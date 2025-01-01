GitLab su HashiCorp
Sblocca flussi di lavoro più rapidi per creare applicazioni migliori con GitLab e HashiCorp, una soluzione congiunta per l'automazione sicura di GitOps.
Unire sviluppatori e operatori con flussi di lavoro sicuri
GitLab è la piattaforma DevOps disponibile come applicazione singola per tutti gli utenti della tua pipeline. Integra HashiCorp Vault e Terraform con GitLab per standardizzare la gestione dei segreti e proteggere i flussi di lavoro GitOps.
Semplifica l'infrastruttura e la distribuzione delle applicazioni con GitLab e HashiCorp
GitLab riduce la durata del ciclo da ore a minuti, aiutando i clienti aziendali ad adattare le funzionalità cloud tramite flussi di lavoro automatizzati. Le soluzioni integrate di pianificazione, monitoraggio e reportistica di GitLab si integrano con Terraform e Vault in modo che i team interfunzionali possano codificare rapidamente l'infrastruttura e definire le dipendenze del servizio all'interno di un ambiente sicuro.
Itera
Vedi i contributi progressivi. Il controllo della versione e la collaborazione riducono la necessità di rielaborazione per la felicità degli sviluppatori, che possono espandere la roadmap dei prodotti anziché dedicarsi ad aggiornare codice obsoleto.
Automatizza
Rendi sicura la fase iniziale. I flussi di lavoro DevSecOps automatizzati aumentano il tempo di attività riducendo i rischi legati alla sicurezza e alla conformità per le operazioni cloud.
"Ora è facilissimo eseguire deployment e anche il rollback in caso di problemi. Il deployment in produzione non comporta più alcuno stress né timore."
Dave Bullock
direttore tecnico, Wag!
Inizia a usare le soluzioni congiunte di GitLab e HashiCorp
Terraform Cloud + GitLab.com
Configura GitLab come provider Git e sistema di controllo della versione (VCS) in modo che Terraform Cloud possa archiviare piani e criteri Sentinel per attivare pipeline di automazione nel cloud.
Provider di GitLab
Usa Terraform per gestire le risorse sulla tua istanza GitLab, come gruppi, progetti, utenti e altro, per migliorare la produttività eliminando la dipendenza dei tecnici dalle richieste di provisioning.
Terraform EE + GitLab EE
Offri flussi di lavoro modulari, flessibili e basati su modelli che evocano i piani di Terraform per l'Infrastructure as Code (IaC) tramite la CI/CD di GitLab.
Vault
Vault è un singolo piano di controllo della sicurezza per le operazioni e l'infrastruttura. Molte organizzazioni scelgono Vault per gestire l'Audit Command Language (ACL), i segreti e altri dati sensibili. Quale soluzione congiunta, GitLab e Vault offrono un'alternativa interfunzionale ai metodi di collaborazione basati sui documenti, che sono soggetti a errori. Vault è la soluzione leader per la gestione dei segreti. Inoltre è una delle integrazioni di GitLab più richieste per i flussi di lavoro DevSecOps dei clienti.
