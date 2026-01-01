An AI-native organization is one that redesigns how work gets done around people and agents working together, as an ongoing practice.

"Con IA nativa" può significare molte cose: dall'adozione di alcune funzionalità IA alla gestione di un'intera azienda tramite agenti. Poiché questo termine viene usato con significati così diversi, è utile chiarire che cosa intendiamo e perché questa distinzione è importante per il tuo modo di lavorare. In GitLab, definiamo "con IA nativa" un'organizzazione che ripensa il modo di lavorare affinché persone e agenti collaborino e considera questa trasformazione una pratica continua, non un'implementazione una tantum .

Usare l'IA o essere un'organizzazione con IA nativa

La maggior parte delle organizzazioni inizia integrando l'IA nei metodi di lavoro esistenti, mettendo a disposizione delle persone assistenti IA o singoli agenti che velocizzano le attività già previste. È un punto di partenza ragionevole, che porta benefici concreti a livello delle singole attività. Ma questi benefici non si traducono automaticamente in un'organizzazione più veloce o più efficiente, perché il flusso di lavoro in cui si inseriscono è ancora progettato per persone che operano senza agenti.

Essere un'organizzazione con IA nativa significa fare un passo indietro e riprogettare il lavoro stesso, affidando a persone e agenti le attività più adatte alle rispettive capacità e predisponendo passaggi di consegne, supervisione e conoscenze in funzione di questa collaborazione.

Una scelta che riguarda le pratiche di lavoro tanto quanto la piattaforma

È facile pensare che diventare un'organizzazione con IA nativa sia una questione di acquisti, ovvero di scegliere gli strumenti giusti. La tecnologia è importante. Gli agenti hanno bisogno di un contesto condiviso, di criteri applicati durante il lavoro e di una registrazione delle attività svolte. Una toolchain frammentata rende più difficile soddisfare ciascuna di queste esigenze. La scelta della tecnologia, però, risolve solo una parte del problema. La sfida maggiore riguarda le pratiche di lavoro: come persone e agenti si suddividono le attività, dove resta indispensabile il giudizio delle persone, come documentare le conoscenze affinché gli agenti possano utilizzarle e come capire se tutto questo sta producendo risultati.

Un modo semplice per osservare il quadro generale è considerare tre elementi: persone , pratiche e tecnologia . La tecnologia comprende gli strumenti e le piattaforme che forniscono agli agenti il contesto, i controlli e il percorso di distribuzione entro cui operare. Le persone definiscono la direzione, esercitano il proprio giudizio e mantengono la responsabilità delle decisioni. Le pratiche definiscono come persone e agenti collaborano ogni giorno. Questo playbook è dedicato alle pratiche di lavoro. Parliamo volutamente di pratiche, non di processi, perché si tratta di un lavoro in continua evoluzione.

Per diventare un'organizzazione con IA nativa non serve creare una seconda toolchain dedicata agli agenti, parallela a quella che utilizzi oggi. Le pratiche descritte in questo playbook si applicano al tuo sistema di distribuzione esistente, dove si trovano già il contesto, i controlli e le prove su cui fanno affidamento gli agenti.

Come si presenta un'organizzazione con IA nativa

Un'organizzazione con IA nativa si riconosce meno da una singola funzionalità e più da una serie di abitudini nel modo di progettare e gestire il lavoro:

Il lavoro parte da problemi reali e flussi di lavoro completi, anziché da esperimenti isolati

Persone e agenti si suddividono intenzionalmente le attività, ma alle persone restano il giudizio, la responsabilità e la definizione dei limiti entro cui operano gli agenti

Le conoscenze vengono documentate dove gli agenti possono utilizzarle, così il contesto è accessibile e non rimane soltanto nella mente delle persone

Misure protettive e misurazione consentono all'organizzazione di passare da un singolo flusso di lavoro a molti e di migliorare progressivamente

Questi sono gli argomenti trattati nelle pagine raccolte in questo playbook. Ogni pagina è pensata per essere applicabile a qualsiasi organizzazione e verrà aggiornata e ampliata man mano che evolveranno anche le pratiche di GitLab.

Perché documentiamo tutto apertamente

Da tempo GitLab documenta apertamente il proprio modo di lavorare, affinché chiunque possa consultarlo, imparare e adattarlo alle proprie esigenze. Lo abbiamo fatto per il lavoro da remoto e queste pagine fanno lo stesso per il lavoro con gli agenti IA. Documentare apertamente questa pratica ci aiuta a mantenerla trasparente, offre ai team di GitLab un riferimento condiviso e consente ad altre organizzazioni di partire da ciò che abbiamo imparato, anziché da zero. Come il resto del playbook, queste pagine sono in continua evoluzione. Le aggiorniamo man mano che cambiano le pratiche e impariamo cosa funziona.