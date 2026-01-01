In breve: una volta individuato il flusso di lavoro da modificare, riprogettalo prima di introdurre un agente.

Parti da come si svolge realmente il lavoro, non dallo strumento che vuoi utilizzare.

Elimina i passaggi che servono solo a coordinare le persone o a compensare la lentezza delle attività manuali.

Aggiungi i passaggi necessari con gli agenti, soprattutto per verificare l'output e decidere dove mantenere il coinvolgimento delle persone.

Esplicita gli obiettivi, i vincoli e i criteri di completamento che prima le persone conoscevano a memoria.

Progetta il ciclo operativo che l'agente eseguirà, incluso il controllo che gli indica quando fermarsi.

Individuare il collo di bottiglia ti permette di capire quale flusso di lavoro vale la pena modificare. Il passo successivo è evitare di inserire un agente nel flusso di lavoro così com'è. I vantaggi maggiori derivano dalla riprogettazione del flusso, non dall'accelerazione di un singolo passaggio del processo esistente.

Questa pagina spiega come esaminare un flusso di lavoro nel suo insieme, anziché un passaggio alla volta, quali passaggi eliminare o aggiungere e perché esprimere chiaramente gli obiettivi diventa ancora più importante quando il lavoro viene svolto da un agente.

Parti dal flusso di lavoro, non dallo strumento

Un flusso di lavoro efficiente per un team di persone non è necessariamente quello giusto quando entrano in gioco gli agenti. Gli strumenti sono importanti, ma l'opportunità più grande consiste nel ripensare il modo in cui viene svolto il lavoro, anziché inserire gli agenti in passaggi progettati esclusivamente per le persone. Prima di aggiungere un agente, considera il flusso di lavoro nel suo insieme e chiediti come dovrebbe funzionare ora che una parte delle attività può essere svolta in modo diverso.

I dirigenti tecnici che hanno integrato stabilmente l'IA descrivono lo stesso punto di partenza: capire come chi sviluppa crea, testa, revisiona ed esegue effettivamente il deployment del software prima di decidere dove inserire l'IA, anziché scegliere uno strumento e adattarvi il lavoro. Riprogettare il flusso non significa spostare chi sviluppa altrove. L'adozione aumenta quando l'IA è integrata nei linguaggi, nei repository e nelle pipeline già utilizzati dal team, così da essere percepita come un'estensione degli strumenti con cui chi sviluppa lavora ogni giorno. Integrare l'IA negli strumenti già in uso e lasciare che il flusso di lavoro si evolva gradualmente è più rapido che sostituire in un colpo solo le modalità operative del team.

L'adozione aumenta notevolmente quando l'IA viene percepita come un'estensione naturale dell'esperienza di chi sviluppa, anziché come un'altra piattaforma da imparare a usare.

Elimina i passaggi che servono solo a coordinare le persone

Alcune fasi introdotte per coordinare le persone o compensare i tempi delle attività manuali potrebbero non essere più necessarie. Un passaggio di consegne per aggiornare lo stato, una riunione di revisione programmata, una coda che raggruppa le attività affinché una persona con disponibilità limitata debba esaminarle una sola volta: molti di questi passaggi servono a gestire i tempi delle persone, non a far avanzare il lavoro. Quando cambia la velocità di una parte del lavoro, questi passaggi possono trasformarsi silenziosamente in un puro costo aggiuntivo.

Presta particolare attenzione ai passaggi che portano a raggruppare il lavoro in grandi lotti. Quando un passaggio è lento o costoso da superare, i team reagiscono ampliando ogni modifica, in modo da dover sostenere quel costo meno spesso. È una scelta razionale, ma ti si ritorce contro: le modifiche più grandi sono più difficili da revisionare e tracciare e comportano maggiori rischi quando vengono distribuite. Spesso, un passaggio che incoraggia a raggruppare le attività andrebbe eliminato o riprogettato, anziché mantenuto 1.

Per decidere, esamina ogni passaggio e chiediti a cosa serve. Se la risposta sincera è che serve a coordinare le persone o a compensare la lentezza del lavoro manuale, puoi valutare di eliminarlo. Se invece contribuisce a ottenere un risultato su cui una persona fa affidamento, va mantenuto.

Aggiungi i passaggi resi necessari dagli agenti

Riprogettare un flusso di lavoro non significa soltanto eliminare passaggi. Potrebbe invece essere necessario aggiungere nuove fasi, come la verifica dell'output di un agente. Due aggiunte sono particolarmente importanti, ed entrambe sono approfondite in altre sezioni del playbook: decidere quando deve intervenire una persona e verificare l'output prima di considerare il lavoro concluso. Integra entrambe nel flusso di lavoro fin dall'inizio, anziché aggiungerle dopo che qualcosa è andato storto. La scelta dei punti in cui mantenere il giudizio delle persone e inserire controlli mirati è trattata in Lavorare con gli agenti, mentre la verifica dei risultati prodotti da un agente è affrontata in Verifica ciò che producono gli agenti.

Rendi espliciti gli obiettivi che prima le persone comprendevano implicitamente

Le persone sanno lavorare anche a partire da istruzioni vaghe. Possono chiedere chiarimenti, accorgersi che qualcosa non va e colmare le lacune usando il proprio giudizio. Gli agenti non lo fanno automaticamente. Agiscono rapidamente in base alle informazioni ricevute. Di conseguenza, un'istruzione che una persona avrebbe corretto senza difficoltà può portare un agente a produrre un risultato sbagliato, ma plausibile e presentato con sicurezza. Mentre le persone riescono a gestire l'ambiguità, gli agenti la amplificano 2.

Specificare le cose in modo che un LLM possa comprenderle e agire correttamente è un'arte.

La soluzione è esplicitare gli obiettivi all'interno del flusso di lavoro, anziché lasciarli soltanto nella mente delle persone. I requisiti, i vincoli e la definizione di completato devono essere espressi con sufficiente chiarezza da offrire all'agente un obiettivo concreto e, quando la posta in gioco lo giustifica, in una forma che il sistema stesso possa verificare. Gran parte di ciò che prima una persona comprendeva implicitamente deve ora essere specificato nel flusso di lavoro 3.

Prepara il percorso seguito dagli agenti: loop engineering

Esplicitare l'obiettivo e la definizione di completato offre all'agente qualcosa di più di un traguardo per una singola esecuzione. Definisce il ciclo che l'agente ripete: pianificare, apportare una modifica, verificare il risultato rispetto alla definizione stabilita, correggere e proseguire, finché il lavoro non è concluso o l'agente non lo riaffida a una persona. Progettare un ciclo prestabilito che l'agente esegue, anziché scrivere un nuovo prompt per ogni esecuzione, è una pratica chiamata loop engineering 4. Stabilisci cosa avvia il ciclo, a quali risorse l'agente può accedere durante l'esecuzione e, soprattutto, quale verifica gli indica che il lavoro è concluso. Una definizione di completato verificabile dal sistema diventa la condizione che interrompe il ciclo. Senza un punto di arresto chiaro, il ciclo continua anche quando non è più utile. Un ciclo più veloce produce anche errori più rapidamente: integra quindi la verifica nel flusso di lavoro fin da subito, anziché aspettare che qualcosa vada storto. Il grado di autonomia del ciclo e i punti in cui deve intervenire una persona sono trattati in Lavorare con gli agenti.

Nella pratica: sostituzione di un comitato consultivo per le modifiche

In un'organizzazione 1, ogni modifica in produzione doveva essere approvata da un comitato consultivo per le modifiche che si riuniva due volte alla settimana. Sei-otto persone esaminavano un elenco di modifiche, comprese le correzioni di bug minori. Se una persona aveva una domanda ma non era presente alla riunione, la modifica veniva rimandata a quella successiva, e talvolta anche a quella dopo. In media, una modifica richiedeva mesi. Il comitato favoriva anche proprio il problema dei raggruppamenti descritto sopra: i team apportavano modifiche più consistenti per farne approvare di più a ogni revisione, aumentando così il rischio associato a ciascuna modifica.

Invece di accelerare le riunioni o introdurvi un agente, il team si è chiesto quale fosse il vero scopo di quel passaggio. Il requisito effettivo non era la presenza di un comitato, ma l'approvazione da parte di una persona diversa da quella che apportava la modifica. Il team ha quindi eliminato la riunione e integrato il requisito direttamente nel flusso di lavoro. Ogni modifica includeva campi strutturati che indicavano chi l'aveva richiesta, esaminata e approvata. Chi apriva una richiesta di modifica non poteva approvarla personalmente e poteva contare su un gruppo di persone disponibili per la revisione. La revisione è stata circoscritta a poche domande chiare, con un livello di approfondimento proporzionato al rischio: le modifiche più importanti richiedevano la revisione di due persone, mentre una correzione a basso rischio poteva essere approvata tramite una revisione automatizzata. I tempi di approvazione sono passati da circa quattro settimane a meno di un'ora. Il flusso di lavoro riprogettato ha inoltre superato gli audit successivi, con modifiche più piccole e meno bug rispetto al processo gestito dal comitato.

Il flusso di lavoro è stato rimodellato in base alle esigenze effettive: è stato eliminato il passaggio che serviva soltanto a coordinare le persone, l'obiettivo è stato esplicitato nei campi e nelle domande e un agente è stato introdotto solo dove era appropriato. È questo l'ordine da seguire proposto in questa pagina.

Prova questo metodo. Prendi il flusso di lavoro che hai identificato come collo di bottiglia ed elencane tutti i passaggi. Accanto a ciascuno, scrivi perché esiste. Contrassegna i passaggi che fanno avanzare il lavoro verso un risultato su cui si fa affidamento e quelli che servono principalmente a coordinare le persone o a compensare la lentezza delle attività manuali. Prima di aggiungere un agente in qualsiasi punto, decidi quali passaggi del secondo gruppo puoi eliminare o riprogettare. Documenta l'obiettivo, i vincoli e i criteri di completamento che finora una persona ha gestito facendo affidamento sulla propria memoria.

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