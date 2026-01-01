Link e fonti
Articoli del forum IT Revolution
- Raising Seniors, di Kent Beck, Jondavid Black, Cornelia Davis, Shawn Minto, Dan Neff, Ezra Savard e Adam Zimman.
- When Coding Is Free, Where Is the Bottleneck?, di Scott Prugh e Bryan Finster di ACI Worldwide, con Amy Willard, Tim Ottersburg e Timothy Cochran.
- Agentic AI and Code Reviews, di Zach Davis di LaunchDarkly, Michelle Gill di Engineered by AI, Elisabeth Hendrickson di Curious Duck Digital Laboratory, Angie Jones dell'Agentic AI Foundation, Sha Ma di Topogy, Randy Shoup di CircleCI e James Wickett di DryRun Security.
- When Agents Decide, di Joseph Enochs di Enterprise Vision Technologies, Adrian Cockcroft di OrionX, Jeremy Eder di Red Hat, Brian Wald e Jenn Spykerman di DefenseLogic AI.
- The Sociotechnical Architecture of AI-Enabled Enterprises, di Ian Eslick, Collin Fox, Amanda Graham, Dr. Suzette Johnson, Charles Lafferty, Tom Kilcommons, Rosalind Radcliffe, Cat Swetel, Annie Vella, Sam Yeats e Dr. Robin Yeman.
- Deliberate Compliance, di Ben Grinnell di Newton, Clare Hawthorne di OxerLine Advisory, James Nugent di General Motors e Dustin Warner di NRC Health.