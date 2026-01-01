In breve: individua la fase che limita realmente la distribuzione del software prima di cercare di accelerare qualsiasi attività.

La scrittura del codice rappresenta solo una piccola parte del percorso verso la produzione, quindi accelerarla raramente produce risultati significativi.

Il vero vincolo è generalmente il coordinamento: l'attesa di revisioni, approvazioni, ambienti e altri team.

Quando un agente si blocca su un'attività semplice, consideralo il segnale di una dipendenza nascosta, non di uno strumento poco efficace.

Segui una modifica reale dall'inizio alla fine, quindi risolvi la dipendenza che rallenta la distribuzione, non il problema che avverti ogni giorno.

Quando un team vuole accelerare la distribuzione del software, la reazione naturale è velocizzare ciò che sembra più lento. Ultimamente, questo significa usare l'IA per scrivere codice. Prima di agire, vale la pena riflettere su questa reazione istintiva. La scrittura del codice occupa solo una piccola parte del tempo che intercorre tra un'idea e un software funzionante in produzione. La maggior parte di quel tempo trascorre in attesa, e accelerare una fase che non è mai stata il vincolo produce un beneficio inferiore a quanto sembri 1.

Questa pagina spiega come individuare il vincolo prima di cercare di eliminarlo: perché la velocità di programmazione raramente rallenta la distribuzione, perché il coordinamento è più spesso il vero problema e quali tecniche pratiche usare per scoprire dove il tuo processo rallenta.

Quando la scrittura del codice ha smesso di essere il collo di bottiglia, l'ho visto spostarsi su tutto il resto. Prima all'integrazione, al merge e al deployment, poi alle specifiche delle funzionalità.

Il vero vincolo è generalmente il coordinamento

Un tempo scrivere codice era la parte più costosa e dispendiosa in termini di tempo dello sviluppo software. Ora la realtà è cambiata. Codice, test e modifiche standard che un tempo richiedevano giorni possono essere generati in pochi minuti. Per questo, accelerare la scrittura del codice non è il punto da cui partire per ottenere il prossimo grande miglioramento. Anche se rendessi la scrittura del codice ancora più veloce, o addirittura gratuita, gran parte del percorso dall'idea alla produzione resterebbe invariata, perché il codice ne rappresentava fin dall'inizio solo una piccola parte 1.

Il resto del percorso è fatto di attese: chiarimenti sui requisiti, disponibilità di un ambiente, revisioni, approvazioni o completamento delle attività di un altro team. Tra una fase e l'altra, il lavoro rimane fermo molto più a lungo di quanto venga effettivamente svolto. È in queste attese che si consuma il tempo, ma è anche qui che si celano le opportunità di miglioramento 1.

Queste attese hanno un'origine comune. La maggior parte dipende dal coordinamento: quando non puoi completare il tuo lavoro finché un'altra persona non termina il proprio, quando devi attendere una figura o un ambiente condiviso e quando chi partecipa al progetto deve avere una comprensione aggiornata e comune di ciò che si sta sviluppando. Sono aspetti della distribuzione del software che non compaiono come attività in alcun editor, ma si collocano tra una fase e l'altra e spesso determinano il ritmo effettivo del lavoro 1.

Ecco perché aggiungere un agente per scrivere codice più velocemente spesso cambia così poco. Il codice raramente rappresentava il vincolo principale: accelerarne la scrittura velocizza quindi una fase che non rallentava il processo e lascia invariato il coordinamento che la circonda.

Se penso a un team di architettura aziendale, oppure a una figura senior nell'architettura o nello sviluppo, il carico cognitivo di queste persone non potrà che aumentare, perché tutte le attività di basso livello che svolgono oggi verranno svolte al posto loro.

Nella pratica: una richiesta di audit senza un responsabile identificabile

In un'organizzazione 1, un audit interno ha richiesto qualcosa di ordinario: prove della configurazione di monitoraggio e avvisi in tre sistemi di produzione, con un tempo di risposta previsto di due o tre giorni. Ventiquattro giorni dopo, non era ancora stato consegnato nulla. La richiesta era passata attraverso più di quindici persone e otto passaggi di consegne, tra strumenti di monitoraggio di cui non si riusciva a individuare la responsabilità, con diversi solleciti dell'audit prima che il problema venisse segnalato ai livelli superiori. Nessuno di questi numeri descrive una difficoltà tecnica. Recuperare la configurazione richiedeva pochi minuti di lavoro. Ognuno di questi numeri descrive un costo di coordinamento.

Il punto è come il team ha individuato il vero vincolo. Invece di intervistare tutte le persone coinvolte, il team ha affidato a un agente il thread di email, chiedendogli di ricostruire il percorso effettivo della richiesta: chi era coinvolto, cosa bloccava ogni passaggio di consegne, dove veniva ripetuta la stessa domanda e quali informazioni erano note a una sola persona. Non è emerso un problema tecnico complesso, ma una serie di elementi mancanti: nessuna registrazione di chi gestisse i singoli strumenti, nessun flusso di lavoro per far avanzare la richiesta e nessuna persona responsabile del risultato dall'inizio alla fine. Il lavoro era banale, ma il coordinamento lo aveva paralizzato; il vincolo è rimasto invisibile finché non è stato ricostruito il punto in cui la richiesta si era effettivamente fermata.

Usa gli agenti per diagnosticare i problemi, non solo per accelerare il lavoro

Prima di accelerare il lavoro, gli agenti possono mostrarti dove si blocca. Quando un agente fatica a effettuare una piccola modifica, di solito non significa che sia poco capace. Significa che il lavoro dipendeva da qualcosa che non era mai stato messo per iscritto: uno standard non documentato, un contesto noto a una sola persona, un ambiente difficile da avviare o una regola che l'agente non poteva conoscere. Una persona aveva assimilato tacitamente tutto questo, mentre l'agente lo porta alla luce 1.

Interpreta questi momenti come segnali relativi al tuo sistema di distribuzione software, non come problemi dello strumento. Ogni volta che un agente si blocca, attende o produce un risultato plausibile ma errato, emerge una dipendenza che vale la pena esaminare. Nel complesso, questi segnali offrono un utile elenco iniziale dei punti da indagare 1.

Individua dove il lavoro rimane in attesa

Il modo più affidabile per individuare il vincolo è osservare come procede il lavoro reale. Scegli un'attività piccola, ben definita e sufficientemente concreta da seguire il percorso effettivo di distribuzione del software, quindi monitorala dall'idea fino a quando è pronta per la produzione. Registra dove viene impiegato il tempo: ogni fase e la sua durata, ogni intervento necessario di una persona per fornire contesto, esprimere una valutazione o superare un ostacolo manuale, ogni passaggio di consegne e approvazione, e ogni punto in cui un agente poteva intervenire, ma non in modo fluido o sicuro 1.

L'obiettivo è osservare il sistema attraverso cui passa il lavoro, non valutare la persona o l'agente che lo svolge. Dove è rimasto in attesa il lavoro? Dove dipendeva da conoscenze possedute da una sola persona? Dove la sicurezza dipendeva dal fatto che una persona si ricordasse di effettuare un controllo? Dove una revisione o un'approvazione è arrivata in ritardo perché era in coda? Il risultato è una mappa dei punti in cui il flusso del valore si interrompe realmente, molto più utile di un diagramma di processo o di un'intuizione 1.

Prova questo metodo. Scegli una modifica distribuita dal tuo team nell'ultimo mese e ricostruiscine l'intero percorso, dal momento della richiesta fino alla messa in produzione. Segna ogni attesa e ogni passaggio di consegne, distinguendo i ritardi dovuti al lavoro stesso da quelli causati dall'attesa di una persona, di un ambiente, di un'approvazione o di un altro team. Le attese più lunghe, non il codice più difficile da scrivere, indicano dove intervenire per ottenere il prossimo miglioramento.

Intervieni sulla dipendenza, non sul problema che percepisci

La fase che limita realmente la portata operativa di un team spesso non è quella che sembra più lenta nel lavoro quotidiano. È facile intervenire sul problema più evidente anziché sul vero vincolo. Se sbagli a individuarlo, puoi progettare un flusso di lavoro perfetto senza ottenere alcun beneficio: acceleri un'attività che non stava rallentando il lavoro. Prima di impegnarti in una soluzione, vale la pena dedicare tempo a tracciare come procede il lavoro e dove si ferma.

Ne vale la pena perché eliminare una dipendenza reale può avere un impatto sproporzionato: le dipendenze si sommano e risolverne una migliora le possibilità di successo di tutte le attività successive. Al contrario, eliminare una dipendenza che non costituisce il vero vincolo cambia ben poco. Ecco perché è fondamentale partire da una diagnosi accurata 1.

Contenuti correlati