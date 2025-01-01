GitLab su HashiCorp

Sblocca flussi di lavoro più rapidi per creare applicazioni migliori con GitLab e HashiCorp, una soluzione congiunta per l'automazione sicura di GitOps.

Unire sviluppatori e operatori con flussi di lavoro sicuri

GitLab è la piattaforma DevOps disponibile come applicazione singola per tutti gli utenti della tua pipeline. Integra HashiCorp Vault e Terraform con GitLab per standardizzare la gestione dei segreti e proteggere i flussi di lavoro GitOps.

Semplifica l'infrastruttura e la distribuzione delle applicazioni con GitLab e HashiCorp

GitLab riduce la durata del ciclo da ore a minuti, aiutando i clienti aziendali ad adattare le funzionalità cloud tramite flussi di lavoro automatizzati. Le soluzioni integrate di pianificazione, monitoraggio e reportistica di GitLab si integrano con Terraform e Vault in modo che i team interfunzionali possano codificare rapidamente l'infrastruttura e definire le dipendenze del servizio all'interno di un ambiente sicuro.

"Ora è facilissimo eseguire deployment e anche il rollback in caso di problemi. Il deployment in produzione non comporta più alcuno stress né timore."

Dave Bullock

direttore tecnico, Wag!

