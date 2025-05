Domande frequenti su JiHu

GitLab Inc. ha concesso in licenza la sua tecnologia e il suo marchio a JiHu esclusivamente per i suoi clienti in Cina, a Macao e a Hong Kong. JiHu fornisce una distribuzione cinese specifica della piattaforma DevOps di GitLab, disponibile sia come offerta Self-Managed che SaaS (GitLab.cn), costantemente aggiornata, con funzionalità prontamente accessibili e software su misura per le aziende cinesi. Il servizio SaaS di JiHu (GitLab.cn) e il servizio SaaS di GitLab Inc. (GitLab.com) non condivideranno in nessun modo le infrastrutture, la connettività di rete, i sistemi, i servizi, i dati o le risorse.

Per garantire il successo della nuova società, GitLab Inc. ha fornito a JiHu il supporto tecnico, di marketing e commerciale iniziale per il lancio.

Sebbene JiHu si ispiri a GitLab Inc., JiHu è una società indipendente che può adattarsi al mercato locale come meglio ritiene.