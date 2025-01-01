GitLab su Red Hat

Accelera l'innovazione con la soluzione DevOps. Semplifica lo sviluppo, la distribuzione e la gestione dei software con le tecnologie di GitLab e IBM.

Scopri l'efficienza, produci risultati

Red Hat e GitLab hanno stabilito una partnership congiunta per offrire ai loro clienti la migliore esperienza possibile per modernizzare l'infrastruttura IT. Insieme, offrono una soluzione all'avanguardia per gli ambienti DevOps grazie ai test congiunti e alla certificazione Red Hat per GitLab Runner.

Dalle grandi idee al deployment su Kubernetes

Itera più velocemente e innova in collaborazione grazie a una soluzione centralizzata per tutti gli utenti della tua pipeline. GitLab è una soluzione end-to-end di gestione del codice sorgente (SCM) e di integrazione continua (CI) per scalare applicazioni moderne su Red Hat OpenShift. Sfrutta la stretta integrazione tra Kubernetes e GitLab per semplificare i deployment di carichi di lavoro containerizzati su Red Hat OpenShift Container Platform.

Scopri i vantaggi

Sviluppo di app DevOps e cloud native

Il deployment congiunto di GitLab e Red Hat OpenShift supporta il passaggio al DevOps e lo sviluppo di applicazioni native per il cloud, fornendo al contempo la potente piattaforma di CI/CD necessaria per sviluppare ed eseguire le applicazioni. La durata del ciclo di distribuzione software è ridotta e tutte le fasi del ciclo di sviluppo sono più efficienti.

Installa l'operatore GitLab

Sviluppa più velocemente applicazioni cloud native di qualità migliore con GitLab e Red Hat OpenShift

Con GitLab riduci la durata del ciclo ed espandi le possibilità aumentando l'efficienza in ogni fase dello sviluppo software. Sblocca soluzioni integrate di pianificazione, monitoraggio e reportistica per attivare e proteggere implementazioni di cloud pubblico, privato o ibrido su Red Hat OpenShift.

"GitLab può accelerare lo sviluppo software e il deployment delle applicazioni, mentre Red Hat Enterprise Linux può fungere da sistema operativo più sicuro, completamente gestito e scalabile con l'applicazione. L'inclusione di nuovi strumenti DevOps nelle tecnologie cloud ibride di Red Hat, come la mesh dei servizi, consente agli sviluppatori di iterare più velocemente su una base Linux aziendale affidabile."

Vick Kelkar

Director of Alliances, GitLab

Inizia a usare le soluzioni congiunte di GitLab e Red Hat

Ovunque tu sia nel tuo percorso di sviluppo, puoi contare su GitLab. Quale piattaforma open core, GitLab ti dà la libertà di mantenere l'investimento nella tua toolchain mentre ti modernizzi. Gli sviluppatori cloud native preferiscono la pipeline di CI/CD del cloud ibrido di GitLab e si affidano alla sua strategia multicloud con portabilità del flusso di lavoro per aumentare l'efficienza operativa.

Scopri i vantaggi di GitLab su Red Hat OpenShift

Oltre il 50% delle società Fortune 100 si affida a GitLab

Inizia a distribuire software migliori più velocemente

Scopri cosa può fare il tuo team grazie a una

piattaforma DevSecOps intelligente.

Ottieni una prova gratuita Contatta le vendite