In breve: ogni fase può essere affidata a una persona, a un agente o all'automazione deterministica: scegliere consapevolmente tutela sia la qualità sia i costi.

Usa l'automazione deterministica per le attività circoscritte, ripetibili e ben definite, come i test e le verifiche dei criteri.

Usa un agente quando l'attività richiede una valutazione del contesto e l'output può essere verificato.

Affida a una persona le decisioni ad alto rischio, difficili da annullare e che comportano responsabilità.

Il costo di un agente è variabile e poco visibile, quindi scegli il metodo meno costoso che soddisfa i requisiti.

Quando un flusso di lavoro è stato riprogettato ed è il momento di mettere gli strumenti all'opera, viene spontaneo ricorrere a un agente per ogni fase. Raramente è la scelta giusta. Alcune fasi si gestiscono meglio con l'automazione deterministica, che esiste da anni, altre con un agente e altre ancora con una persona. La differenza si riflette sia sulla qualità sia sui costi. Questa pagina ti aiuta a fare questa scelta, una fase alla volta.

Una fase può essere affidata a una persona, a un agente o all'automazione

Ogni fase di un flusso di lavoro può essere gestita in tre modi: da una persona, da un agente o tramite un'automazione deterministica che segue regole fisse. Ciascun metodo è adatto a tipi di attività diversi. Ricorrere sempre a un agente comporta costi e introduce variabilità anche quando una soluzione più semplice e affidabile svolgerebbe meglio il lavoro. L'obiettivo è scegliere il metodo più adatto all'attività, anziché ricorrere in modo predefinito allo strumento più recente 1.

Quando usare l'automazione deterministica

L'automazione deterministica è ideale per attività ben delimitate, ripetibili e definite con precisione: test, analisi statica, controlli dei criteri, formattazione e simili. Per questo tipo di attività, l'automazione deterministica supera sia gli agenti sia le persone, spesso con un ampio margine: funziona sempre allo stesso modo, ha lo stesso costo che venga eseguita una volta o diecimila e produce automaticamente una traccia delle operazioni. Quando una verifica è oggettiva, eseguirla in modo deterministico permette alle persone e agli agenti di concentrarsi sulle decisioni che richiedono davvero capacità di giudizio 1 2.

Quando usare un agente

Un agente è utile quando l'attività richiede di ragionare sul contesto o di esercitare un giudizio entro limiti che una regola fissa non può rappresentare: interpretare una richiesta ambigua, preparare una bozza a partire da informazioni disordinate o orientarsi in un sistema sconosciuto. La sicurezza di questo approccio dipende dal fatto che l'output possa essere verificato e che sia possibile rimediare a un errore: così la variabilità dell'agente viene intercettata prima della distribuzione, non dopo 1.

Quando è necessaria una persona

Alcune fasi dovrebbero restare affidate a una persona: decisioni ad alto impatto, difficili da annullare o che comportano responsabilità di cui una persona deve farsi carico. È lo stesso criterio basato sull'impatto e sulla reversibilità che determina la ripartizione delle attività tra persone e agenti, applicato qui a una scelta fra tre opzioni. Decidi dove mantenere il giudizio delle persone approfondisce questo argomento 1.

I costi degli agenti sono variabili e facili da sottovalutare

I costi di queste opzioni differiscono in un modo che è facile non notare. Il costo di una persona è visibile e relativamente prevedibile. L'automazione deterministica è economica e ha costi fissi. Il costo di un agente è variabile e si accumula senza essere immediatamente evidente: ogni nuovo tentativo, passaggio di consegne e chiamata a uno strumento lo aumenta. Due richieste identiche possono avere costi diversi a seconda del percorso seguito dall'agente. Per ogni fase, scegli quindi il metodo meno costoso che soddisfa i requisiti e riserva gli agenti alle attività che solo loro possono svolgere. Quando gli agenti vengono utilizzati su larga scala, indirizzare ogni richiesta all'opzione meno costosa in grado di gestirla, anziché a quella più potente, fa spesso la differenza tra costi sostenibili e insostenibili 1 3.

Nella pratica: test automatizzati al posto dei test di accettazione manuali

In un'organizzazione 4, gli auditor ritenevano che i test di accettazione richiedessero a una persona di verificare manualmente ogni modifica prima della distribuzione. Il team ha mantenuto i test manuali solo dove non esistevano alternative, sui sistemi per cui non era possibile creare script, e ha trasferito tutto il resto ai test automatizzati, eseguiti a ogni modifica e capaci di lasciare una traccia delle verifiche effettuate. L'intervento manuale è rimasto dove era davvero necessario, mentre l'automazione deterministica ha gestito il resto, con una frequenza e un'affidabilità superiori a quelle di una persona che esegue verifiche manuali tramite l'interfaccia.

La lezione di questo esempio è che la stessa attività, verificare l'accettabilità di una modifica, richiedeva due soluzioni diverse a seconda della fase. A fare la differenza è stata la scelta basata sull'adeguatezza del metodo, non sull'abitudine.

Prova questo metodo. Prendi un flusso di lavoro riprogettato e indica per ogni fase il metodo attualmente utilizzato. Per ogni fase affidata a una persona per abitudine, chiediti se un controllo deterministico o un agente potrebbe svolgerla altrettanto bene o meglio. Per ogni fase che affideresti a un agente, chiediti se una regola fissa sarebbe più economica e affidabile.

Contenuti correlati