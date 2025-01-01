GitLab su Red Hat
Accelera l'innovazione con la soluzione DevOps. Semplifica lo sviluppo, la distribuzione e la gestione dei software con le tecnologie di GitLab e IBM.
Scopri l'efficienza, produci risultati
Red Hat e GitLab hanno stabilito una partnership congiunta per offrire ai loro clienti la migliore esperienza possibile per modernizzare l'infrastruttura IT. Insieme, offrono una soluzione all'avanguardia per gli ambienti DevOps grazie ai test congiunti e alla certificazione Red Hat per GitLab Runner.
Dalle grandi idee al deployment su Kubernetes
Itera più velocemente e innova in collaborazione grazie a una soluzione centralizzata per tutti gli utenti della tua pipeline. GitLab è una soluzione end-to-end di gestione del codice sorgente (SCM) e di integrazione continua (CI) per scalare applicazioni moderne su Red Hat OpenShift. Sfrutta la stretta integrazione tra Kubernetes e GitLab per semplificare i deployment di carichi di lavoro containerizzati su Red Hat OpenShift Container Platform.
Sviluppo di app DevOps e cloud native
Il deployment congiunto di GitLab e Red Hat OpenShift supporta il passaggio al DevOps e lo sviluppo di applicazioni native per il cloud, fornendo al contempo la potente piattaforma di CI/CD necessaria per sviluppare ed eseguire le applicazioni. La durata del ciclo di distribuzione software è ridotta e tutte le fasi del ciclo di sviluppo sono più efficienti.
Sviluppa più velocemente applicazioni cloud native di qualità migliore con GitLab e Red Hat OpenShift
Con GitLab riduci la durata del ciclo ed espandi le possibilità aumentando l'efficienza in ogni fase dello sviluppo software. Sblocca soluzioni integrate di pianificazione, monitoraggio e reportistica per attivare e proteggere implementazioni di cloud pubblico, privato o ibrido su Red Hat OpenShift.
Contributi creativi
Programma ciò che conta. Il controllo della versione e la collaborazione riducono la necessità di rielaborazione per la felicità degli sviluppatori, che possono espandere la roadmap dei prodotti anziché dedicarsi ad aggiornare codice obsoleto.
Flussi di lavoro senza intralci
Corazza i tuoi processi di automazione. Aumenta il tempo di attività riducendo i rischi legati a sicurezza e conformità su cloud pubblici, privati e ibridi.
"GitLab può accelerare lo sviluppo software e il deployment delle applicazioni, mentre Red Hat Enterprise Linux può fungere da sistema operativo più sicuro, completamente gestito e scalabile con l'applicazione. L'inclusione di nuovi strumenti DevOps nelle tecnologie cloud ibride di Red Hat, come la mesh dei servizi, consente agli sviluppatori di iterare più velocemente su una base Linux aziendale affidabile."
Vick Kelkar
Director of Alliances, GitLab
Inizia a usare le soluzioni congiunte di GitLab e Red Hat
Ovunque tu sia nel tuo percorso di sviluppo, puoi contare su GitLab. Quale piattaforma open core, GitLab ti dà la libertà di mantenere l'investimento nella tua toolchain mentre ti modernizzi. Gli sviluppatori cloud native preferiscono la pipeline di CI/CD del cloud ibrido di GitLab e si affidano alla sua strategia multicloud con portabilità del flusso di lavoro per aumentare l'efficienza operativa.
Red Hat Enterprise Linux
Esegui il deployment di Red Hat Enterprise Linux, la piattaforma del sistema operativo professionale Linux leader nel mondo, sul cloud ibrido, dai server bare metal e virtuali agli ambienti cloud privati e pubblici. Red Hat Enterprise Linux aiuta i team delle operazioni a semplificare la gestione degli aggiornamenti, delle patch di sicurezza e dei cicli di vita dei server che eseguono applicazioni come GitLab.
Red Hat OpenShift Container Platform (OCP)
Red Hat fornisce la piattaforma Kubernetes aziendale più completa del settore: Red Hat OpenShift. OpenShift ha la straordinaria capacità di eseguire applicazioni containerizzate su cloud pubblici o privati. GitLab è un operatore OpenShift certificato, che offre operazioni di configurazione iniziale (Day 1) e di manutenzione (Day 2) tramite GitLab Runner.
Red Hat Ansible
GitLab abilita l'Infrastructure as Code (IaC) con Ansible. Attiva l'automazione con il controllo del codice sorgente: apporta modifiche alla configurazione dell'infrastruttura, esegui il deployment di nuovi servizi, riconfigura le applicazioni esistenti e altro ancora. Usa la CI di GitLab per modificare e distribuire il codice dal playbook Ansible senza installare le dipendenze locali.
Scopri i vantaggi di GitLab su Red Hat OpenShift
Oltre il 50% delle società Fortune 100 si affida a GitLab
Inizia a distribuire software migliori più velocemente
Scopri cosa può fare il tuo team grazie a una
piattaforma DevSecOps intelligente.