GitLab 18.11: come ampliare l'uso dell'IA agentica nell'intero ciclo di sviluppo software con sicurezza e controllo

Correzione autonoma basata sulla necessità di ridurre il rischio nello sviluppo software, due nuovi agenti preintegrati per CI e analisi, misure protettive del budget e limiti di utilizzo per i crediti GitLab e altro ancora.