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  • April 16, 2026

GitLab 18.11: come ampliare l'uso dell'IA agentica nell'intero ciclo di sviluppo software con sicurezza e controllo

Correzione autonoma basata sulla necessità di ridurre il rischio nello sviluppo software, due nuovi agenti preintegrati per CI e analisi, misure protettive del budget e limiti di utilizzo per i crediti GitLab e altro ancora.

Leggi il comunicato stampa
Blog

Correzione automatizzata con correzioni del codice IA idonee al merge

Con GitLab 18.11, diventa disponibile la risoluzione agentica delle vulnerabilità rilevate tramite SAST, che attenua i colli di bottiglia della sicurezza.

Blog

Gli agenti IA CI Expert e Data Analyst hanno come obiettivo quello di colmare le lacune dello sviluppo

Imposta la CI ed esegui query dei dati del ciclo di sviluppo software con i due nuovi agenti preintegrati di GitLab Duo Agent Platform, disponibili in GitLab 18.11.

Blog

Misure protettive del budget per i crediti GitLab

Scopri come i nuovi limiti di spesa e quelli di credito per utente offrono alle organizzazioni le misure protettive a livello di budget necessarie per ampliare la piattaforma GitLab Duo Agent Platform.

Blog

Claude Opus 4.7 è ora disponibile in GitLab Duo Agent Platform

L'ultimo modello di Anthropic è ora disponibile per un lavoro più solido da parte degli agenti.

Collaboratore del mese: Rinku C

GitLab è lieta di riconoscere il contributo di Rinku C, collaboratore di Livello 4 con oltre 80 miglioramenti integrati in tutto l'ambiente GitLab da quando ha preso parte alla community nel settembre 2025.

Leggi le note di rilascio

Novità in arrivo

Funzionalità previste per le prossime release. Piani soggetti a modifiche.

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