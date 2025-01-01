GitLab su HashiCorp

Vault è un singolo piano di controllo della sicurezza per le operazioni e l'infrastruttura. Molte organizzazioni scelgono Vault per gestire l'Audit Command Language (ACL), i segreti e altri dati sensibili. Quale soluzione congiunta, GitLab e Vault offrono un'alternativa interfunzionale ai metodi di collaborazione basati sui documenti, che sono soggetti a errori. Vault è la soluzione leader per la gestione dei segreti. Inoltre è una delle integrazioni di GitLab più richieste per i flussi di lavoro DevSecOps dei clienti.