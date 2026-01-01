In breve: L'IA ha reso economica la scrittura del codice, spostando il vincolo su tutto ciò che la circonda: revisioni, approvazioni, passaggi di consegne e tempi di attesa.

I maggiori vantaggi derivano dalla riprogettazione del flusso di lavoro, non dall'accelerazione di una singola fase.

Individua il vero collo di bottiglia, che di solito riguarda il coordinamento, non la velocità di programmazione.

Riprogetta il flusso di lavoro prima di aggiungere un agente.

Affida ogni fase a una persona, a un agente o a un'automazione deterministica.

L'IA ha cambiato i costi dello sviluppo software. Codice, test e modifiche standard che prima richiedevano giorni possono ora essere generati in pochi minuti. Ma il tempo che intercorre tra un'idea e un software funzionante in produzione dipende da molto più della velocità con cui viene scritto il codice. Dipende dalle attese: di un chiarimento, di un ambiente, di una revisione, di un altro team e dei passaggi di consegne durante i quali il lavoro resta fermo. Quando la creazione diventa più rapida ma le attività circostanti restano invariate, il collo di bottiglia si sposta semplicemente su tutto ciò che circonda il codice 1.

Un modo utile per capire da dove iniziare è chiedersi quali processi l'IA sta mettendo in crisi. Se usi l'IA per scrivere codice senza intervenire sulle altre fasi, la pressione si sposta semplicemente a valle. I dirigenti tecnici descrivono lo stesso fenomeno: scrivere codice non è più il collo di bottiglia e il carico si trasferisce su tutte le fasi successive, dalle pipeline e dai test alle revisioni di sicurezza, fino al deployment e alla gestione operativa delle modifiche. I budget e la capacità di compilazione vengono consumati più rapidamente del previsto. La revisione diventa un compito indesiderato, perché i tecnici passano le giornate a controllare l'output anziché progettare sistemi. E quando un processo era già debole, l'accelerazione ne amplifica i problemi anziché risolverli.

I punti in cui il lavoro rallenta o si interrompe indicano dove occorre riprogettarlo.

Perché riprogettare è meglio che accelerare

Quando la distribuzione del software sembra lenta, la reazione istintiva è accelerare la fase che appare più lenta, di solito affidando all'IA la scrittura del codice. Poiché scrivere codice rappresenta solo una piccola parte del percorso dall'idea alla produzione, accelerare questa attività lascia invariata gran parte del processo. Aggiungere un agente a un flusso di lavoro progettato per le persone accelera una singola fase, che potrebbe non essere nemmeno quella che rallenta il processo 1.

L'opportunità più importante consiste nel riprogettare il flusso di lavoro nel suo complesso. Alcune fasi introdotte per coordinare le persone o compensare i tempi delle attività manuali potrebbero non essere più necessarie. Potrebbe invece essere necessario aggiungere nuove fasi, come la verifica dell'output di un agente. Un flusso di lavoro riprogettato in questo modo migliora le prestazioni dell'intero sistema, non soltanto di una singola fase.

È più difficile che adottare uno strumento ed è uno dei motivi per cui i risultati ottenuti nel settore sono stati disomogenei. I sistemi tecnici possono essere riconfigurati rapidamente, ma l'organizzazione dei team, i processi decisionali e l'attribuzione delle responsabilità cambiano lentamente. Quando l'IA viene introdotta senza riprogettare il lavoro che la circonda, i risultati a cui i team tengono sono spesso rimasti invariati 2.

Cosa comporta riprogettare il lavoro

Questo argomento affronta tre interventi, ciascuno in una pagina dedicata:

Individua il vero collo di bottiglia: individua dove la distribuzione del software rallenta davvero: di solito nel coordinamento tra persone e team, non nella velocità di scrittura del codice.

Ripensa il flusso di lavoro per integrare gli agenti: ridefinisci il flusso di lavoro prima di aggiungere un agente. Elimina le fasi che servivano solo a coordinare le persone, introduci le verifiche necessarie per gli agenti ed esplicita gli obiettivi affinché gli agenti sappiano come agire.

Scegli il metodo adatto all'attività: per ogni fase, decidi se è più adatto un agente, un'automazione deterministica o una persona.

Come tutto questo si integra con il resto del playbook

Il primo passo è riprogettare il lavoro. Una volta riprogettato il flusso di lavoro, occorre capire come persone e agenti possano collaborare, un tema affrontato in Lavorare con gli agenti, e come governare e scalare il processo da un singolo flusso di lavoro a molti, come spiegato in Governance e scalabilità. I tre argomenti si sviluppano in sequenza: le decisioni prese qui determinano le condizioni su cui si baseranno quelli successivi.