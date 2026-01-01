In breve: un agente può ragionare solo su ciò che riesce a recuperare, quindi le conoscenze di cui ha bisogno devono essere scritte in un posto a cui l'agente può accedere.

Fornisci agli agenti il contesto necessario: architettura, proprietà, convenzioni, incidenti precedenti e requisiti di conformità, non solo il diff.

Documenta ciò che risiede solo nella mente delle persone e nei thread di chat, e mantieni collegato al codice il contesto già presente nei tuoi registri di sviluppo.

Riporta le decisioni e i precedenti alla base delle regole, non solo le regole stesse.

Mantieni il contesto come parte del ciclo di vita del software, proprio come fai con i test e la documentazione.

Un agente che lavora sulla tua codebase è efficace tanto quanto il contesto a cui può accedere. Un revisore colma le lacune grazie alla memoria istituzionale, alle conversazioni informali o agli anni di intuizione su come si comporta un sistema. Un agente non ha nulla di tutto ciò su cui fare affidamento; quindi, quando le informazioni di cui ha bisogno non sono scritte e recuperabili, tira a indovinare o si blocca 1. Questa pagina illustra come rendere la codebase pronta per gli agenti: a quali informazioni gli agenti devono poter accedere, come spostare quelle conoscenze dalla mente delle persone e il motivo per cui questo fa parte del lavoro e non rappresenta un'attività aggiuntiva introdotta in seguito.

A cosa devono accedere gli agenti

Per effettuare una revisione o apportare una modifica servono molte più informazioni di quelle contenute nel diff. Per ragionare correttamente, un agente ha bisogno del contesto circostante: la struttura e le dipendenze del repository, i vincoli architetturali e i confini dei servizi, i contratti API e le aspettative di retrocompatibilità, gli standard di programmazione e le convenzioni, la cronologia degli incidenti e delle analisi post-mortem, i commenti delle revisioni precedenti e i compromessi già accettati dal team, i requisiti di sicurezza e conformità, nonché la documentazione che spiega il motivo per cui un sistema si comporta in un certo modo. Gran parte di queste informazioni sono presenti implicitamente nella mente delle persone; un agente ha bisogno che siano rese esplicite e recuperabili 1.

Trasferisci le conoscenze dalla mente delle persone

Le conoscenze di cui hanno bisogno gli agenti esistono già in gran parte, ma si trovano nei posti sbagliati: nella mente delle persone, nei thread delle chat e nelle abitudini dei revisori con lunga esperienza. Per un agente, è come se non esistessero affatto. Rendere una codebase pronta per gli agenti significa trascrivere tali conoscenze in forma strutturata, vicino al codice e al lavoro che descrivono, in modo che l'ambiente conservi le informazioni operative e le intenzioni insieme al codice stesso 1. Si tratta della stessa idea alla base della leggibilità del lavoro stesso: una volta che le conoscenze sono documentate, l'automazione può agire su di esse, e il collo di bottiglia diventa la chiarezza di ciò che hai registrato piuttosto che la disponibilità di persone che lo conoscono 2.

Le conoscenze di cui hanno bisogno gli agenti si dividono in due gruppi. Il primo comprende le conoscenze mai documentate: il ragionamento alla base di una progettazione, la regola non scritta applicata da un revisore esperto o il motivo per cui esiste una soluzione alternativa. Tali conoscenze devono essere documentate. Il secondo gruppo è già presente sotto forma di traccia del lavoro svolto. Sono inclusi i ticket in cui vengono stabiliti i requisiti, le richieste di merge e i thread di revisione che hanno contribuito a definire il codice, la cronologia delle pipeline e dei deployment, gli incidenti e le analisi post-mortem, nonché i dati raccolti sulla sicurezza. Per quel contesto, è fondamentale mantenerlo collegato al codice che descrive, in modo che un agente possa seguire il thread da una riga di codice fino al requisito, alla revisione o all'incidente corrispondente. Copiare tali registri in un archivio separato interrompe i link, e la copia si discosta rapidamente dall'originale non appena il lavoro prosegue.

Documenta i precedenti e le decisioni, non solo le regole

Le sole regole non bastano, perché i revisori non si basano esclusivamente su di esse per giudicare. Si basano sulle decisioni già prese dal team: perché un approccio simile è stato rifiutato sei mesi fa, perché un sottosistema viola intenzionalmente una convenzione comune, perché in un determinato caso le prestazioni vengono privilegiate rispetto alla leggibilità. Quella logica deve essere registrata accanto al codice o alla decisione che spiega, in modo che un agente possa accedervi; altrimenti rimarrà una lacuna che nessuna capacità del modello potrà colmare 1.

I documenti di decisione architetturale, o ADR, [costituiscono] l'unità di revisione e comunicazione... c'è stato un continuo scambio di ADR prima ancora di scrivere qualsiasi codice... Ora questi rappresentano l'unità di prodotto o risultato.

Tratta il contesto come infrastruttura integrata nel ciclo di vita del software

Rendere accessibile il contesto non è un'operazione di riordino una tantum né un'attività aggiuntiva da introdurre dopo aver adottato gli agenti. Fa parte del ciclo di vita del software e va aggiornato man mano che il codice cambia, proprio come i test e la documentazione. Nell'era degli agenti, il contesto che documenti diventa infrastruttura: ciò che registri per diagnosticare un problema è ciò che pubblichi per evitare che si ripeta, e il contesto su cui si basa un agente è altrettanto fondamentale quanto il codice su cui ragiona 3 4.

Nella pratica: trasforma una lezione appresa a caro prezzo in un criterio recuperabile

Un'azienda di sicurezza 1 ha sviluppato il proprio prodotto utilizzando l'IA fin dall'inizio e ha implementato una revisione autonoma da parte degli agenti per ogni modifica; il codice scritto dagli agenti non poteva essere integrato senza essere prima revisionato e approvato. Durante la fase beta, si è verificato quel tipo di problema che rende concreta la sicurezza nei sistemi multi-tenant: i dati dei clienti erano accessibili oltre i confini tra tenant. In un prodotto multi-tenant, l'isolamento e l'autorizzazione dei tenant non sono semplici dettagli di implementazione, ma fanno parte del contratto di sicurezza; una revisione generica del tipo "questo diff sembra sicuro?" non riuscirebbe mai a individuare con certezza eventuali violazioni.

La lezione appresa da quell'incidente non poteva rimanere solo nella memoria, nei thread di Slack o nelle abitudini di chi per caso revisionava una modifica. Doveva trasformarsi in contesto accessibile al sistema di revisione: come dovrebbe funzionare l'autenticazione, dove devono avvenire i controlli di autorizzazione, come viene applicato il contesto del tenant e come i dati dei clienti vengono mantenuti separati. Tutto questo doveva essere codificato in criteri che il sistema verifica ogni volta che il codice cambia. Il valore della revisione non è derivato da un modello più intelligente, ma dalla trasformazione di quanto l'organizzazione aveva già appreso in una parte del percorso di verifica, in una forma che resta stabile anche quando i modelli e gli agenti sottostanti cambiano 1.

Prova questo metodo. Assegna a un agente un compito reale nella tua codebase, qualcosa di piccolo ma autentico, e osserva dove cerca contesto non documentato: un confine di proprietà, una convenzione, una decisione presa in passato, una regola di compatibilità. Ogni lacuna che incontra è un elemento da documentare in forma recuperabile. Per ogni lacuna, annota se la conoscenza non è mai stata documentata oppure se esiste già in un ticket, in un thread di revisione o in un registro di incidenti a cui l'agente non ha potuto accedere. Il primo caso richiede di documentarla, mentre il secondo richiede di collegarla.

Contenuti correlati