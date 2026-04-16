Risoluzione agentica delle vulnerabilità rilevate tramite SAST (disponibilità generale)
La risoluzione agentica delle vulnerabilità fa uso del ragionamento iterativo per analizzare il contesto delle vulnerabilità nell'intera codebase, generare e convalidare correzioni di alta qualità e fornire un punteggio di affidabilità per le soluzioni proposte.
Claude Opus 4.7 ora disponibile in GitLab Duo Agent Platform
L'ultimo modello di Anthropic è ora disponibile in GitLab Duo Agent Platform tramite la selezione del modello nella chat agentica e in tutti i flussi di lavoro basati su agenti.
Agente Data Analyst (GA)
L'agente Data Analyst si occupa di richieste di merge, ticket, progetti, pipeline e job, interrogando i dati già presenti in GitLab con un linguaggio naturale, senza necessità di conoscenze GLQL o richieste tramite dashboard.
Misure protettive di budget e utilizzo per i crediti GitLab
Le organizzazioni che stanno aumentando su larga scala l'uso dell'IA agentica nel ciclo di vita del software hanno bisogno di informazioni sulla prevedibilità dei costi per ampliarne l'adozione. I limiti di spesa per i crediti GitLab offrono ai leader tecnologici un controllo diretto.
Agente CI Expert (beta)
L'agente CI Expert ispeziona il repository, rileva linguaggio e framework utilizzati e propone una pipeline di build di lavoro e test con spiegazioni in linguaggio semplice per ogni decisione.
Soluzione Mistral AI aggiunta come modello self-hosted in GitLab Duo Agent Platform
GitLab Duo Agent Platform ora supporta Mistral AI come piattaforma LLM per deployment di modelli self-hosted. I clienti GitLab Self-Managed possono configurare i modelli Mistral AI attraverso il gateway per l'accesso alle funzionalità di IA per utilizzarli con agenti e flussi.
Assegnazione della priorità e applicazione della sicurezza basate sul rischio
Quando i punteggi di gravità non riflettono la reale sfruttabilità, gli sviluppatori smettono di fidarsi del segnale e iniziano a ignorarlo. Questa funzionalità riduce il lavoro di valutazione e garantisce che gli sviluppatori si concentrino sulle vulnerabilità rilevate di una certa importanza.
Autorizzazioni granulari per i token di accesso personale (beta)
Limita ogni token di accesso personale (PAT) a risorse e azioni specifiche, riducendo il danno potenziale di un token svelato o compromesso. I PAT granulari sono disponibili in tutti i livelli di piano, tra cui quello Free.
Account di servizio: ora sono un'opzione nel livello Free e sono disponibili in sottogruppi e progetti
Gli account di servizio sono ora disponibili su GitLab.com in tutti i livelli, compreso quello Free (fino a 100 per gruppo di primo livello). I team possono anche creare account di servizio direttamente nei sottogruppi e nei progetti con accesso in base all'ambito.
Per i deployment autogestiti è disponibile l'integrazione ClickHouse
Le istanze autogestite ora possono utilizzare ClickHouse come back-end di analisi idoneo per la produzione, per dashboard ed endpoint API che richiedono query dei dati ad alte prestazioni su larga scala.
GitLab è ora disponibile nel marketplace di Cursor
GitLab è ora disponibile come plug-in nel marketplace di Cursor, che collega Cursor alla tua istanza di GitLab tramite il server MCP di GitLab.