In breve: decidi quali parti di un flusso di lavoro richiedono una persona e quali possono essere affidate a un agente, definendo chiaramente il confine tra le due.

Valuta ogni fase in base all'importanza delle decisioni e alla loro reversibilità: affida alle persone le attività ad alto impatto e difficili da annullare; agli agenti quelle circoscritte, verificabili e a basso costo.

Mantieni una sola persona identificata come responsabile del risultato, non un team o un ruolo.

Un confine chiaro genera fiducia e incoraggia le persone a continuare a usare gli agenti.

Rivedi periodicamente questa suddivisione, perché le capacità degli agenti si evolvono più rapidamente della maggior parte dei cicli di revisione.

Una volta riprogettato il flusso di lavoro, la decisione centrale riguarda quali attività richiedono una persona e quali possono essere affidate a un agente. Una scelta corretta rende possibile tutto il resto del lavoro con gli agenti: indica dove prevedere la supervisione, dove ampliare l'autonomia e chi rimane responsabile quando qualcosa va storto. Questa pagina spiega come suddividere le attività, mantenere chiare le responsabilità e capire perché tale suddivisione non è definitiva.

Valuta l'importanza delle decisioni e la reversibilità

La domanda fondamentale è quali parti del lavoro richiedano una persona e quali possano essere affidate a un agente. Un criterio utile per suddividere le attività è valutarne l'importanza e la reversibilità:

Mantieni il controllo da parte delle persone quando una decisione è difficile da annullare, ha conseguenze significative, richiede una responsabilità precisa oppure dipende da contesto, valori o capacità di giudizio che un agente non possiede.

Affida il lavoro a un agente quando l'attività è circoscritta, l'output è verificabile e un eventuale errore ha un costo contenuto ed è facile da correggere.

Mantieni una persona identificata come responsabile

Un agente può avere capacità operative, ma non può assumersi la responsabilità. Una sola persona identificata, non un team o un ruolo, rimane responsabile del risultato. Questo principio resta valido e diventa ancora più importante man mano che l'agente svolge una parte maggiore del lavoro 1. Quando una decisione riguarda direttamente le persone, ad esempio assunzioni, prestazioni o accessi, la decisione spetta a una persona: l'agente può fornire informazioni o preparare una bozza, ma non decidere 1.

Un confine chiaro genera fiducia

Tracciare un confine netto tra persone e agenti, documentando quali attività rimangono alle persone e quali possono essere affidate agli agenti, non serve soltanto ad assegnare il lavoro a chi di competenza. Permette anche alle persone di fare affidamento sugli agenti con una fiducia fondata. Quando l'IA è disponibile ma i suoi output richiedono ancora revisioni e correzioni approfondite prima di poter essere utilizzati, il valore percepito diminuisce rapidamente e le persone smettono gradualmente di usarla, anche se sulla carta l'adozione sembra elevata. Indicare chiaramente quando un agente è affidabile e quando serve ancora il giudizio delle persone permette di mantenere questa fiducia: le persone sanno su quali output possono fare affidamento e quali devono ancora verificare. L'utilizzo continuativo nasce dalla fiducia, e la fiducia nasce da confini chiari e visibili.

La fiducia è un fattore fondamentale per un'adozione duratura dell'IA. Anche quando l'IA è facilmente accessibile, il valore percepito diminuisce rapidamente se chi la usa non si fida della qualità o della coerenza degli output. Per costruire questa fiducia occorre sia migliorare la tecnologia sia aiutare chi la usa a capire in quali ambiti l'IA eccelle e dove il giudizio delle persone resta essenziale.

Rivaluta periodicamente le scelte man mano che le capacità si evolvono

Le attività che oggi ritieni richiedano il giudizio delle persone potrebbero non richiederlo più tra sei mesi. Valuta quindi di riesaminarle con una frequenza prestabilita (ad esempio, ogni trimestre) per verificare che l'intervento manuale sia ancora necessario. Le capacità si evolvono più rapidamente della maggior parte dei cicli di revisione, quindi questa suddivisione va aggiornata nel tempo e non stabilita una volta per tutte.

Nella pratica: definizione dell'autonomia decisionale di un sistema prima che agisca

Quando un veicolo spaziale si separa dal razzo, attraversa una fase in cui non può ancora comunicare con la Terra e deve operare autonomamente. Il software di volo rileva le condizioni dell'ambiente e reagisce senza assistenza, correggendo l'assetto e gestendo i guasti finché non riesce a contattare una stazione di terra. Questa autonomia è sicura per un motivo preciso: molto prima del lancio, i tecnici stabiliscono quali decisioni il veicolo può prendere da solo e quali devono attendere l'intervento di una persona a terra. I limiti della sua autonomia, compreso il momento in cui il controllo passa dalla macchina alla persona, vengono quindi definiti in anticipo, non sul momento 2.

Prima di consentire a un agente di agire autonomamente, definisci allo stesso modo i limiti della sua autonomia: cosa può decidere da solo, quando il suo giudizio rischia di essere inaffidabile e in quale momento il controllo deve tornare a una persona. Definire questi limiti in anticipo fa la differenza tra un'autonomia progettata consapevolmente e un'autonomia scoperta solo dopo che qualcosa è andato storto.

Prova questo metodo. Scegli un flusso di lavoro eseguito da un agente e classifica le sue fasi in base all'importanza delle conseguenze e alla reversibilità. Per ogni fase che affideresti all'agente, indica quando deve fermarsi e restituire il controllo a una persona. Per l'intero flusso di lavoro, individua un'unica persona responsabile del risultato.

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