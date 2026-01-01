In breve: riprogettare un flusso di lavoro significa definirne le fasi; qui si tratta invece di stabilire chi svolge ciascuna attività.

Definisci consapevolmente la ripartizione del lavoro tra persone e agenti: altrimenti finirà per cambiare senza che sia tu a deciderlo.

Assegna sempre a una persona identificata la responsabilità del risultato, indipendentemente da quanto lavoro svolga l'agente.

Amplia l'autonomia di un agente solo nella misura in cui puoi verificarne il lavoro.

Continua a sviluppare le competenze dei tecnici man mano che il lavoro ripetitivo passa agli agenti, altrimenti rischi di perdere il percorso di crescita che porta alla capacità di giudizio da cui dipende tutto il resto.

Dopo aver riprogettato un flusso di lavoro attorno a persone e agenti, la decisione successiva riguarda il modo in cui si suddividono concretamente le attività. Gli agenti sono veloci, agiscono alla lettera entro i limiti che riescono a percepire e mettono a disposizione le proprie capacità 1. Le persone contribuiscono con capacità di giudizio, responsabilità e quel contesto che non è mai stato documentato. Vale la pena decidere consapevolmente chi fa cosa e in quali punti avviene il passaggio di consegne, anziché lasciare che questa suddivisione si definisca da sola 2.

Motivi per cui la divisione del lavoro deve essere una scelta consapevole

Se la ripartizione del lavoro tra persone e agenti non viene definita in fase di progettazione, finisce per cambiare spontaneamente. La revisione da parte delle persone non prevista esplicitamente dal flusso di lavoro tende a venir meno sotto la pressione delle scadenze. Per questo, occorre scegliere e integrare nel processo i punti in cui è necessario l'intervento di una persona, senza darlo per scontato 2. La responsabilità resta il punto fermo: un agente può preparare bozze, formulare raccomandazioni o agire, ma una persona identificata continua a rispondere del risultato, anche quando gli agenti assumono un ruolo maggiore 2. Inoltre, l'autonomia può aumentare solo nella misura in cui è possibile verificare il risultato: quanto un agente può operare da solo dipende quindi dalla capacità di individuare con sicurezza eventuali errori 2 3.

Continua a sviluppare le competenze dei tecnici mentre gli agenti si occupano delle attività ripetitive

La divisione del lavoro comporta anche una seconda decisione. Gran parte delle attività di scrittura del codice oggi affidate agli agenti coincide con quelle che i team hanno tradizionalmente utilizzato per far crescere i tecnici fino a ruoli senior. Se queste occasioni di esercitarsi scompaiono, viene meno anche il percorso per sviluppare la capacità di giudizio da cui dipende tutto questo. Continuare a favorire la crescita dei tecnici mentre le attività ripetitive passano agli agenti è parte integrante di una collaborazione efficace con gli agenti, ed è un aspetto che approfondiremo ulteriormente in questo playbook 4.

Che cosa comporta lavorare con gli agenti

Questo argomento descrive tre decisioni:

Decidi dove mantenere il giudizio delle persone : classifica le attività in base alla posta in gioco e alla reversibilità delle azioni e assegna a una persona identificata la responsabilità del risultato.

Conquista l'autonomia con risultati concreti : amplia progressivamente le attività che un agente può svolgere autonomamente man mano che dimostra la sua affidabilità, passando dalla supervisione diretta delle persone al monitoraggio del suo lavoro.

Integra punti di controllo manuali nel flusso di lavoro : prevedi fin dall'inizio revisioni e approvazioni nei punti in cui la posta in gioco lo richiede, mantenendo invece controlli snelli per le attività a basso rischio.

Come tutto questo si integra con il resto del playbook

Lavorare con gli agenti è il passo successivo a Riprogettare il lavoro: una volta definita la struttura di un flusso di lavoro, stabilisci come suddividere le attività tra persone e agenti. La divisione del lavoro e i punti di controllo che definisci qui costituiscono la base per Governance e scalabilità, dove misure protettive, misurazione e controlli consentono di gestire contemporaneamente numerosi flussi di lavoro.