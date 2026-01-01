In breve: l'autonomia aumenta fase dopo fase e ogni passo avanti deve basarsi su risultati concreti, non su semplici aspettative.

Procedi per fasi: prima l'agente propone, poi agisce previa approvazione e infine opera autonomamente entro le misure protettive, mentre le persone gestiscono le eccezioni.

Prima di passare alla fase successiva, definisci una soglia esplicita di accuratezza o di successo, misurata su un numero sufficiente di istanze.

Man mano che l'agente dimostra di essere affidabile, il ruolo delle persone passa dalla supervisione di ogni singola operazione al monitoraggio complessivo.

Evita una supervisione puramente formale: un punto di controllo che non viene mai utilizzato davvero è peggio dell'assenza di controlli.

La ripartizione dei compiti che definisci non è immutabile. Man mano che un agente dimostra di saper gestire un certo tipo di attività, può assumersene una parte sempre maggiore in autonomia. Il ruolo delle persone passa così dalla verifica di ogni singolo passaggio al monitoraggio complessivo, con interventi solo in caso di eccezioni. Questa pagina illustra le fasi dell'autonomia, come giustificare ogni avanzamento con risultati concreti e come evitare la trappola di una supervisione solo apparente.

L'autonomia è uno spettro, non un interruttore

L'autonomia raramente si ottiene passando direttamente da un processo manuale a uno automatizzato. Aumenta per gradi, secondo una progressione che a volte viene descritta come "gattonare, camminare, correre". Prima che intervenga un agente, l'attività è manuale e viene svolta da una persona. Nella fase iniziale, l'agente propone, mentre una persona decide e agisce. Nella fase successiva, l'agente svolge l'attività e una persona ne verifica e approva il risultato. In una fase ancora più avanzata, l'attività viene eseguita autonomamente: una persona definisce l'obiettivo e i vincoli, l'agente opera in autonomia entro tali limiti e le persone intervengono solo in caso di eccezioni. Le diverse attività di uno stesso flusso di lavoro possono trovarsi in fasi differenti e ciascuna può avanzare nel tempo. L'autonomia è l'ultima fase raggiunta da un agente, e solo quando è supportata da risultati concreti.

Amplia l'autonomia sulla base dei risultati concreti, non delle aspettative

L'aumento dell'autonomia deve essere meritato e basarsi su risultati concreti, non su semplici aspettative. Prima di far avanzare un'attività alla fase successiva, monitora con quale frequenza i risultati dell'agente vengono accettati o le sue azioni hanno successo, verifica che le persone che vi fanno affidamento si sentano a proprio agio con il livello attuale e stabilisci una soglia esplicita per il tasso di accuratezza o successo che giustifichi il passaggio alla fase successiva, affinché la decisione si basi sui numeri anziché sulle impressioni. Tra gli indicatori utili rientrano la frequenza con cui l'agente deve fermarsi e restituire il controllo a una persona, l'eventuale ripetersi dello stesso tipo di interruzione e la quantità di lavoro che riesce a completare dall'inizio alla fine senza aiuto. Monitorati nel tempo, questi indicatori trasformano la domanda "siamo pronti per una maggiore autonomia?" in una tendenza misurabile, anziché in una supposizione 1. Una volta superata questa soglia, la prospettiva si ribalta: a intervalli regolari, la domanda da porsi diventa "perché non abbiamo ancora ampliato l'autonomia in questa fase?" anziché chiedersi se sia opportuno farlo.

Passa dalla revisione di ogni singolo passaggio al monitoraggio dell'intero processo

Man mano che un agente conquista la fiducia, il ruolo delle persone cambia: da una supervisione diretta, con la revisione di ogni passaggio, a un monitoraggio del lavoro con interventi solo in caso di eccezioni. La supervisione non scompare, ma cambia forma: dall'approvazione delle singole azioni al monitoraggio del comportamento complessivo e all'individuazione delle eccezioni 1.

Evita una supervisione ridotta a una semplice formalità

Ampliare l'autonomia comporta un rischio più insidioso di un output errato: una supervisione che esiste sulla carta, ma non nella pratica. Una persona formalmente coinvolta nel processo che però approva tutto dà soltanto l'illusione del controllo. Con il tempo, l'abitudine e il volume di lavoro trasformano la revisione in una semplice formalità. Un punto di controllo che non viene mai utilizzato davvero è peggio della sua assenza, perché genera un falso senso di sicurezza proprio dove il sistema richiede una verifica attenta. Non interpretare l'aumento delle richieste di aiuto da parte dell'agente come un fallimento, ma come il segnale che il sistema evita correttamente di procedere oltre quanto giustificato dai risultati concreti disponibili 1.

Nella pratica: un'implementazione graduale della revisione del codice basata su agenti

Quando, in un'azienda 2, gli agenti autonomi hanno iniziato a proporre un numero crescente di modifiche al codice, la revisione da parte delle persone non riusciva più a tenere il passo. Esaminare l'ennesima modifica generata da un agente sembrava un'attività di scarso valore, facile da rimandare. Generare codice era diventato economico; dedicargli attenzione, no. Il primo tentativo di revisione basata sull'IA produceva troppe segnalazioni, talvolta errate, e i tecnici hanno perso rapidamente fiducia nel sistema. Anziché abbandonare l'idea o estenderla subito a tutta l'azienda, hanno prima sperimentato flussi di lavoro di revisione commerciali con un gruppo ristretto di team. Questi strumenti si sono dimostrati utili, individuando problemi sfuggiti alle persone. La revisione basata sull'IA è così passata da esperimento poco affidabile a solido primo livello di controllo, per poi essere adottata su scala più ampia. Successivamente l'hanno integrata nella pipeline: quando il sistema di revisione segnalava un problema, un agente tentava di correggerlo prima dell'intervento delle persone, mentre la convalida finale restava affidata a una persona. Ogni ampliamento dell'autonomia si basava sui risultati concreti ottenuti nella fase precedente.

Prova questo metodo. Scegli un'attività che oggi viene gestita da un agente e documenta la soglia che giustificherebbe una minore supervisione: quale tasso di accettazione o di successo vorresti osservare, e su quanti casi? Poi inizia a monitorarlo.

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