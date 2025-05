Panoramica delle licenze cloud di GitLab

Le licenze cloud sono disponibili per tutti i clienti GitLab Self-Managed, sia per quelli che lavorano direttamente con GitLab sia per chi lo fa indirettamente tramite un partner di canale o in collaborazione, indipendentemente dal metodo di pagamento o dal tipo di contratto. Le licenze cloud non sono attualmente disponibili per i clienti dei programmi per l'istruzione, per l'open-source, per le start-up o per i clienti del livello gratuito.

Per usare le licenze cloud è necessario disporre di GitLab versione 14.1 o successiva e una connessione a Internet. Se non hai ancora la versione 14.1, puoi aggiornare la tua istanza per sfruttare i vantaggi delle licenze cloud. Se la tua istanza è bloccata da un firewall potresti non poter usare le licenze cloud. Se non riesci ad applicare alla tua istanza il codice di attivazione che hai ricevuto, contatta l'assistenza per risolvere i problemi o per ricevere un file di licenza legacy.