Questo playbook illustra come i team di software engineering e di R&S stanno riprogettando le proprie pratiche per sviluppare e distribuire software con l'IA agentica. Tutte le pratiche presentate si basano su ciò che i dirigenti tecnici di GitLab e della community di clienti di GitLab stanno facendo concretamente, non su promesse esagerate o demo che non riescono ad applicarsi a più di un singolo team.

Man mano che gli agenti si occupano di una parte sempre maggiore della scrittura del codice, i dirigenti tecnici e i loro team devono riprogettare le pratiche che la circondano: individuare dove rallenta realmente la distribuzione del software, stabilire quali attività svolgono meglio le persone e gli agenti nelle altre fasi del ciclo di vita del software, definire gli standard che consentono agli agenti di operare in sicurezza nella codebase, verificare ciò che producono prima della distribuzione e favorire la crescita professionale dei tecnici che ora li guidano. Diventare un'organizzazione con IA nativa è un processo che i dirigenti tecnici continuano a perfezionare insieme ai propri team, di pari passo con l'evoluzione degli strumenti e delle conoscenze.

Approfondendo, scoprirai che questo playbook è organizzato attorno a tre aspetti di questo processo:

Riprogettare il lavoro affinché gli agenti si integrino nel flusso di distribuzione, anziché essere aggiunti a passaggi pensati esclusivamente per le persone

Lavorare con gli agenti decidendo dove mantenere la valutazione e la responsabilità delle persone e come continuare a sviluppare le competenze dei tecnici mentre cambia il lavoro di scrittura del codice

Governance e scalabilità passando da un singolo flusso di lavoro a molti, grazie a contesto, verifiche e misurazioni che consentono di accelerare senza perdere il controllo della qualità o dei rischi

Le indicazioni sono pensate per essere applicabili a team e stack tecnologici diversi, rimanendo abbastanza concrete da poter essere messe in pratica. Queste pagine evolveranno insieme alle pratiche descritte: considerale quindi un riferimento condiviso e aggiornato, non un manuale definitivo.