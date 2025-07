Sicurezza

IA agentica estensibile e personalizzabile

Crea e personalizza agenti che comprendono come lavori e flussi agentici che conoscono la tua organizzazione. Definisci regole personalizzate in linguaggio naturale in modo che i tuoi agenti funzionino come vuoi tu, non il contrario. E prossimamente, potrai estendere la piattaforma con un catalogo di agenti e flussi per competenze personalizzate.