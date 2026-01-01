In breve: per estendere un flusso di lavoro efficace a molti team servono basi solide che permettano di tenere sotto controllo qualità e rischi durante la crescita.

Integra i controlli nel percorso seguito dal lavoro, anziché collocarli in un punto di verifica finale, così da mantenerli efficaci anche con carichi elevati.

Rendi il contesto recuperabile, in modo che gli agenti non si blocchino né procedano per supposizioni.

Verifica gli output, così da individuare eventuali risultati errati prima che il lavoro venga considerato completato.

Fai in modo che i controlli producano automaticamente prove durante l'esecuzione, così che diventino un risultato naturale del lavoro.

Un flusso di lavoro che funziona una volta non è ancora una pratica applicabile a molti team. La scalabilità moltiplica non solo il lavoro utile, ma anche gli errori. Passare da un flusso di lavoro a molti solleva quindi interrogativi che un singolo successo non poneva. All'inizio, la domanda è cosa possono fare gli agenti. Quando aumenti la scala, la domanda più difficile e utile diventa come persone e agenti possano collaborare contemporaneamente su molti flussi di lavoro. Per mantenere il controllo sulla qualità e sui rischi a questa scala, è necessario predisporre una serie di basi solide prima di espandersi.

Perché le basi solide diventano ancora più importanti con la crescita

Queste basi seguono una logica comune: integrare il controllo nel percorso seguito dal lavoro, anziché collocarlo in un punto di verifica finale 1 2. Un contesto che gli agenti possono recuperare impedisce loro di bloccarsi o procedere per supposizioni. La verifica intercetta gli output errati prima che il lavoro venga considerato completato. I controlli che producono automaticamente prove durante l'esecuzione le rendono un risultato naturale del lavoro, anziché qualcosa da raccogliere in fretta in vista di un audit. Integra questi meccanismi nel sistema, anziché affidarti alle istruzioni di un prompt. Un limite applicato automaticamente dal flusso di lavoro resta efficace anche con carichi elevati, mentre un limite che dipende dal rispetto delle istruzioni da parte di un agente potrebbe non reggere in una situazione nuova.

È anche così che la governance può estendersi a team che lavorano in modi diversi. Quando un'organizzazione opera in molti mercati, con clienti, requisiti di conformità e vincoli differenti per chi sviluppa, imporre a tutti i team gli stessi strumenti di programmazione tende a rallentare il lavoro, perché le modalità operative del front-end variano realmente da un team all'altro. Garantire governance, contesto e conformità coerenti nel livello di distribuzione sottostante, lasciando a ogni team la scelta degli strumenti di programmazione da utilizzare, significa integrare i controlli nel percorso seguito dal lavoro senza imporre uniformità agli strumenti del front-end. Perché questo approccio funzioni, tale livello deve essere condiviso. Quando ogni strumento ha criteri propri e un proprio registro delle attività degli agenti, la governance si frammenta seguendo le stesse divisioni tra gli strumenti. Offrire questa configurazione come base riutilizzabile, evitando che ogni team debba risolvere nuovamente gli stessi problemi di integrazione e governance, permette di trasformare la soluzione di un singolo team in qualcosa che molti possono adottare.

Inizialmente, l'adozione dell'IA era limitata a iniziative isolate e difficile da misurare, finché non abbiamo fornito ai programmi una soluzione semplice e immediata attraverso il servizio Large Language Model as a Service (LLMaaS) di CACI. Questo servizio ha consentito a chi sviluppa di scegliere gli strumenti del front-end da utilizzare nei propri flussi di lavoro, garantendo al contempo una governance chiara e una documentazione su come sfruttarlo. Abbiamo dovuto cambiare atteggiamento: anziché cercare di standardizzare gli strumenti, dovevamo lasciare libertà di scelta sul front-end e garantire una conformità uniforme nel back-end. Da qui possiamo estendere il servizio migliorando gli strumenti di IA, sviluppando regole di instradamento dei modelli per ottimizzare i costi e introducendo formazione aziendale a supporto di chi sviluppa.

Con l'aumentare del ritmo di lavoro, la governance non può più limitarsi a un controllo periodico. Deve essere integrata a monte nella progettazione dei sistemi, passando da punti di controllo che bloccano il lavoro a misure protettive che ne orientano lo svolgimento. Con questo approccio, i controlli che presidiano qualità e rischi consentono anche di accelerare il lavoro, perché le verifiche accompagnano ogni attività anziché essere rimandate alla fine 3.

Che cosa comportano la governance e la scalabilità

Questo argomento si basa su tre elementi fondamentali:

Rendi la codebase e il suo contesto pronti per gli agenti : metti a disposizione degli agenti le conoscenze, le decisioni e i vincoli di cui hanno bisogno, in modo che possano recuperarli.

Verifica ciò che producono gli agenti : adotta un processo di verifica a più livelli, con test deterministici, revisione da parte degli agenti e valutazione da parte delle persone nei casi necessari, per individuare gli output errati.

Assumi la responsabilità dei controlli e delle prove : progetta con attenzione i controlli di cui il tuo team è responsabile e fai in modo che i sistemi producano prove durante l'esecuzione.

Gestire la governance su larga scala significa anche definire misure protettive per ciò a cui gli agenti possono accedere e ciò che possono fare, e misurare se sono davvero d'aiuto anziché limitarsi a svolgere attività. Questo playbook continuerà ad approfondire entrambi gli aspetti.

Come tutto questo si integra con il resto del playbook

La sezione Governance e scalabilità segue Riprogettare il lavoro e Lavorare con gli agenti. Le basi descritte qui si applicano al modello riutilizzabile ricavato dalla riprogettazione di un flusso di lavoro e ai punti di controllo definiti per lavorare con gli agenti. È qui che un singolo successo diventa un metodo che puoi applicare su larga scala.