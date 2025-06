Le rettifiche annuali creavano confusione e frustrazione tra i clienti. Con la riconciliazione trimestrale degli abbonamenti, gli utenti aggiunti durante un trimestre pagheranno solo per i restanti trimestri del periodo di abbonamento, e non la tariffa annuale completa che addebitiamo in caso di rettifica annuale. Il risparmio per gli utenti aggiuntivi è significativo, in quanto non vi è alcun addebito retroattivo. Ad esempio:

Trimestre in cui vengono aggiunti gli utenti Periodo di pagamento con riconciliazione trimestrale degli abbonamenti Risparmio per utente aggiuntivo Primo Solo i tre trimestri restanti 25% Secondo Solo i due trimestri restanti 50% Terzo Solo il trimestre restante 75% Quarto Solo il periodo di abbonamento successivo 100%

In nessun caso il costo della licenza per gli utenti aggiuntivi nel modello di riconciliazione trimestrale degli abbonamenti sarà superiore a quello del modello di rettifica annuale.

Nel modello di rettifica annuale paghi per l'intero periodo di abbonamento in cui questi utenti sono stati aggiunti. Ad esempio, se il periodo di abbonamento va dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022 e aggiungi 100 utenti il 15 maggio 2022, per quei 100 utenti aggiuntivi paghi per l'intero periodo di abbonamento anche se sono stati aggiunti solo nel terzo trimestre.

Nel modello trimestrale di allineamento, i nuovi utenti vengono contabilizzati a partire dal trimestre successivo alla loro aggiunta. Prendendo lo stesso esempio di prima, se il periodo di abbonamento va dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022 e aggiungi 100 utenti il 15 maggio 2022 (terzo trimestre), ora pagherai per quei 100 utenti aggiuntivi solo a partire dal 1° giugno 2022, ovvero il quarto trimestre del periodo.