In breve: spetta al tuo team progettare i controlli di cui è responsabile. Riconduci quindi ogni requisito alla sua origine e lascia che i sistemi producano le prove durante il funzionamento.

Chiediti "In base a quale requisito?" per distinguere i requisiti vincolanti dalle convenzioni ereditate e dagli impegni assunti con i clienti.

Progetta un controllo che il tuo team possa applicare efficacemente: se l'obiettivo è valido, il meccanismo per raggiungerlo può essere concordato.

Fai in modo che i sistemi generino prove con data e ora durante il funzionamento, affinché siano un risultato naturale del lavoro e non debbano essere ricostruite a posteriori.

Evita la documentazione di conformità fine a sé stessa: produrre molti documenti non equivale a esercitare un controllo se non sono riconducibili al lavoro effettivamente svolto.

La gestione delle modifiche, gli accessi e le prove di audit sono responsabilità dei team di ingegneria. Quando gli agenti accelerano lo sviluppo e la distribuzione software, la pressione su questi controlli aumenta, anziché diminuire. Si può essere tentati di considerare la progettazione dei controlli un compito altrui, magari di un consulente o di un auditor. Tuttavia, delegarla significa ritrovarsi a gestire un ambiente che non si riesce a spiegare o migliorare senza ricominciare da capo 1. Questa pagina spiega come assumersi la responsabilità di tale progettazione: mettere in discussione ciò che è realmente obbligatorio, progettare controlli applicabili con efficacia e lasciare che i sistemi producano prove come risultato naturale del lavoro.

Questa pagina è particolarmente pertinente per i team che operano in ambienti fortemente regolamentati o soggetti ad audit. Ma anche se non è il tuo caso, resta utile l'abitudine di tracciare l'origine di un requisito prima di accettarlo.

Chiediti "In base a quale requisito?"

Quando si afferma che un controllo è obbligatorio, la domanda fondamentale è: "In base a quale requisito?" Molti requisiti apparentemente immutabili, come una specifica procedura di approvazione, una frequenza prestabilita per le revisioni o un determinato documento, derivano in realtà da convenzioni di audit consolidate o da modelli dei fornitori, anziché da obblighi effettivamente imposti dal framework. Alcuni requisiti rappresentano vincoli inderogabili. Altri sono convenzioni che, col tempo, sono state percepite come regole e perdono tale status quando se ne ricostruisce l'origine. Altri ancora derivano da un contratto con un cliente anziché da un framework: sono vincolanti per quel rapporto, anche se non sono imposti da alcuna autorità di regolamentazione. Capire a quale categoria appartiene un requisito permette di decidere se ridurre al minimo gli attriti, contestarlo oppure ricondurlo agli accordi contrattuali 1.

Progetta i controlli in modo consapevole

Una volta chiarito ciò che un controllo deve effettivamente ottenere, progetta una soluzione che il tuo team possa applicare efficacemente, anziché adottare automaticamente quella prevista dal programma di audit. Lo stesso obiettivo (per esempio, l'approvazione da parte di una persona diversa dall'autore o il test di una modifica prima della distribuzione) può essere raggiunto con un meccanismo adatto al modo in cui il tuo team lavora già. Se l'obiettivo è valido, il meccanismo può essere concordato. Decidere consapevolmente prima di implementare un controllo costa molto meno che ereditarne uno e sostenerne il costo a ogni ciclo 1.

Lascia che i sistemi producano prove durante il funzionamento

Un controllo che genera prove durante il proprio funzionamento è un asset. Un controllo che richiede di ricostruirle in seguito rappresenta un costo ricorrente. Una pipeline di deployment che genera una traccia completa, con data e ora, per ogni modifica trasforma la raccolta affannosa delle prove di audit in un risultato naturale del lavoro quotidiano. È lo stesso cambiamento che gli agenti rendono economicamente sostenibile in altri ambiti: acquisire le informazioni in modo continuo, perché non puoi ricostruire ciò che non hai mai registrato, e lasciare che sia il sistema a generare le prove, anziché chiedere alle persone di raccoglierle all'ultimo momento 1.

Fai attenzione alla documentazione di conformità superflua

Gli stessi strumenti che rendono poco costosa la produzione di prove rendono altrettanto poco costosa la produzione di prove di scarso valore. Generare grandi quantità di documentazione, revisioni e artefatti senza verificare che siano riconducibili ad attività effettivamente svolte significa soltanto aumentare la portata di un'operazione di facciata, non esercitare un controllo reale. Assumiti la responsabilità dell'obiettivo e produci prove riconducibili al lavoro reale, indipendentemente dal fatto che siano state redatte da una persona o da un modello 1.

Nella pratica: riconoscere che la responsabilità dei controlli spettava al team

Una responsabile tecnologica 1 si è ritrovata a gestire oltre cento rilievi di audit ancora aperti e un rapporto con gli auditor ormai conflittuale. Anziché considerare i controlli come un sistema progettato da altri a cui doversi adeguare, ha deciso che spettavano al suo team: i rilievi, le azioni correttive e il rapporto con gli auditor. Questo cambiamento di approccio, che punta a tracciare ogni rilievo al rischio affrontato, riprogettare i controlli che creavano più attriti e contestare i requisiti non commisurati al rischio effettivo, ha permesso di ridurre il backlog a pochi rilievi di audit a basso rischio, senza cambiare né il framework né la società di audit

All'esterno non era cambiato nulla. Il framework e l'auditor erano gli stessi; a cambiare era chi si assumeva la responsabilità della progettazione. Assumersi questa responsabilità è stata la variabile che ha cambiato il risultato 1.

Prova questo metodo. Scegli un controllo che sembra creare soltanto attriti e chiediti: "In base a quale requisito?" Risali oltre il programma di audit e il modello del fornitore, fino al testo del framework o al rischio che il controllo affronta effettivamente. Se non è riconducibile a nessuno dei due, hai individuato un controllo che vale la pena riprogettare prima del ciclo successivo.

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