In breve: quando gli agenti generano più codice di quanto le persone riescano a esaminare, la verifica deve articolarsi su più livelli, senza limitarsi a un'unica revisione prima del merge.

Anticipa il più possibile i controlli oggettivi (formattazione, tipi, criteri e numerosi problemi di sicurezza e correttezza), eseguendoli già durante la scrittura del codice.

Applica modifiche minime, affinché ogni livello di revisione sia più rapido e sicuro.

Definisci fin dall'inizio criteri di accettazione e test, in modo da avere riferimenti concreti per la verifica.

Affidati a un revisore indipendente e adegua il livello di approfondimento della revisione al rischio associato alla modifica.

Quando gli agenti generano codice più velocemente di quanto le persone riescano a esaminarlo, affidarsi a un'unica revisione da parte delle persone al momento del merge diventa un ostacolo alla scalabilità. L'IA riduce i costi di produzione del codice, ma non quelli di gestione del software, e la risorsa più scarsa resta la capacità di valutazione da parte delle persone 1. Occorre quindi considerare la verifica come un sistema multi-livello, anziché un singolo passaggio: controlli deterministici, ragionamento degli agenti e valutazione mirata da parte delle persone, ciascuno applicato alle attività per cui è più adatto. Questa pagina illustra i diversi livelli e come organizzarli affinché la valutazione da parte delle persone intervenga soltanto dove è davvero necessaria.

Anticipa i controlli oggettivi

Tutto ciò che può essere verificato tramite una regola fissa, come la formattazione, gli errori di tipo, i criteri relativi alle dipendenze e molte categorie di problemi di sicurezza e correttezza, dovrebbe essere controllato il più vicino possibile alla fase di scrittura del codice, anziché essere individuato soltanto durante la revisione. Ogni problema oggettivo gestito automaticamente libera l'attenzione delle persone e degli agenti per le questioni che richiedono realmente capacità di ragionamento. Rilevare una violazione nell'editor richiede pochi secondi; individuarla durante la revisione comporta un cambio di contesto e un ulteriore ciclo di verifica 1.

Applica modifiche minime

Le modifiche più piccole sono più facili da comprendere sia per le persone sia per gli agenti, più semplici da tracciare e più sicure da annullare. Se lasciati operare con le impostazioni predefinite, gli agenti tendono a produrre diff estesi ed eterogenei che combinano refactoring, modifiche al comportamento e formattazione, rendendo meno visibili gli elementi importanti. Applicare modifiche minime e separare gli interventi meccanici da quelli che incidono sul comportamento rendono ogni altro livello di verifica più rapido e affidabile 1.

Definisci in anticipo il comportamento atteso per poterlo verificare

La verifica è molto più semplice quando il comportamento atteso è espresso in termini verificabili. Criteri di accettazione definiti prima dell'implementazione, test di contratto e specifiche eseguibili forniscono a persone e agenti riferimenti concreti per la verifica, senza dover dedurre le intenzioni dal solo codice. Questo aspetto è ancora più importante con gli agenti, perché l'implementazione può essere generata rapidamente, anche se gli obiettivi sottostanti spesso non sono definiti con sufficiente precisione. La domanda passa da "Questo codice sembra ragionevole?" a "Questo codice soddisfa il comportamento che abbiamo definito?" 1

Ricorri a una revisione indipendente o con approccio avversariale

Un agente di revisione che condivide le ipotesi dell'agente autore tende a ritenere plausibili le stesse soluzioni e a trascurare gli stessi casi limite. Se concorda con l'autore, quindi, non è necessariamente perché l'output sia corretto, ma perché parte dalle stesse premesse. Per interrompere questo meccanismo, introduci una revisione indipendente, utilizzando un modello diverso o almeno una sessione separata senza accesso al ragionamento dell'agente autore. Il revisore valuta il risultato come farebbe un tecnico senior che non conosce il lavoro svolto e individua problemi che l'agente autore non era nelle condizioni di riconoscere 1.

Adegua il livello di approfondimento della revisione al rischio

Non tutte le modifiche richiedono una revisione approfondita. Il livello di verifica da applicare a una modifica, da un controllo rapido a un esame completo, dovrebbe dipendere dal rischio della modifica stessa e del sistema interessato. Una modifica alla documentazione e una modifica a un percorso di autorizzazione non richiedono lo stesso livello di approfondimento. Organizzare le revisioni per livelli di rischio mantiene costi e latenza proporzionati alla posta in gioco 1.

Chiediti perché un controllo non è andato a buon fine: limite di capacità o carenza di contesto

Quando un controllo rileva un output errato, la domanda successiva è perché il controllo non sia stato superato: la risposta determina come intervenire. A volte all'agente manca qualcosa che puoi fornirgli, per esempio un contesto aggiuntivo o limiti più chiari sulle attività da svolgere. Altre volte, invece, l'agente non è ancora in grado di svolgere il lavoro, indipendentemente dal contesto che gli fornisci. Gestisci le due situazioni in modo diverso. Integra subito le correzioni relative al contesto e alle misure protettive per evitare che lo stesso errore si ripeta. Accantona temporaneamente i limiti di capacità e rivalutali man mano che i modelli migliorano. Nel frattempo, mantieni un punto di controllo affidato alle persone, anziché costruire processi intorno a un problema che nessun processo può risolvere.

Nella pratica: la verifica come infrastruttura di produzione

Un'azienda del settore delle infrastrutture 1 ha integrato la revisione del codice basata sull'IA nella propria pipeline CI, in modo che la revisione faccia parte del processo di distribuzione. Anziché affidare a un unico modello il riepilogo di un diff, utilizza in parallelo più revisori specializzati in sicurezza, prestazioni, qualità del codice e altri aspetti. Un coordinatore ne consolida i risultati in un'unica revisione strutturata, eliminando i duplicati, classificando i problemi per gravità e riportando le osservazioni sulla modifica. L'approfondimento della revisione dipende dal livello di rischio: modifiche minime ricevono un controllo più leggero, quelle più estese o sensibili dal punto di vista della sicurezza attivano l'intera serie di controlli. I file che generano rumore nella revisione, come gli artefatti generati automaticamente, vengono esclusi prima dell'analisi da parte dei modelli. Resta disponibile un meccanismo di sovrascrittura manuale ("break glass") per i casi in cui sia necessario.

Due aspetti rendono affidabile questo approccio. Poiché opera nel percorso di distribuzione, il sistema richiede la stessa disciplina operativa di qualsiasi sistema di produzione: nuovi tentativi, timeout, telemetria e la possibilità di modificare l'instradamento dei modelli senza intervenire sulla pipeline. L'affidabilità diventa così parte integrante della credibilità della revisione. L'azienda riconosce inoltre esplicitamente i limiti del sistema: la valutazione architetturale, l'impatto tra sistemi e i bug più insidiosi legati alla simultaneità restano punti deboli. Il sistema funge quindi da livello di supporto che innalza lo standard minimo di qualità e riserva alle persone che revisionano le valutazioni che soltanto loro possono effettuare 1.

Prova questo metodo. Individua un tipo di commento che chi revisiona continua a inserire manualmente e trasformalo in un controllo automatizzato eseguito prima della revisione. Ogni valutazione ricorrente che riesci a trasformare in un controllo deterministico restituisce attenzione ai problemi che richiedono davvero l'intervento di una persona.

Contenuti correlati