualcosa da introdurre solo dopo aver raggiunto la maturità.

Una rapida autovalutazione:

Fase 0: l'uso dell'IA è perlopiù non autorizzato o scoraggiato.

Fase 1: l'adozione sembra elevata, ma la distribuzione del software non migliora e l'uso si limita soprattutto al completamento automatico e alla chat.

Fase 2: i tecnici delegano attività reali e ne revisionano i risultati, mentre la revisione è diventata il collo di bottiglia più evidente.

Fase 3: hai riprogettato il processo di distribuzione del software e portato a termine un caso d'uso complesso dall'inizio alla fine.

Fase 4: i flussi di lavoro operano con un'autonomia conquistata e delimitata, entro un processo di revisione progettato appositamente.

Fase 5: i risultati aziendali migliorano in modo misurabile e i ruoli sono stati ridefiniti intorno al nuovo modello.

I prossimi passi del playbook

Da qui, il playbook segue i tre ambiti operativi che un team riprogetta man mano che avanza lungo la scala. Riprogettare il lavoro ti aiuta a individuare il vero vincolo e a riorganizzare la distribuzione del software intorno alle persone e agli agenti. Lavorare con gli agenti ti aiuta a decidere chi fa cosa, a concedere autonomia sulla base delle prove e a favorire la crescita professionale dei tecnici mentre cambia il modo di scrivere codice. Governance e scalabilità mostra come contesto, verifica e controlli permettano di estendere questo approccio a numerosi flussi di lavoro senza perdere il controllo della qualità o dei rischi. Qualunque sia il tuo livello, sono questi i passi che ti permettono di salire lungo la scala.